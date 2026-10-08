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¿Harfuch será candidato en 2030? Sheinbaum responde a los rumores sobre la Presidencia

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco declaró que el funcionario de seguridad podría ser el favorito para la próxima contienda presidencial

Omar García Harfuch. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Omar García Harfuch. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró los rumores sobre una posible candidatura de Omar García Harfuch para las elecciones presidenciales de 2030.

“A ver, son parte de sus promociones de los partidos políticos. Pero Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad”, aseguró la mandataria tras las declaraciones del senador del Partido Verde, Manuel Velasco acerca de la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la próxima contienda para el cargo del Ejecutivo federal.

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Sheinbaum destaca el trabajo de Omar García Harfuch

Durante la mañanera del pueblo de este 8 de octubre en Palacio Nacional, la jefa de Estado elogió al funcionario, asegurando que “es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía”.

Destacando que su determinación para seguir trabajando en la seguridad del país está relacionada con el atentado que vivió el pasado 28 de junio de 2020, donde fue atacado con 3 impactos de bala mientras viaja en su camioneta en Paseo de la Reforma. Agresión que fue atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

“Es un hombre muy cabal, pero el 2030 está muy lejos todavía”, expresó.

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