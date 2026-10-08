México

El síntoma que puede alertar sobre daño renal en etapas tempranas y muchas personas ignoran

La presencia de proteínas en la orina puede detectarse antes de que aparezcan hinchazón, cansancio intenso o náuseas

Primer plano de un inodoro blanco con orina y abundante espuma, y un hombre en segundo plano junto al espejo del baño.
Ver espuma abundante al orinar suele parecer un detalle sin importancia, pero cuando se repite puede revelar una pérdida de albúmina que requiere análisis médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La orina espumosa persistente puede alertar sobre daño renal temprano, sobre todo en personas con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares.

El cambio aparece cuando proteínas como la albúmina pasan a la orina por alteraciones en los filtros renales. Si se repite sin una causa evidente, conviene consultar y realizar análisis.

PUBLICIDAD

La enfermedad renal crónica suele avanzar durante años sin dolor ni signos claros. Por esa razón, muchas personas descubren el problema cuando la capacidad de los riñones para filtrar desechos y líquidos ya disminuyó de forma importante.

La Organización Mundial de la Salud advierte que los síntomas no son una herramienta suficiente para detectar el daño en sus primeras fases. Las pruebas de sangre y orina permiten identificar alteraciones antes de que aparezcan manifestaciones más visibles.

La proteína en la orina puede aparecer antes que otros síntomas

Los riñones filtran la sangre a través de estructuras microscópicas llamadas nefronas. En condiciones normales, retienen sustancias necesarias para el organismo, entre ellas la albúmina, una proteína que debe permanecer en el torrente sanguíneo.

PUBLICIDAD

Cuando esos filtros se dañan, parte de la albúmina puede atravesarlos y eliminarse con la orina. Este fenómeno recibe el nombre de proteinuria o albuminuria, según el tipo de proteína que se detecte.

La National Kidney Foundation indica que la presencia persistente de albúmina en la orina puede ser una de las primeras señales de que los riñones no funcionan como deberían. El hallazgo puede producirse aun cuando la persona no tenga hinchazón, cansancio intenso ni otros síntomas asociados a enfermedad renal.

La orina con espuma es una posible manifestación visible de esa pérdida de proteínas. No confirma por sí sola una enfermedad, pero puede ser una razón válida para pedir una evaluación médica.

La enfermedad renal crónica se diagnostica cuando existen alteraciones estructurales o funcionales de los riñones durante al menos tres meses.

La proteína persistente en la orina es uno de los marcadores que permiten establecer ese daño, incluso si la filtración renal todavía se mantiene dentro de rangos altos.

Primer plano de un inodoro blanco que contiene orina de tono amarillento cubierta por una abundante capa de espuma y burbujas
La orina con espuma es una posible manifestación visible de esa pérdida de proteínas. (Imagen ilustrativa Infoba México )

La espuma ocasional no siempre indica un problema renal

La presencia de burbujas al orinar no implica de forma automática que haya proteinuria. La National Kidney Foundation explica que puede ocurrir de forma ocasional cuando el chorro golpea con fuerza el agua del inodoro o cuando hay restos de detergente u otras sustancias en la superficie.

La señal que merece atención es una espuma abundante y repetida, que forma una capa visible y no desaparece rápidamente. También resulta relevante cuando el aspecto de la orina cambia sin una modificación clara en los hábitos de hidratación o en la velocidad de la micción.

El MSD Manual señala que cantidades elevadas de proteínas pueden dar a la orina un aspecto espumoso. Aun así, la observación visual tiene límites y no permite calcular cuánta proteína se está eliminando.

La persistencia es el elemento que cambia la importancia del síntoma. Una alteración aislada puede tener explicaciones transitorias, mientras que un cambio que se mantiene requiere descartar causas renales mediante estudios de laboratorio.

Las infecciones, la fiebre y el ejercicio intenso también pueden elevar temporalmente las proteínas urinarias. Por eso, un resultado anormal debe confirmarse con nuevas muestras y no interpretarse como un diagnóstico definitivo en un solo análisis.

Los análisis de orina confirman si existe albuminuria

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos describen dos herramientas habituales para detectar proteína en la orina. La primera es la tira reactiva, que cambia de color cuando identifica concentraciones anómalas.

La segunda es la relación albúmina-creatinina en orina, conocida como UACR. Esta prueba compara la cantidad de albúmina con la creatinina en una muestra y ofrece una estimación más precisa de la pérdida de proteínas.

Las guías de Kidney Disease: Improving Global Outcomes, conocidas como KDIGO, recomiendan priorizar la medición de albúmina. Ese parámetro puede identificar daño renal temprano con mayor sensibilidad que la medición de proteína total.

Un resultado positivo suele requerir confirmación con una segunda muestra. KDIGO aconseja que, cuando sea posible, se utilice la primera orina de la mañana, ya que puede reducir variaciones relacionadas con el momento de la toma.

Un valor de relación albúmina-creatinina por encima de 30 mg/g puede sugerir albuminuria. La relevancia clínica depende de que el hallazgo se mantenga en el tiempo y de la evaluación completa de cada paciente.

Una mano con guante azul sostiene un frasco transparente con muestra de líquido amarillo dentro de un laboratorio con tubos de ensayo.
La señal que merece atención es una espuma abundante y repetida, que forma una capa visible y no desaparece rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función renal también se evalúa con un análisis de sangre

La proteinuria muestra que la barrera de filtración puede estar alterada. La otra medición central es la tasa de filtración glomerular estimada, conocida como eGFR, que calcula cuánta sangre pueden depurar los riñones.

Esta estimación se obtiene a partir de la creatinina en sangre y de variables personales utilizadas por las ecuaciones clínicas. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos que normalmente se elimina por la orina.

La Organización Mundial de la Salud señala que la combinación entre el análisis de creatinina y la detección de albuminuria permite identificar enfermedad renal crónica en el ámbito de atención primaria. Ambos estudios pueden revelar un problema cuando la persona todavía se siente sana.

La National Kidney Foundation considera que una eGFR reducida o una UACR elevada, mantenidas durante tres meses o más, pueden indicar enfermedad renal crónica. Las dos pruebas aportan información distinta y complementaria.

La filtración estimada refleja la capacidad de depuración de los riñones. La albúmina urinaria, en cambio, aporta datos sobre la integridad de los filtros que impiden que las proteínas se pierdan.

La diabetes y la hipertensión aumentan el riesgo de daño renal

Las personas con diabetes se encuentran entre los grupos que requieren mayor vigilancia. Los niveles elevados de glucosa pueden lesionar de forma progresiva los vasos sanguíneos y las estructuras de filtración de los riñones.

La hipertensión arterial también puede dañar esos filtros. La presión sostenida sobre los vasos renales favorece el deterioro de la función del órgano y puede asociarse con albuminuria.

Los CDC recomiendan controles periódicos de la función renal en personas con diabetes, ya que el daño puede permanecer silencioso hasta fases tardías. La misma necesidad de evaluación se extiende a quienes tienen presión alta, enfermedad cardiovascular, obesidad o antecedentes familiares.

Las guías de detección temprana revisadas en Singapur incluyen también la edad avanzada entre los factores que justifican una valoración renal. El objetivo es identificar alteraciones antes de que la reducción de la filtración obligue a tratamientos más complejos.

La presencia de espuma persistente adquiere mayor importancia en estos grupos. No sustituye los controles regulares, pero puede ser el signo cotidiano que lleve a una persona a consultar antes de que aparezcan complicaciones.

Modelo anatómico de un riñón, tensiómetro digital con brazalete y tubo con sangre en una gradilla sobre una mesa blanca
La proteinuria muestra que la barrera de filtración puede estar alterada. La otra medición central es la tasa de filtración glomerular estimada, conocida como eGFR, que calcula cuánta sangre pueden depurar los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros cambios que pueden acompañar la enfermedad renal

La orina espumosa no es el único signo posible, aunque tampoco es exclusivo de los problemas renales. Algunas personas notan una mayor necesidad de orinar, sobre todo durante la noche, o modificaciones sostenidas en la frecuencia de la micción.

El MSD Manual explica que la nocturia puede relacionarse con una pérdida temprana de la capacidad renal para concentrar la orina. Aun así, también puede deberse a causas urológicas, trastornos del sueño u otras condiciones médicas.

La hinchazón en tobillos, pies, manos, cara o alrededor de los ojos puede indicar retención de líquido. Este síntoma aparece cuando los riñones tienen dificultades para eliminar el exceso de sal y agua.

El cansancio, las náuseas, la pérdida de apetito, el picor persistente y la piel seca también se describen entre las posibles manifestaciones de enfermedad renal. MedlinePlus advierte que son signos poco específicos, porque pueden presentarse en muchas otras enfermedades.

La falta de síntomas evidentes no descarta el daño. Esa es la razón por la que las entidades sanitarias insisten en no esperar a sentirse gravemente enfermo para realizar controles si existen factores de riesgo.

Infografía con una ilustración de riñones arriba y seis recuadros con dibujos de un matraz, frascos con líquidos, una figura humana y tubo de sangre.
Síntomas y señales de alerta para solicitar una evaluación de la función renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar la proteinuria permite actuar antes del deterioro avanzado

La albuminuria no solo orienta sobre la presencia de daño renal. KDIGO la considera un marcador asociado con un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y de complicaciones cardiovasculares.

La detección temprana permite reforzar el control de la presión arterial y de la glucosa en quienes tienen diabetes. También facilita revisar tratamientos que puedan afectar a los riñones y definir el seguimiento médico necesario.

Las organizaciones de salud recomiendan no interpretar la espuma como una confirmación de enfermedad renal. El aspecto de la orina puede llamar la atención, pero solo las pruebas pueden determinar si existe pérdida de proteína y si esta se mantiene.

La consulta resulta especialmente recomendable cuando la espuma aparece de manera repetida o se acompaña de hinchazón, cambios en la micción, sangre en la orina, cansancio persistente o antecedentes de diabetes e hipertensión.

La señal más temprana no siempre es dolorosa ni evidente. En muchos casos, puede presentarse como un cambio discreto en la orina que, confirmado con análisis de albúmina y función renal, abre la posibilidad de proteger los riñones antes de que el daño avance.

Temas Relacionados

OrinaEnfermedad RenalRinonesSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur

La máxima expresión del automovilismo homenajeó el triunfo del mexicano en 2022 tras regresar a la competencia con Cadillac F1

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur

Embajador de EEUU y titular de la SRE dan seguimiento a la agenda bilateral tras polémica por Querétaro

Ronald Johnson también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Embajador de EEUU y titular de la SRE dan seguimiento a la agenda bilateral tras polémica por Querétaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Miguel Ángel ‘N’ es investigado por coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera para introducir combustibles de forma irregular al país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa imputó al joven por el delito de desaparición cometida por particulares

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

Receta de sopa de tuétano: el caldo tradicional ideal para cuidar tus articulaciones gracias a su colágeno

Este platillo mexicano combina hueso de caña con chile guajillo en una cocción lenta que concentra nutrientes esenciales

Receta de sopa de tuétano: el caldo tradicional ideal para cuidar tus articulaciones gracias a su colágeno
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes sí habría entrado a La Casa de los Famosos en estado inconveniente, según Mariana Ochoa

Gala Montes sí habría entrado a La Casa de los Famosos en estado inconveniente, según Mariana Ochoa

De una parodia al concierto en el Palacio de los Deportes: así surgió la amistad entre Robbie Williams y Omar Chaparro

Muere músico de regional mexicano tras explosión en Tlaxcala: filtran video del momento

Los críticos de Timbiriche se pronuncian sobre la bioserie mientras que los exintegrantes y Luis de Llano la reprueban

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

DEPORTES

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

CMLL presenta a todas las participantes del Grand Prix de Amazonas 2026: así quedaron los equipos de México y el Internacional