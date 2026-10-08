El síntoma que puede alertar sobre daño renal en etapas tempranas y muchas personas ignoran

Ver espuma abundante al orinar suele parecer un detalle sin importancia, pero cuando se repite puede revelar una pérdida de albúmina que requiere análisis médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La orina espumosa persistente puede alertar sobre daño renal temprano, sobre todo en personas con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares.

El cambio aparece cuando proteínas como la albúmina pasan a la orina por alteraciones en los filtros renales. Si se repite sin una causa evidente, conviene consultar y realizar análisis.

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La enfermedad renal crónica suele avanzar durante años sin dolor ni signos claros. Por esa razón, muchas personas descubren el problema cuando la capacidad de los riñones para filtrar desechos y líquidos ya disminuyó de forma importante.

La Organización Mundial de la Salud advierte que los síntomas no son una herramienta suficiente para detectar el daño en sus primeras fases. Las pruebas de sangre y orina permiten identificar alteraciones antes de que aparezcan manifestaciones más visibles.

La proteína en la orina puede aparecer antes que otros síntomas

Los riñones filtran la sangre a través de estructuras microscópicas llamadas nefronas. En condiciones normales, retienen sustancias necesarias para el organismo, entre ellas la albúmina, una proteína que debe permanecer en el torrente sanguíneo.

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Cuando esos filtros se dañan, parte de la albúmina puede atravesarlos y eliminarse con la orina. Este fenómeno recibe el nombre de proteinuria o albuminuria, según el tipo de proteína que se detecte.

La National Kidney Foundation indica que la presencia persistente de albúmina en la orina puede ser una de las primeras señales de que los riñones no funcionan como deberían. El hallazgo puede producirse aun cuando la persona no tenga hinchazón, cansancio intenso ni otros síntomas asociados a enfermedad renal.

La orina con espuma es una posible manifestación visible de esa pérdida de proteínas. No confirma por sí sola una enfermedad, pero puede ser una razón válida para pedir una evaluación médica.

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La enfermedad renal crónica se diagnostica cuando existen alteraciones estructurales o funcionales de los riñones durante al menos tres meses.

La proteína persistente en la orina es uno de los marcadores que permiten establecer ese daño, incluso si la filtración renal todavía se mantiene dentro de rangos altos.

La orina con espuma es una posible manifestación visible de esa pérdida de proteínas. (Imagen ilustrativa Infoba México )

La espuma ocasional no siempre indica un problema renal

La presencia de burbujas al orinar no implica de forma automática que haya proteinuria. La National Kidney Foundation explica que puede ocurrir de forma ocasional cuando el chorro golpea con fuerza el agua del inodoro o cuando hay restos de detergente u otras sustancias en la superficie.

La señal que merece atención es una espuma abundante y repetida, que forma una capa visible y no desaparece rápidamente. También resulta relevante cuando el aspecto de la orina cambia sin una modificación clara en los hábitos de hidratación o en la velocidad de la micción.

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El MSD Manual señala que cantidades elevadas de proteínas pueden dar a la orina un aspecto espumoso. Aun así, la observación visual tiene límites y no permite calcular cuánta proteína se está eliminando.

La persistencia es el elemento que cambia la importancia del síntoma. Una alteración aislada puede tener explicaciones transitorias, mientras que un cambio que se mantiene requiere descartar causas renales mediante estudios de laboratorio.

Las infecciones, la fiebre y el ejercicio intenso también pueden elevar temporalmente las proteínas urinarias. Por eso, un resultado anormal debe confirmarse con nuevas muestras y no interpretarse como un diagnóstico definitivo en un solo análisis.

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Los análisis de orina confirman si existe albuminuria

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos describen dos herramientas habituales para detectar proteína en la orina. La primera es la tira reactiva, que cambia de color cuando identifica concentraciones anómalas.

La segunda es la relación albúmina-creatinina en orina, conocida como UACR. Esta prueba compara la cantidad de albúmina con la creatinina en una muestra y ofrece una estimación más precisa de la pérdida de proteínas.

Las guías de Kidney Disease: Improving Global Outcomes, conocidas como KDIGO, recomiendan priorizar la medición de albúmina. Ese parámetro puede identificar daño renal temprano con mayor sensibilidad que la medición de proteína total.

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Un resultado positivo suele requerir confirmación con una segunda muestra. KDIGO aconseja que, cuando sea posible, se utilice la primera orina de la mañana, ya que puede reducir variaciones relacionadas con el momento de la toma.

Un valor de relación albúmina-creatinina por encima de 30 mg/g puede sugerir albuminuria. La relevancia clínica depende de que el hallazgo se mantenga en el tiempo y de la evaluación completa de cada paciente.

La señal que merece atención es una espuma abundante y repetida, que forma una capa visible y no desaparece rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función renal también se evalúa con un análisis de sangre

La proteinuria muestra que la barrera de filtración puede estar alterada. La otra medición central es la tasa de filtración glomerular estimada, conocida como eGFR, que calcula cuánta sangre pueden depurar los riñones.

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Esta estimación se obtiene a partir de la creatinina en sangre y de variables personales utilizadas por las ecuaciones clínicas. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos que normalmente se elimina por la orina.

La Organización Mundial de la Salud señala que la combinación entre el análisis de creatinina y la detección de albuminuria permite identificar enfermedad renal crónica en el ámbito de atención primaria. Ambos estudios pueden revelar un problema cuando la persona todavía se siente sana.

La National Kidney Foundation considera que una eGFR reducida o una UACR elevada, mantenidas durante tres meses o más, pueden indicar enfermedad renal crónica. Las dos pruebas aportan información distinta y complementaria.

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La filtración estimada refleja la capacidad de depuración de los riñones. La albúmina urinaria, en cambio, aporta datos sobre la integridad de los filtros que impiden que las proteínas se pierdan.

La diabetes y la hipertensión aumentan el riesgo de daño renal

Las personas con diabetes se encuentran entre los grupos que requieren mayor vigilancia. Los niveles elevados de glucosa pueden lesionar de forma progresiva los vasos sanguíneos y las estructuras de filtración de los riñones.

La hipertensión arterial también puede dañar esos filtros. La presión sostenida sobre los vasos renales favorece el deterioro de la función del órgano y puede asociarse con albuminuria.

Los CDC recomiendan controles periódicos de la función renal en personas con diabetes, ya que el daño puede permanecer silencioso hasta fases tardías. La misma necesidad de evaluación se extiende a quienes tienen presión alta, enfermedad cardiovascular, obesidad o antecedentes familiares.

Las guías de detección temprana revisadas en Singapur incluyen también la edad avanzada entre los factores que justifican una valoración renal. El objetivo es identificar alteraciones antes de que la reducción de la filtración obligue a tratamientos más complejos.

La presencia de espuma persistente adquiere mayor importancia en estos grupos. No sustituye los controles regulares, pero puede ser el signo cotidiano que lleve a una persona a consultar antes de que aparezcan complicaciones.

La proteinuria muestra que la barrera de filtración puede estar alterada. La otra medición central es la tasa de filtración glomerular estimada, conocida como eGFR, que calcula cuánta sangre pueden depurar los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros cambios que pueden acompañar la enfermedad renal

La orina espumosa no es el único signo posible, aunque tampoco es exclusivo de los problemas renales. Algunas personas notan una mayor necesidad de orinar, sobre todo durante la noche, o modificaciones sostenidas en la frecuencia de la micción.

El MSD Manual explica que la nocturia puede relacionarse con una pérdida temprana de la capacidad renal para concentrar la orina. Aun así, también puede deberse a causas urológicas, trastornos del sueño u otras condiciones médicas.

La hinchazón en tobillos, pies, manos, cara o alrededor de los ojos puede indicar retención de líquido. Este síntoma aparece cuando los riñones tienen dificultades para eliminar el exceso de sal y agua.

El cansancio, las náuseas, la pérdida de apetito, el picor persistente y la piel seca también se describen entre las posibles manifestaciones de enfermedad renal. MedlinePlus advierte que son signos poco específicos, porque pueden presentarse en muchas otras enfermedades.

La falta de síntomas evidentes no descarta el daño. Esa es la razón por la que las entidades sanitarias insisten en no esperar a sentirse gravemente enfermo para realizar controles si existen factores de riesgo.

Síntomas y señales de alerta para solicitar una evaluación de la función renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar la proteinuria permite actuar antes del deterioro avanzado

La albuminuria no solo orienta sobre la presencia de daño renal. KDIGO la considera un marcador asociado con un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y de complicaciones cardiovasculares.

La detección temprana permite reforzar el control de la presión arterial y de la glucosa en quienes tienen diabetes. También facilita revisar tratamientos que puedan afectar a los riñones y definir el seguimiento médico necesario.

Las organizaciones de salud recomiendan no interpretar la espuma como una confirmación de enfermedad renal. El aspecto de la orina puede llamar la atención, pero solo las pruebas pueden determinar si existe pérdida de proteína y si esta se mantiene.

La consulta resulta especialmente recomendable cuando la espuma aparece de manera repetida o se acompaña de hinchazón, cambios en la micción, sangre en la orina, cansancio persistente o antecedentes de diabetes e hipertensión.

La señal más temprana no siempre es dolorosa ni evidente. En muchos casos, puede presentarse como un cambio discreto en la orina que, confirmado con análisis de albúmina y función renal, abre la posibilidad de proteger los riñones antes de que el daño avance.