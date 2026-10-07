México

La herencia de Paquita la del Barrio sin albacea: ¿Quiénes son sus herederos tras la muerte de su hija adoptiva?

El patrimonio de la cantante mexicana quedará en manos de sus herederos tras el fallecimiento de su hija adoptiva a sus 47 años de edad

La sobrina de Francisca Viveros mantiene una presencia discreta y participa en viajes, homenajes y apariciones públicas de la intérprete antes de su muerte el 17 de febrero de 2025. (Instagram)
La sobrina de Francisca Viveros mantiene una presencia discreta y participa en viajes, homenajes y apariciones públicas de la intérprete antes de su muerte el 17 de febrero de 2025. (Instagram)
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La muerte de Martha Elena Martínez Viveros, reconocida por ser hija adoptiva de la cantante mexicana, Paquita la del Barrio, volvió a poner el foco en la sucesión, ya que la familia de la intérprete todavía tenía ajustes pendientes legales sobre ciertos bienes que deberán de resolver para definir el destino de la parte testamentaria que correspondía a Martha Elena.

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, natal de Paquita la del Barrio, confirmó este 7 de octubre acerca del fallecimiento de su hija adoptiva a sus 47 años de edad. La autoridad municipal no difundió la causa del deceso ni precisó las circunstancias de su muerte.

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Francisco Torres, exmánager de Paquita, reveló al programa Ventaneando la versión de que Martha Elena Martínez habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, pero esa información no ha sido confirmada por autoridades sanitarias ni por su familia.

Martha Elena Martínez Viveros era sobrina biológica de Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del Barrio. En 1979, la cantante veracruzana la encontró enferma cuando tenía alrededor de cinco meses de nacida durante una visita a Alto Lucero.

Con autorización de sus padres biológicos, Paquita la del Barrio y su entonces esposo, Alfonso Martínez, llevaron a Martha Elena a la Ciudad de México, la registraron con sus apellidos y la criaron como si fuera su propia hija.

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Elena mantuvo un perfil alejado de la industria musical. Ella vivía en Xalapa, Veracruz y fue madre de tres hijos. Francisco Torres recordó que Martha Elena solía acompañar a su madre para estar al pendiente de ella y atenderla en caso de ser requerido.

La relación entre Paquita y Martha se hizo más pública durante los homenajes póstumos al fallecimiento de la autora de “Rata de dos patas”. Su hija adoptiva participó en actos oficiales y habló sobre el legado de Paquita la del Barrio que vivirá por siempre en los corazones de la afición mexicana.

Hijos de Paquita la del Barrio aparecen entre los beneficiarios de su testamento

E fallecimiento de Paquita la del Barrio, el 25 de febrero de 2025, dio paso a la apertura de su testamento un mes posterior. Javier Martínez, uno de sus hijos, informó entonces que el proceso seguía en marcha pero existían ajustes legales pendientes, aunque descartó conflictos entre los beneficiarios.

Iván Miguel Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros fueron las personas señaladas públicamente como herederas de Francisca Viveros, quien no quiso repartir sus bienes en proporciones idénticas, sino que decidió el destino de cada parte de manera individual

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