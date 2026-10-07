Pumas va por la revancha ante Cruz Azul tras la coronación celeste en CU

La Máquina levantó la décima tras superar a los Pumas UNAM REUTERS/Henry Romero

Guardar

La Liga Mx vuelve a la acción después de culminar la Fecha FIFA. La jornada 11 del Torneo Apertura 2026 presentará un platillo que interesa a las aficiones de Pumas UNAM y Cruz Azul por ser los últimos finalistas de la Primera División Nacional.

Los equipos de la Ciudad de México se volverán a encontrar en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, recinto declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO para el cierre de la fecha 11 en lo que muchos llaman el “Clásico de la Obsesión”.

PUBLICIDAD

Para Pumas de la UNAM, volver a jugar contra la Máquina Cementera significa ir a ganar por su público y su misma institución por quedar con esa espinita de perder la última final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, en una campaña que la ilusión aumentó como nunca en la afición auriazul.

De la mano de un técnico que trae tatuados los colores de Pumas UNAM, hablamos de Efraín Juárez, los del Pedregal se levantaron de un revés para convertir el Clausura 2026 en uno de sus mejores torneos de los últimos años que la posibilidad de terminar con una racha de 15 años sin un campeonato lucía cercano.

PUBLICIDAD

Por mejor diferencia de goles, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se consagraron líderes de la fase regular con 36 puntos, fruto de: diez victorias, seis empates y sólo una derrota ante los Diablos Rojos del Toluca FC.

Los Felinos se convirtieron en la mejor ofensiva, con 34 goles por un futbol espectacular en ataque y bien plantado en defensa que la conexión entre jugadores, cuerpo técnico y la afición convirtieron a un Pumas capaz de levantar el título de la Liga Mx en la última campaña nacional.

Ningún equipo le hacía frente a los Universitarios, incluso su técnico, Efraín Juárez, mencionó que entre todos filmaban una película que sería cine próximamente con ellos de portada con una copa que no llega a Ciudad Universitaria desde el Clausura 2011.

PUBLICIDAD

Los Felinos jugaron contra el Cruz Azul por el título liguero REUTERS/Henry Romero

Sin embargo, el rendimiento de Pumas UNAM comenzó a generar dudas al paso de la Fase Final: en los Cuartos de Final empataron 3-3 con el Club América después de tomar ventaja 1-3. En la vuelta acabaron igual 3-3 pero los Auriazules goleaban 3-0 antes de la media hora.

Por su liderato, los Pumas clasificaron a semifinales para enfrentar a los Tuzos del Club Pachuca, escuadra de Esteban Solari, hoy entrenador de los Universitarios tras la salida de Efraín Juárez a Europa, por el último boleto a la gran final del Clausura 2026.

Los Capitalinos cayeron 1-0 en la Bella Airosa, pero en el duelo de vuelta, en Ciudad Universitaria, nuevamente su posición en la tabla les concedió el pase al juego final contra Cruz Azul al empatar en el global por 1-1 gracias a un golazo de su exjugador, Jordan Carrillo, de tiro libre.

PUBLICIDAD

Pumas vs Cruz Azul, final capitalina en el Clausura 2026

Ceremonia protocolaria en el juego de vuelta. REUTERS/Henry Romero

Para la hora decisiva Pumas y Cruz Azul dejaron todo para el duelo de vuelta en Ciudad Universitaria una vez que empataron 0-0 en la ida celebrada en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Con un inmueble repleto de seguidores en Azul y Oro, que atiborraron las localidades a una hora y media de comenzar la final, el título de campeón parecía tomar rumbo hacia las instalaciones del Pedregal producto del gol de Robert Morales al 31′.

Mientras la gente universitaria salta y salta con cantos en unísono y se mofan de la afición de Cruz Azul por no tener estadio propio, los minutos siguieron su marcha y sobre el terreno de juego la Máquina apostó al ataque para conseguir el tanto del empate.

PUBLICIDAD

En un pase filtrado, excelso de Charly Rodríguez a Rodolfo Rotondi, vino un centro venenoso que terminó en autogol de Ángel Rico y en ese instante el duelo estuvo para cualquiera hasta llegar el tiempo añadido, etapa que sentenció a Pumas de la UNAM.

El mexicano dejó con 10 a Pumas en la final de vuelta. REUTERS/Eloisa Sanchez

Uriel Antuna cometió una falta flagrante sobre Jeremy Márquez y el árbitro, Daniel Quintero Huitrón, expulsó al jugador tras recurrir al VAR. Los Pumas debían aguantar los embates con diez hombres para mantener el 1-1 global y definir al campeón ya sea en la prórroga o en penales.

Sin embargo, sólo un minuto pudo resistir ante la ofensiva celeste. Una serie de rebotes tras un tiro de Jorge Rodarte le quedó en los pies a Rodo Rotondi, quien remató de media vuelta para vencer al costarricense, Keylor Navas, dar vuelta al tanteador y sellar el título del Cruz Azul tras cinco años de sequía.

PUBLICIDAD

Tras el silbatazo del árbitro, la alegría era cementera y las burlas cambiaron de ruta. El público de Cruz Azul ahora le cantó a Pumas la décima estrella “en su estadio”. Efraín Juárez trató de levantar a los suyos mientras Joel Huiqui aseguraba su permanencia como DT de la Máquina al conseguir el título de la Liga Mx como entrenador interino.

Pumas y Cruz Azul llegan a CU con el objetivo de terminar con su mala racha negativa

El argentino anotó el gol de la victoria cruzazulina. REUTERS/Eloisa Sanchez

En una nueva historia entre Pumas y Cruz Azul, el duelo que viene a continuación pondrá en juego tres puntos valiosos y el placer de conseguir su primera victoria en el Apertura 2026 después de tres partidos donde los resultados no acompañan a ninguno de los clubes capitalinos.

PUBLICIDAD

Los de CU no ganan desde que superaron al Club León, 3-1, en la jornada 7: perdieron por goliza en casa de las Chivas (3-0), empataron con Atlas FC (1-1) en Guadalajara y sufrieron una dolorosa derrota en casa frente al Atlético San Luis (2-3).

Por su parte, Cruz Azul no logra sumar de a tres desde su triunfo en el Clásico Joven ante el Club América (4-3). Dejaron ir el título de la Campeones Cup al caer contra el Inter Miami CF (2-0). Días después fueron superados por Rayados de Monterrey (1-0) y una semana posterior igualaron de último minuto con el Toluca FC (3-3).

PUBLICIDAD

Los Auriazules no ganan desde la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Mx. REUTERS/Eloisa Sanchez

Pumas de la UNAM marcha duodécimo lugar con 12 puntos y Cruz Azul es séptimo con 16. El platillo principal de la jornada se jugará el domingo 11 de octubre en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).