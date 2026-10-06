Manuel Velasco deja atrás el “Batman” y bautiza a Harfuch como el “Pedro Infante de la política mexicana”

Manuel Velasco calificó a Omar García Harfuch como el "Pedro Infante" de la política mexicana

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El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, celebró el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y lo llamó el “Pedro Infante de la política mexicana”.

“Ustedes lo han comparado con Batman”, bromeó Velasco, al comparar al funcionario federal con una de las figuras más representativas de la época del Cine de Oro mexicano.

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El senador sostuvo que García Harfuch construye su presencia pública a partir de su trayectoria en el combate a la delincuencia y de las tareas que ha encabezado dentro de las instituciones de seguridad durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco atribuye la popularidad de Harfuch a sus resultados

Velasco afirmó que el secretario mantiene una aceptación que rebasa las identificaciones partidistas. Para el político, su perfil no depende de una campaña política, sino de la percepción ciudadana sobre su desempeño.

“Y el buen trabajo que él ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad de nuestro país y ser un hombre de resultados eficaces le hace tener una alta popularidad”, dijo Manuel Velasco sobre el funcionario federal.

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El senador consideró que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concentra respaldo por la labor que ha realizado en puestos relacionados con la seguridad pública.

“Él podría, vamos, decir que es como el Pedro Infante de la política, tiene una popularidad muy alta”, expresó al explicar la comparación con el actor y cantante mexicano. La frase presenta a García Harfuch como un personaje reconocido fuera de las fronteras de los partidos. Velasco sostuvo que los resultados en seguridad son el punto de partida de esa valoración.

“Porque es un personaje popular, entonces lo que dije es los resultados”, señaló el senador del PVEM al ser cuestionado sobre la definición que utilizó para describir al secretario.

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Velasco agregó que la popularidad de García Harfuch provino de la relación que mantiene con la ciudadanía. Asegura que su presencia pública lo coloca por encima de las disputas partidistas.

“Los resultados que ha dado en materia de seguridad lo han hecho un personaje popular por la ciudadanía y con los ciudadanos, que lo pone por encima de los partidos políticos”, afirmó.

La referencia a Pedro Infante también tiene un componente personal para Velasco. El senador recordó la relación que tuvo su abuelo, el médico Manuel Velasco Suárez, con el intérprete mexicano.

Relató que Velasco Suárez atendió a Pedro Infante después de un accidente aéreo ocurrido antes de la muerte del actor. El político relató que su abuelo fue médico del cantante y participó en su atención tras el avionazo.

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“Yo admiro la vida de Pedro Infante porque, aparte, mi abuelo, el doctor Velasco Suárez, fue su médico cuando tuvo el avionazo”, comenta el líder del Partido Verde.

El dirigente expone que el médico operó al actor y le colocó una placa luego de las lesiones que sufrió. Esa cercanía familiar, dijo, alimenta su admiración por una de las figuras más conocidas del cine mexicano.

“Él lo operó, le puso la placa y es un personaje muy popular entre el pueblo de México”, afirma Velasco al explicar el origen de la comparación.

La mención de García Harfuch junto a Pedro Infante buscó destacar el nivel de reconocimiento que, según el dirigente del PVEM, alcanza el secretario entre la población.

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