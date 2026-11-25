El periodista mexicano perdió la voz meses antes de morir a causa del cáncer de lengua que lo aquejaba desde 2025 y recurrió a un avatar de inteligencia artificial para transmitir su mensaje de despedida a su esposa, amigos y seguidores. (Redes sociales)

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El periodista y escritor Humberto Padgett murió el domingo 22 de noviembre a los 51 años, en su domicilio y acompañado de sus seres queridos, tras más de un año de enfrentar un cáncer de lengua que se extendió al cuello, un pulmón, el hígado y la pleura. Para dar la noticia de su propia muerte, Padgett preparó un video generado con inteligencia artificial.

“Querida bandita, preciosa Mariel. Así sea en esta forma, no quise dejar de ser yo quien diera la noticia. La bestia del cáncer me venció. Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado. Antes destruyó mi boca y el cuello arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre”, expresó Padgett en la grabación póstuma.

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Su esposa, Mariel Ibarra Falcón, confirmó el fallecimiento a través de una publicación en Instagram. “Humberto partió al gran viaje en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama, luego de más de un año de luchar contra el cáncer; un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas”, escribió.

En junio de 2026, los médicos le habían comunicado que su enfermedad era incurable y que la probabilidad de supervivencia a un año era del 50%; la expectativa a dos años bajaba al 24%.

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El video con IA con el que Padgett se despidió de su familia y seguidores

Humberto Padgett murió tras una batalla contra el cáncer de lengua. (Captura de pantalla)

Meses antes de morir, cuando el avance del tumor le impidió hablar, Padgett recurrió a un avatar de inteligencia artificial para seguir comunicándose con la audiencia del programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. En ese primer mensaje dijo: “El monstruo me ha confinado a la cama y me ha crucificado al dolor. A la deriva de la incertidumbre y a la pena de la dependencia. Lo último que se llevó fue mi voz. Esta que escuchan es de alquiler”.

Con el mismo recurso tecnológico preparó su despedida póstuma, dirigida en primer lugar a su esposa y a quienes él llamó su “bandita”. En el mensaje pidió disculpas a quienes pudo haber lastimado y agradeció a quienes le mostraron el mundo. “Y así sea de esta manera, insuficiente y conveniente, ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé a quien ofendí y doy gracias a quienes, casi siempre por mera circunstancia, me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros”, expresó.

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El video cerró con una frase que resumió su postura ante la enfermedad y ante la vida: “Muchas gracias. Vamos de viaje, bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy chingona”.

Gómez Leyva se pronunció en redes sociales al conocerse la noticia: “Se fue un grande del periodismo, y de la vida. Descansa en paz, querido Humberto. Te recordaré con admiración y cariño”, escribió el conductor, según Infobae.

Más de un año de tratamiento: cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia

(Impresión de pantalla video)

Padgett recibió el diagnóstico de cáncer de lengua en agosto de 2025 y lo hizo público en octubre de ese año, durante una intervención en el programa de Gómez Leyva. A finales de 2025 le extirparon una tercera parte de la lengua. El tratamiento incluyó además ciclos de quimioterapia y 33 sesiones de radioterapia.

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El 1 de abril de 2026 anunció que la radioterapia había concluido con resultados exitosos. Apenas tres meses después, el 24 de junio, un estudio de tomografía por emisión de positrones detectó la reaparición del tumor en la lengua y su extensión hacia el cuello, el pulmón izquierdo y la parte superior del hígado.

“Lo que los médicos me han dicho hoy es que mi enfermedad es incurable y el pronóstico de vida a un año es de 50%”, dijo Padgett durante esa transmisión en Radio Fórmula. Pese al diagnóstico, anunció que enfrentaría esa etapa con inmunoterapia y que la documentaría como un ejercicio periodístico. “Este es mi último viaje. Este es el trip de Humberto Padgett y los invito a que me acompañen. Será un viaje informativo, un viaje íntimo, un viaje periodístico que haremos juntos”, expresó.

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Una trayectoria de más de dos décadas marcada por el crimen organizado y la violencia

El periodista Humberto Padgett cubrió temas de narcotráfico y violencia en México desde la crónica.

Nacido el 10 de enero de 1975 en Toluca, Estado de México, Padgett estudió periodismo en la FES Acatlán de la UNAM e inició su carrera en 2000 en el diario Reforma. Después se incorporó a la revista Emeequis y más tarde a la unidad de investigación del portal SinEmbargo. Sus coberturas se centraron en crimen organizado, narcotráfico, corrupción y derechos humanos.

Recibió en cinco ocasiones el Premio Nacional de Periodismo: cuatro en la categoría de crónica y uno en la de Transparencia y Acceso a la Información. Su palmarés incluyó también el Rey de España, el Ortega y Gasset, el Kurt Schork, el Walter Reuter y el Fernando Benítez.

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Entre 2008 y 2017 publicó ocho libros: Historias mexicanas de mujeres asesinas, Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, Los muchachos perdidos, Retrato íntimo de un padrote, Las muertas del Estado, Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo, Tamaulipas, la casta de los gobernadores y Estado de México. La monarquía de la barbarie.

En 2017, mientras investigaba el narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria, integrantes de la célula delictiva que documentaba lo golpearon, robaron su equipo y lo amenazaron de muerte. Sus datos personales y los de su familia fueron filtrados a la defensa de los detenidos. El 21 de agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública por las omisiones en el manejo del caso, en cumplimiento de la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Padgett no pudo asistir; su esposa acudió en su representación y leyó un posicionamiento. “Una disculpa que no viene acompañada de acceso a la justicia no es una reparación completa”, expresó el periodista en ese texto.

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