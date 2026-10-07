Quiénes son los integrantes de la familia de Paquita la del Barrio y cuántos hijos aún viven

La estructura familiar de Paquita la del Barrio, integra a cinco hijos de dos matrimonios distintos. - crédito Armando Arorizo/EFE

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La estructura familiar de Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, integra a cinco hijos de dos matrimonios marcados por episodios de pérdida y adopción.

El reciente fallecimiento de su hija Martha Elena Martínez Viveros el 6 de octubre de 2026 a los 47 años de edad redujo el círculo de descendientes a dos herederos vivos.

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De la descendencia total de la intérprete, tres de sus hijos fallecieron, dos de ellos fueron gemelos nacidos en 1977 que perdieron la vida tres días después del parto, mientras que Martha Elena falleció en 2026 producto de un infarto fulminante.

El núcleo familiar de la artista lo completan sus descendientes de primera generación que continúan con vida, Iván Miguel y Javier Gerardo.

Ambos mantuvieron su cotidianidad alejada de la industria musical y administraron las propiedades e instalaciones comerciales de la cantante en Alto Lucero, Veracruz.

Los primogénitos nacidos del primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez

En su juventud, Paquita la del Barrio contrajo matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, un hombre 28 años mayor que ella.

De esa relación nacieron sus primeros dos hijos, quienes crecieron al margen de las presentaciones públicas de su madre.

Iván Miguel Gerardo Viveros nació el 5 de enero de 1968. A lo largo de su vida adulta asumió la supervisión de terrenos y bienes inmobiliarios pertenecientes a la intérprete, sin participar en actividades del entretenimiento o apariciones ante medios de comunicación.

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Javier Gerardo Viveros nació el 4 de mayo de 1969. Estableció su residencia en el estado de Veracruz, donde administró una estación de servicio de gasolina e intervino en la gestión de las propiedades rurales propiedad de su familia.

Iván Miguel y Javier, nacidos en 1968 y 1969, crecieron alejados de los escenarios y administraron los bienes familiares en Veracruz y Guanajuato. (Archivo)

La pérdida de los hijos gemelos en diciembre de 1977

Años después, la cantante inició una nueva etapa sentimental al casarse con Alfonso Martínez, relación que se extendió por 30 años e inspiró algunas de sus composiciones más populares dentro de la música ranchera mexicana.

Durante esta unión la pareja esperaba el nacimiento de gemelos. Sin embargo, el período de gestación presentó severas complicaciones físicas que afectaron la movilidad de la intérprete de manera progresiva.

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La gestación coincidió con la muerte de la madre de Paquita la del Barrio, acontecida el 11 de diciembre de 1977. Ese suceso generó un profundo estado de dolor en la artista durante las semanas finales del embarazo.

Los dos bebés nacieron el 26 de diciembre de 1977. Tras presentar complicaciones severas asociadas a padecimientos hepáticos, ambos recién nacidos murieron el 29 de diciembre, apenas tres días después del alumbramiento.

La pérdida de los gemelos nacidos en 1977 representó uno de los episodios más complejos en la vida personal de la cantante. (Archivo)

La incorporación de Martha Elena Martínez Viveros como hija adoptiva

Posteriormente a la pérdida de los recién nacidos, la cantante viajó en 1979 al municipio de Alto Lucero en Veracruz. En esa localidad conoció a una pequeña de aproximadamente cinco meses de nacida que padecía fiebre e infecciones cutáneas y oculares.

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La menor era sobrina biológica de la artista, por tratarse de la hija de uno de sus hermanos. Ante la gravedad del cuadro médico, la intérprete decidió trasladarla a la Ciudad de México para brindarle atención médica especializada.

En la capital del país, la cantante y su esposo Alfonso Martínez asumieron el cuidado permanente de la menor. La pareja la registró legalmente con sus apellidos y la integró al núcleo familiar como su hija adoptiva.

Martha Elena Martínez Viveros fue adoptada por la cantante en 1979 a los cinco meses de nacida y criada como parte de su familia inmediata. (redes sociales)

La línea de nietos y los acontecimientos familiares recientes

Martha Elena Martínez Viveros fijó su residencia en el estado de Veracruz, donde operaba un establecimiento de spa y salud personal. En el ámbito privado se convirtió en madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y María del Carmen.

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Tras el fallecimiento de Paquita la del Barrio el 17 de febrero de 2025 a los 77 años, la familia enfrentó ajustes internos relacionados con la administración de los bienes de la cantante.

El Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó la muerte de Martha Elena Martínez Viveros este 7 de octubre. (Facebook/ Gobierno Municipal de Alto Lucero)

Martha Elena Martínez Viveros retornó de un viaje internacional a Perú y convivió con sus familiares el 30 de septiembre de 2026. Días después, el 6 de octubre de 2026, falleció a causa de un paro cardiaco inesperado.

Las autoridades del municipio de Alto Lucero confirmaron el deceso y la familia realizó las honras fúnebres el 7 de octubre de 2026 mediante una ceremonia privada y cremación en el estado de Veracruz.

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