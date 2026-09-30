México

INE da marcha atrás y los servidores de la nación no podrán ser observadores electorales

El Instituto tuvo que acatar una resolución que emitió hace unos días el Tribunal Electoral

INE facilita el trabajo de los Servidores de la Nación
Los Servidores de la Nación ya no podrán ser observadores electorales, algo que quedó prohibido en 2022. Crédito: Ángulo 7
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Este martes, el Instituto Nacional Electoral (INE) revirtió su decisión sobre que algunos funcionarios, como los servidores de la nación, pudieran ser observadores electorales.

Lo anterior, solo pudo ocurrir tras una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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INE da marcha atrás y servidores de la nación no podrán ser observadores electorales

Previo al fallo del TEPJF, el Consejo General del INE decidió dejar de verificar si los observadores electorales eran funcionarios de una institución, en este caso, los servidores de la nación, que trabajan para la Secretaría del Bienestar.

El revés que le atestó el Tribunal Electoral al INE, no le cayó nada bien a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien salió a defender la postura que asumió su grupo.

Desde el punto de vista de la consejera presidenta, la resolución desechada se limitaba “en modificar la forma de acreditar el requisito” de que los observadores electorales no fueran servidores públicos u operadores de los programas sociales.

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Le corrigen la plana al grupo de Taddei

Durante la sesión del Consejo General de hoy, el grupo de consejeros cercanos a Guadalupe Taddeo tuvo que enmendar a la plana y revertir la modificación.

Aunque ya se sabía “derrotada”, Taddei Zavala reiteró que su resolución buscaba sustituir la verificación automática de la lista de observadores electorales con la nómina de los servidores de la nación.

Los cambios que aprobó el árbitro electoral

El nuevo método propuesto por la consejera presidenta y sus cercanos, solo se limitaba a una declaración bajo protesta de decir la verdad de los propios aspirantes a ser observadores electorales, y ello, “bajo principios de buena fe, presunción de veracidad y economía procesal”.

“Me parece importante subrayarlo porque en el debate público se ha llegado a presentar esta determinación como si el INE hubiera abierto la puerta para que personas servidoras de la nación pudieran convertirse en observadoras electorales”, reconoció Taddei.

No obstante, después alegó que “esto es falso: No se eliminó la restricción, no se modificó quién podía o no podía ser observador, no se autorizó ninguna excepción; lo que se modificó fue la forma de acreditar inicialmente ese requisito”.

“Forma de acreditar” fue lo que dio el golpe definitivo en el TEPJF

Cabe señalar que fue precisamente la modificación a la “forma de acreditar” que los observadores electorales no fueran servidores de la nación, que la Sala Superior del TEPJF consideró incorrecta.

Lo anterior, derivó en que sus magistrados determinaran que el INE renunciaba así a sus funciones para garantizar que no se cometieran irregularidades, ya que las leyes electorales prohíben expresamente que operadores de programas sociales estén presentes en los centros de votación.

Presidenta del INE se pone a la defensiva ante cuestionamientos

Con un tono defensivo, recurrente ante los cuestionamientos de sectores opositores sobre su gestión al frente del INE, Taddei sostuvo: “la crítica a las decisiones de este Instituto es legítima. Lo que no resulta correcto es convertir una versión sin sustento en un hecho y, a partir de ella, cuestionar todo un procedimiento profesional”.

Queda claro que la consejera presidenta intentó “maquillar” lo que ella impulsó, respecto a hacer menos estricta la verificación de quienes aspiran a ser observadores electorales.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral tumbó polémica decisión del INE

El pasado 23 de septiembre, el Tribunal Electoral revocó parcialmente El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente el acuerdo del INE que sustituía la verificación institucional por una declaración bajo protesta para los aspirantes a observadores electorales en el proceso concurrente 2026-2027.

La resolución se aprobó por unanimidad el pasado 23 de septiembre, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Para el TEPJF, la declaración de la ciudadanía acredita formalmente un requisito, pero no sustituye la revisión que corresponde realizar a la autoridad electoral.

En 2024, la compulsa permitió detectar a 24 personas impedidas de participar como observadoras por su vínculo con programas sociales, según la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. En la elección judicial de 2025, la cifra superó las 200 personas.

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