Caos en el Centro Histórico: siete detenidos por golpear a policías durante retiro de motos en CDMX

Siete personas fueron detenidas tras la agresión contra los elementos de tránsito y el guardia de seguridad privada. Crédito: Redes Sociales
Siete hombres fueron detenidos la tarde de este miércoles 7 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc después de agredir a dos oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y a un guardia de seguridad privada que acudió en su auxilio. La agresión ocurrió en las calles Madero y Motolinía, colonia Centro, durante un operativo de recuperación del espacio público que incluía el desalojo de motocicletas estacionadas en la zona.
La riña estalló cuando los uniformados retiraban las unidades mal estacionadas y un grupo de personas reaccionó con violencia. Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico detectaron la agresión y alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que llegaron al sitio para controlar la confrontación.
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