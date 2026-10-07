Tribunal Electoral corrige la plana al INE: “boletas planchadas” deberán ser inválidas en 2027

El TEPJF dará marcha atrás a los lineamientos que validó el INE sobre las boletas planchadas. Crédito: X / @saquribe

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Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le asestó otro revés al Instituto Nacional Electoral (INE), al ordenarle que modifique los lineamientos sobre la validez de las “boletas planchadas”.

La mayoría de los magistrados determinaron que dichas boletas sin marcas de doblez, no deberían contabilizarse como parte de la votación cuando se acredite esa condición.

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Tribunal Electoral corrige la plana al INE y ordena que las “boletas planchadas” sean invalidas

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que “una boleta planchada o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta como un sufragio emitido”.

A través de un comunicado, el TEPJF reveló que ordenó revocar los lineamientos del INE para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Electorales para el proceso 2026-2027, en los que se incluyen las llamadas “boletas planchadas”.

Proyecto fue del magistrado Felipe de la Mata

En ese sentido, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata consideró que sería un ilícito que fueran consideradas como un voto emitido, pese a que físicamente no es posible puedan ser ingresadas así a la urna.

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Cabe señalar que, durante la sesión, el magistrado presentó una boleta y expuso cómo no se puede considerar como un voto válido si no está doblada, ya que no entra por la ranura de la urna.

“Esta es una boleta, mide 20 centímetros por 28 centímetros y esto rosa (señala parte inferior) es lo que equivale a una ranura, la ranura de la urna es de 12 centímetros por 3 milímetros, es decir, la pregunta que inmediatamente nos hacemos, es posible introducir esta boleta sin poder doblarla en la ranura, es posible hacerlo de esta manera que son 28 centímetros, o esta que son 20, será esto, vamos a decirlo irónicamente por arte de magia”, explico De la Mata durante la presentación de su proyecto.

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Además, “puede una boleta extendida de 28 centímetros o de 20 pasar por una ranura de apenas 12 centímetros. Si físicamente no cabe, cómo pudo haber sido depositada en la urna sin doblarse, es evidente que no hay una manera racional de justificarla y que esto es ilícito”.

TEPJF da la razón a los partidos de oposición

Con esta determinación, el Tribunal Electoral le dio la razón a los partidos de oposición y otros actores que impugnaron dicho criterio incluido en los lineamientos del INE sobre los cómputos del proceso electoral federal que ya está en curso.

El pasado 3 de septiembre, el INE aprobó los lineamientos que determinaron no invalidar automáticamente las boletas que carecieran del doblez correspondiente. La decisión sobre si esas boletas se contabilizaban como voto válido quedó en manos del conteo distrital. El criterio generó el rechazo de los partidos de oposición, que advirtieron sobre el riesgo de que la medida abriera la puerta al fraude electoral.

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