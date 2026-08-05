Consumir analgésicos “preventivos” antes de un dolor: un mal hábito con riesgos ocultos

Por qué es riesgoso tomar analgésicos de forma preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El consumo de analgésicos “preventivos” antes de que se manifieste el dolor es un comportamiento frecuente tanto en la vida cotidiana como en el ámbito deportivo.

Esta práctica implica tomar medicamentos como paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en ausencia de dolor, con la intención de anticipar molestias.

Instituciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Cuidados (NICE) han publicado advertencias sobre los posibles riesgos de este hábito, especialmente cuando no existe supervisión médica ni indicaciones claras.

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Evidencia y recomendaciones

El término “analgesia preventiva” surge en el contexto de la anestesiología, donde se utiliza para reducir el dolor postoperatorio mediante estrategias complejas bajo supervisión profesional.

NICE ha señalado que la evidencia científica no avala el uso generalizado de analgésicos antes de que el dolor aparezca fuera de estos entornos especializados.

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En situaciones cotidianas, la automedicación preventiva no cuenta con respaldo clínico y puede derivar en uso excesivo de fármacos.

Según NICE, el uso regular de analgésicos puede provocar cefaleas por sobreuso de medicación.

Este tipo de dolor de cabeza se asocia al consumo repetido de fármacos y puede requerir estrategias de reducción gradual del medicamento, así como educación sanitaria sobre su manejo.

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El uso regular de analgésicos puede provocar cefaleas por sobreuso de medicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencias sobre paracetamol y combinaciones

La FDA considera que el paracetamol es seguro cuando se respeta la dosis diaria recomendada, pero advierte que superar los 4 gramos diarios puede causar insuficiencia hepática aguda.

El riesgo se incrementa si se emplean varios productos que contienen paracetamol de forma simultánea, algo habitual en la automedicación preventiva o en el tratamiento de síntomas de resfriado.

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La FDA también señala el peligro de combinar paracetamol con alcohol, debido a su potencial hepatotóxico, y alerta sobre reacciones cutáneas graves asociadas al medicamento.

La recomendación es leer siempre las etiquetas y evitar el consumo simultáneo de diferentes productos con el mismo principio activo.

Guías sobre uso responsable

El CDC recomienda priorizar terapias no farmacológicas y analgésicos no opioides en el manejo del dolor agudo, reservando los opioides para circunstancias donde los beneficios superen los riesgos y bajo control profesional.

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Las guías del CDC advierten que la automedicación indiscriminada puede enmascarar síntomas importantes, retrasar diagnósticos médicos y aumentar la probabilidad de daños hepáticos, renales y gastrointestinales.

En la actualización de 2022 sobre prescripción de opioides, el CDC desaconseja su uso como primera opción para dolencias habituales y sugiere discutir con los pacientes los riesgos y alternativas disponibles.

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El CDC recomienda priorizar terapias no farmacológicas y analgésicos no opioides en el manejo del dolor agudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión de Marcum sobre AINE en adultos mayores: perfil de riesgo

Investigadores como Marcum han estudiado los efectos del uso prolongado de AINE en adultos mayores, identificando un aumento del riesgo de úlceras, hemorragias gastrointestinales, insuficiencia renal aguda y eventos cardiovasculares.

La frecuencia de estos problemas se relaciona tanto con la dosis como con la duración del tratamiento, así como con la automedicación sin evaluación profesional.

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La revisión destaca que los AINE se consideran inapropiados en un porcentaje relevante de personas mayores de 65 años y que la probabilidad de una prescripción incorrecta es mayor en este grupo.

Estudio de Lipman sobre ibuprofeno y lesión renal en deportistas

En el ámbito deportivo, el trabajo de Lipman observó que tomar ibuprofeno antes y durante carreras de ultraresistencia incrementa la incidencia de lesión renal aguda.

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El estudio, realizado mediante la administración de 400 mg de ibuprofeno cada cuatro horas a corredores, encontró tasas superiores de daño renal en quienes recibieron el medicamento frente a quienes tomaron placebo.

La revisión sistemática de Leyk describe que el uso preventivo de analgésicos en deportes de resistencia es frecuente y se asocia a riesgos documentados, sin evidencia de que mejore el rendimiento físico.

En el ámbito deportivo, el trabajo de Lipman observó que tomar ibuprofeno antes y durante carreras de ultraresistencia incrementa la incidencia de lesión renal aguda.

Organización Mundial de la Salud (OMS) y automedicación responsable

La OMS sostiene que la automedicación puede ser pertinente en cuadros autolimitados y con medicamentos de seguridad comprobada, siempre que se cumplan las pautas de dosis, duración e indicaciones.

Al mismo tiempo, advierte que el uso preventivo de analgésicos fuera de indicación médica puede contribuir a la banalización de estos fármacos y aumentar los efectos adversos, como el enmascaramiento de enfermedades y la dependencia.

La OMS propone que la educación sanitaria ayude a diferenciar cuándo es apropiado tratar síntomas con automedicación y cuándo es necesario consultar a un profesional de la salud.