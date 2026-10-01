Tribunal Electoral resuelve que impugnaciones por destape de “corcholatas” de Morena no serán resueltas por el INE

Serán los OPLES los que se encarguen de analizar las impugnaciones contra las "corcholatas" de Morena. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

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Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado una decisión sobre las eventuales impugnaciones de los procesos internos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su destape de “corcholatas” estatales.

El TEPJF avaló que las quejas por la designación de los coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía serán resueltas por órganos locales y no por el Instituto Nacional Electoral (INE).

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Impugnaciones por destape de “corcholatas” no serán resueltas por el INE

Lo anterior, aprobado por mayoría de votos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, va en contra de la propuesta del magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, cuyo criterio era que competía este análisis “integral” a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera, al votar en contra del proyecto de Rodríguez, consideró que con esta decisión “no estamos absolviendo a nadie de ninguna consulta que se denuncie; simplemente estamos decidiendo qué autoridad es la que debe investigar los hechos motivo de la denuncia”.

También sostuvo que la determinación de la Unidad Técnica de lo Contencioso fue la correcta, porque ”estamos ante una pluralidad de hechos, cada una con incidencia local”.

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MC esperaba que el INE resolviera las denuncias

Movimiento Ciudadano (MC) fue el partido que expresó su inconformidad con la determinación del INE de llevar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) la denuncia en contra de la designación de coordinadores. Que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador son conocidas como “corcholatas”, por aquello del destape.

En ese sentido, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral resolvió que no tiene competencia para atender la denuncia que MC presentó contra Morena y quienes resulten responsables.

Nora Ruvalcaba será la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

La denuncia señaló presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. También acusó a Morena de incumplir su deber de cuidado por la designación de titulares en las “Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en los estados Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.

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Designación de coordinadores genera desventaja contra la oposición

Desde el punto de vista del partido naranja, lo hecho por Morena y aliados genera una ventaja indebida de cara al proceso electoral de 2027 y su difusión en las redes sociales de Instagram y Youtube del partido denunciado; así como a través de las cuentas de su presidenta nacional y de la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora, respectivamente.

Respecto a lo que ocurrió hoy en la Sala Superior del Tribunal Electoral, los magistrados Felipe Fuente Barrera, Gilberto de Jesús Bátiz García, Felipe de la Mata y Claudia Valle Aguilasocho votaron en contra de llevar al INE el proceso interno de Morena.

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¿Quiénes son los 17 coordinadores estatales de Morena y aliados?

Justo el lunes 29 de septiembre, la dirigencia de Morena –así como sus aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT)-- dieron por cerrado el proceso interno por el cual fueron elegidos sus 17 coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía.

Captura de pantalla de la conferencia de prensa de Morena

En medio de inconformidades y una guerra intestina que no solo estaba afectando la imagen de las y los aspirantes, también del partido, la alianza oficialista ya tiene a sus 17 “corcholatas”, quienes –cuando la ley lo permita– serán los candidatos a las gubernaturas en disputa el año entrante. A continuación te las presentamos:

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• Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

• Baja California: Julieta Ramírez Padilla

• Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas

• Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

• Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

• Colima: Rosa María Bayardo Cabrera

• Guerrero: Beatriz Mojica Morga

• Michoacán: Carlos Torres Piña

• Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez

• Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

La diputada de Morena, Marybel Villegas no estuvo de acuerdo con los resultados de la encuesta en Quintana Roo. Crédito: X / @radioturquesa

• Querétaro: Santiago Nieto Castillo

• Quintana Roo: Eugenio Segura Vázquez

• San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas

• Sinaloa: Imelda Castro Castro

• Sonora: Lorenia Valles Sampedro

• Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

• Zacatecas: Verónica Díaz Robles

Sheinbaum aclara que no hay dedazo en las designaciones de coordinadores estatales

Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la metodología que implementó de nueva cuenta Morena para elegir a sus coordinadores estatales que buscarán las gubernaturas en disputa en los comicios del año entrante.

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Cabe recordar que varios participantes de las encuestas internas de Morena denunciaron opacidad e irregularidades después de no resultar seleccionados como candidatos.

Sheinbaum respaldó las encuestas de Morena para elegir a coordinadores estatales. | Preisidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones durante “La Mañanera del Pueblo”. Recordó que el método de encuesta es una práctica que el partido aplica “desde hace muchos años” para elegir candidatos.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la selección de este año no responde a un dedazo, “ni de la presidenta” ni de las dirigencias de Morena o de sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. La decisión, afirmó, corresponde a la ciudadanía.

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Pese a que ya concluyó el destape de las “corcholatas” por parte de Morena y aliados, el Tribunal Electoral resolvió que serán los OPLES los que resolverán las impugnaciones y no el INE.