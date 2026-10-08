Omar García Harfuch descarta ir por la presidencia de México en 2030: “La oportunidad que me dio Sheinbaum no permite agenda paralela”.

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Luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fuera bautizado como “Pedro Infante de la política mexicana”, este 8 de octubre de 2026 fue cuestionado sobre sus aspiraciones políticas rumbo al 2030, por lo que descartó ser el candidato del oficialismo para contender por la presidencia de México.

Durante la conferencia extraordinaria del secretario, la cual se llevó a cabo en la Cámara de Diputados luego de su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), García Harfuch agradeció a Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por destacar su trayectoria al frente de la seguridad del país.

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Omar García Harfuch está concentrado en la encomienda de la presidenta

El secretario de Seguridad ha sido cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum desde que ella era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que García Harfuch reiteró que se encuentra concentrado en desarrollar las funciones que dependen de su cargo:

“La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela, y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera”.

Como en ocasiones anteriores, el alto funcionario reiteró que estar al pendiente de ser el candidato presidenciable, podría traducirse en una “falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional”.

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Finalizó el tema agregando que el tiempo no le da para pensar en sus aspiraciones políticas, ya que está concentrado en el trabajo en materia de seguridad, “lo que la Presidenta me instruyó”.

Ante el inicio del Proceso Electoral 2026-2027, el cual se dará a mitad de mandato de la presidenta Sheinbaum, el nombre de García Harfuch ha resaltado en distintas encuestas de México que lo ponen como el político “más aventajado” entre los morenistas para ir como candidato en la elección presidencial de 2030.

¿Qué opina Sheinbaum sobre los pronunciamientos públicos que señalan a Harfuch como el presidenciable?

La mañana de este 8 de octubre, luego de que Velasco reiterara que la popularidad del secretario de Seguridad se debe a su “buen trabajo” y sus “resultados eficaces”, la presidenta de México señaló que se trata de “grilla política” por el arranque de los tiempos electorales.

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Apuntó que los dichos de políticos como el coordinador del Verde en el Senado de la República se debe a que “son parte de sus promociones de los partidos políticos”.

Reafirmó lo que García Harfuch aseguró ante los medios en San Lázaro, “está dedicado de tiempo completo a la seguridad. Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México. Y es un hombre muy cabal”.