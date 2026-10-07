Caos en el Centro Histórico: siete detenidos por golpear a policías durante retiro de motos en CDMX

Siete personas fueron detenidas tras la agresión contra los elementos de tránsito y el guardia de seguridad privada. Crédito: Redes Sociales

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Siete hombres fueron detenidos la tarde de este miércoles 7 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc después de agredir a dos oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y a un guardia de seguridad privada que acudió en su auxilio. La agresión ocurrió en las calles Madero y Motolinía, colonia Centro, durante un operativo de recuperación del espacio público que incluía el desalojo de motocicletas estacionadas en la zona.

Los detenidos habrían agredido a dos elementos de tránsito y a un guardia de seguridad privada. Crédito: SSC

La riña estalló cuando los uniformados retiraban las unidades mal estacionadas y un grupo de personas reaccionó con violencia. Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico detectaron la agresión y alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que llegaron al sitio para controlar la confrontación.

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