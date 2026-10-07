México

Militares y policías de la CDMX arman operativo contra la piratería en Tepito y decomisan productos apócrifos

El operativo se llevó a cabo este miércoles en la calle de Aztecas, en la colonia Morelos, en los límites de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

En el operativo participó la Secretaría de Marina. (X @POSTA_Mexico)
En el operativo participó la Secretaría de Marina. (X @POSTA_Mexico)
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Este miércoles, debido a diversas denuncias relacionadas con productos pirata, elemento de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional, encabezados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), llevaron a cabo un operativo en la colonia Morelos, en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc con la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Dicho operativo se llevó a cabo en la calle de Aztecas, tras recibir denuncias por productos pirata.

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En el lugar se revisaron varios locales de la zona. El operativo se llevó a cabo sin mayor contratiempo, y se revisó la documentación y procedencia lícita de los productos que se comercian ahí.

Los comercios que se encuentran en la zona de Tepito y que no fueron revisados, operaron con normalidad, al igual que el paso para las personas en los pasillos centrales del mercado. Diversos locales fueron resguardados por las autoridades en lo que se llevó a cabo la diligencia.

La revisión se llevó a cabo en, al menos, cuatro locales de la zona, donde se decomisaron diversos materiales textiles.

El operativo se llevó a cabo luego de diversas denuncias. (X @POSTA_Mexico)
El operativo se llevó a cabo luego de diversas denuncias. (X @POSTA_Mexico)

De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses

La Fiscalía General de la República aseguró 11 millones 602 mil 334 productos de marcas posiblemente falsificadas entre enero y julio de 2026, con un valor comercial legítimo estimado de 3 mil 114 millones 195 mil 283 pesos. Los artículos fueron interceptados antes de ingresar a los canales de venta al público, en operativos coordinados por la unidad especializada en delitos contra la propiedad industrial.

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La dependencia informó que las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). Los resultados del periodo reflejan una tendencia creciente en las capacidades de detección e intervención de esa unidad.

El 59% de los productos asegurados fue hallado en contenedores, lo que los posiciona como el canal de ingreso más utilizado para introducir mercancía ilegal al país.

Entre los artículos más frecuentes figuran cajetillas de cigarros y productos de tabaco, tenis y artículos deportivos, mochilas, bolsas y carteras, prendas de vestir, juguetes y figuras coleccionables. También se decomisaron gorras, bisutería, termos y accesorios electrónicos con marcas presuntamente apócrifas.

La FEIDCDP empleó inspecciones en contenedores y el rastreo de envíos identificados mediante guías como métodos principales de detección. Esa combinación de técnicas permitió interceptar los cargamentos antes de que los productos alcanzaran puntos de venta.

En el lugar se aseguraron productos apócrifos. (X @POSTA_Mexico)
En el lugar se aseguraron productos apócrifos. (X @POSTA_Mexico)

La distribución de los aseguramientos no fue uniforme a lo largo del periodo. El primer trimestre registró un incremento sostenido, mientras que el segundo concentró el 75% del volumen total asegurado entre enero y julio.

Junio fue el mes de mayor impacto operativo: en ese mes se concentró el 47.6% de todos los productos asegurados en el periodo de siete meses. La FGR no precisó en el comunicado los operativos específicos que explican ese pico.

Julio, por su parte, registró el segundo mayor valor económico mensual del periodo. En ese mes, las acciones de inspección en contenedores y envíos permitieron evitar la comercialización de más de un millón de artículos.

El hecho más relevante de julio ocurrió en el estado de Querétaro, donde la FEIDCDP ejecutó el primer operativo de cateo de esta naturaleza en los últimos siete años.

En cumplimiento de una orden de cateo, los agentes aseguraron 2 mil 2 artículos: mil 955 pares de calzado y 47 piezas diversas, con un valor comercial estimado de 5 millones 680 mil 700 pesos.

El operativo también dejó como resultado el aseguramiento de un inmueble y diversos dispositivos móviles. Dos personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial competente.

El consumo de productos falsificados en México alcanzó 63 mil 262 millones de pesos en 2025, casi 50% más que una década atrás, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El fenómeno afecta cerca de 70 mil empleos formales, concentrados en el sector textil, deportivo y minorista, donde ropa, calzado y accesorios encabezan los productos más falsificados. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuantificó una pérdida fiscal por contrabando de 22 mil 843 millones de pesos en 2025, un incremento de más del 200% frente a los 7 mil 254 millones registrados en 2024, mientras organismos empresariales advierten que el crimen organizado utiliza la falsificación como mecanismo de lavado de dinero y control territorial.

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