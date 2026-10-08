Omar García Harfuch reitera en la Cámara de Diputados que la propia Marina denunció la red de huachicol

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch compareció ante diputados por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

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Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compareció ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La comparecencia fue privada, algo que generó diversas críticas entre legisladores de oposición y sociedad en general; sin embargo, el funcionario federal ofreció una conferencia de prensa, en San Lázaro, acompañado del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

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El secretario de Seguridad Omar García Harfuch compareció ante diputados por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Crédito: X / @InformaOriente

Harfuch reitera ante diputados que la pro

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