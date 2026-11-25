Estudiantes del plantel 34 del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) se reunieron en el patio escolar para denunciar a un profesor de matemáticas por presunto acoso sexual. Ante autoridades de la institución y la comunidad escolar, las alumnas reprodujeron audios y expusieron señalamientos sobre presuntas propuestas indebidas a cambio de ayuda académica.

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Alumnas del plantel 34 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), ubicado en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron por presunto acoso sexual al profesor de matemáticas Alejandro N, a quien señalaron de enviar mensajes y audios inapropiados a estudiantes menores de edad. Tras las protestas de las jóvenes, el docente fue separado de sus funciones y posteriormente presentó su renuncia irrevocable.

El caso también llegó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que inició una carpeta de investigación para esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades penales por las conductas denunciadas.

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De acuerdo con las estudiantes, el profesor cubría un interinato y presuntamente habría acosado a alumnas de distintos semestres. Las primeras inconformidades surgieron aproximadamente dos semanas antes de que se hiciera pública la denuncia, cuando varias jóvenes comenzaron a manifestar su preocupación por el comportamiento del docente.

Sin embargo, las estudiantes acusaron que, pese a que informaron sobre lo sucedido, las autoridades escolares y administrativas del Cobao no atendieron oportunamente sus señalamientos.

Alumnas del Cobao 34 protestan por presunto acoso sexual

Ante la falta de respuestas, las estudiantes convocaron a una manifestación que fue anunciada el sábado anterior y se llevó a cabo el lunes pasado, con el propósito de exigir la intervención de las autoridades educativas y la separación del profesor señalado.

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Las jóvenes reprocharon que la dirección del plantel no hubiera actuado desde que recibió las primeras quejas y que, en lugar de atenderlas, les solicitara presentar pruebas y esperar el cumplimiento de los protocolos institucionales.

Según las denunciantes, contaban con audios que presuntamente les había enviado Alejandro N, así como capturas de pantalla de conversaciones y mensajes que consideraron inapropiados.

Las alumnas cuestionaron que, a pesar de haber entregado estos elementos, no observaron una respuesta inmediata de las autoridades escolares. Por ello, decidieron organizarse para hacer pública la situación y exigir que sus denuncias fueran tomadas en cuenta.

La protesta ocurrió en medio de la inconformidad de las estudiantes, quienes señalaron que tuvieron que unirse para conseguir que las autoridades educativas intervinieran.

Profesor presentó su renuncia irrevocable

Denuncia Acoso Sexual Oaxaca Colegio de Bachilleres (especial)

En respuesta a las denuncias, el gobierno de Oaxaca informó, mediante un comunicado, que el profesor fue separado de su cargo el pasado 19 de noviembre, mientras que el 23 de noviembre presentó su renuncia irrevocable.

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De acuerdo con la información oficial, el caso fue turnado a las instancias correspondientes del Colegio de Bachilleres para su atención administrativa y jurídica. Asimismo, la FGEO inició una carpeta de investigación por los hechos denunciados.

Por su parte, la dirección del plantel 34 informó que el docente había sido puesto a disposición de la Dirección Académica y de la Coordinación Jurídica del Cobao, además de confirmar que ya no desempeñaba actividades frente a grupo.

Aunque la renuncia del profesor representa su salida de la institución, las denuncias de las estudiantes también colocaron bajo cuestionamiento la actuación de las autoridades escolares, particularmente por el tiempo que transcurrió entre las primeras quejas y la intervención institucional.

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Señalan falta de posicionamiento de la dirección escolar

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Otro de los reclamos de las alumnas está relacionado con la falta de un posicionamiento público de la directora del Cobao 34, Delfina Guzmán, sobre los señalamientos contra el profesor de matemáticas.

Hasta el momento, ni la dirección del plantel ni la página oficial del Colegio de Bachilleres han difundido información adicional sobre las medidas adoptadas para atender a las estudiantes denunciantes.

Las jóvenes también cuestionaron la ausencia de una respuesta directa de las autoridades escolares frente a la gravedad de los hechos, particularmente porque las presuntas víctimas son menores de edad.

Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía de Oaxaca deberá esclarecer las acusaciones, revisar los elementos aportados por las estudiantes y determinar si las conductas atribuidas al docente constituyen algún delito.

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