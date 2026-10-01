México

Magistrado del Tribunal Electoral prevé batear la decisión del INE de validar las “boletas planchadas”

Este sería un nuevo revés para el bloque de la consejera presidenta Guadalupe Taddei

El TEPJF dará marcha atrás a los lineamientos que validó el INE sobre las boletas planchadas. Crédito: X / @saquribe
El TEPJF dará marcha atrás a los lineamientos que validó el INE sobre las boletas planchadas. Crédito: X / @saquribe
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Este jueves, se dio a conocer que el magistrado Felipe de la Mata propuso ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) revertir los lineamientos que emitió sobre las “boletas planchadas”, con el objetivo de que sean declaradas inválidas desde el escrutinio de las casillas.

Cabe recordar que los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Somos y Paz impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los lineamientos aprobados por el INE el pasado 3 de septiembre.

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Dichos lineamientos, propuestos y avalados, por el grupo de consejerías afines a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, se iban a aplicar en la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales y de Circunscripción Plurinominal de la Elecciones Federales del Proceso Electoral 2026-2027.

Tribunal Electoral alista nuevo revés al INE, ahora, sobre las “boletas planchadas”

La Comisión de Organización Electoral del INE, presidida por el consejero Martín Faz, aprobó, en un primer momento, separar las boletas planchadas —aquellas sin doblez— del resto del paquete electoral. La propuesta contemplaba identificar la casilla de procedencia de cada boleta, resguardarla, revisar las actas e incidentes correspondientes y presentarla ante el pleno del Consejo Distrital para definir su tratamiento.

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Sin embargo, esa ruta cambió el pasado 3 de septiembre, durante la sesión del pleno del Consejo General del INE. Ahí, la consejera Frida Denisse Gómez Puga propuso modificar el procedimiento, con el respaldo de los consejeros Guadalupe Taddei, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Arturo Chávez y Blanca Cruz.

“Boletas planchadas” ya no serían inválidas

El planteamiento presentado por la consejera Gómez Puga –y después avalado–, estableció que el Consejo Distrital ya no calificará de manera automática las boletas sin doblez expresamente como voto invalido.

Primero, decidiría si debe tomarse en cuenta o no, lo que podría abrir la posibilidad de que las llamadas boletas planchadas llegarán a considerarse votos válidos y se sumarán al resultado electoral.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata le daría un nuevo revés al INE de Taddei. Crédito: X / @saquribe
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata le daría un nuevo revés al INE de Taddei. Crédito: X / @saquribe

¿Qué propone el magistrado Felipe de la Mata?

Hoy, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña hizo público un proyecto en el que propuso revocar parcialmente los lineamientos del INE.

La propuesta establece que la decisión sobre la invalidez de los votos en boletas sin marcas de doblez corresponde única y exclusivamente a la mesa directiva de casilla. Cuando durante el escrutinio y cómputo se lleguen a detectar boletas planchadas, éstas deben declararse inválidas. No se computan ni se incorporan a la sumatoria de resultados.

En consecuencia, estas boletas deben conservarse separadas de aquellas que sí fueron contabilizadas.

La consejera del INE Frida Denisse Gómez Puga fue quien propuso la validez de las boletas planchadas. Crédito: X / @saquribe
La consejera del INE Frida Denisse Gómez Puga fue quien propuso la validez de las boletas planchadas. Crédito: X / @saquribe

Excepcionalmente, reza el documento, cuando durante un nuevo escrutinio y cómputo se detecten boletas que no presenten las marcas de los dobleces necesarios para su depósito en la urna, el Consejo Distrital deberá constatar dicha circunstancia y determinar sobre su invalidez.

“Deberá dejarse constancia de las boletas identificadas y de la casilla a la que corresponden. Las boletas deberán conservarse separadas de aquellas que sí fueron computadas”, propuso el magistrado De la Mata.

Consejo Distrital será el responsable de validar o no este tipo de votos

Además, el proyecto aclara que corresponde al Consejo Distrital como órgano facultado para realizar el cómputo respectivo y, de ser el caso, el nuevo escrutinio y cómputo, una vez acreditada esa situación irregular emitir la determinación sobre la invalidez del voto contenido en una boleta sin marcas de doblez necesario para su introducción en la urna.

Dado que ya fue difundido, se prevé que este proyecto podría ser discutido en la próxima sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Servidores de la nación ya no podrán ser observadores electorales

El primer revés que le asestó el Tribunal Electoral al INE de Guadalupe Taddei, fue revertir la decisión sobre que algunos funcionarios, como los servidores de la nación, pudieran ser considerados observadores electorales.

Antes del fallo del TEPJF, el Consejo General del INE decidió dejar de verificar si los observadores electorales son funcionarios de alguna institución, en este caso, los servidores de la nación que trabajan para la Secretaría del Bienestar.

El revés que el Tribunal Electoral asestó al INE no le cayó nada bien a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien salió a defender la postura que asumió su grupo.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las boletas "planchadas" pueden dar paso a un fraude electoral. Crédito: X/ @alitomorenoc
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las boletas "planchadas" pueden dar paso a un fraude electoral. Crédito: X/ @alitomorenoc

Solo buscaba “acreditar un requisito”

Para la consejera presidenta, la resolución desechada se limitaba “en modificar la forma de acreditar el requisito” de que los observadores electorales no sean servidores públicos u operadores de programas sociales.

Cabe recordar que el nuevo método aprobado por el bloque de Taddei Zavala, solo ponía como condición una declaración bajo protesta de decir la verdad de los propios aspirantes a ser observadores electorales, y ello, “bajo principios de buena fe, presunción de veracidad y economía procesal”.

Entre tanto, en menos de un mes, el INE de Guadalupe Taddei podría recibir un segundo revés, ya que el magistrado Felipe de la Mata propone declarar inválidas las “boletas planchadas”, algo que aún debe votarse en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

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