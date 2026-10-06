Te pueden anular el examen: Los objetos estrictamente prohibidos para presentar la prueba del SUAyED UNAM

La UNAM informó recientemente en sus cuentas oficiales que se abrirá un nuevo registro para el Concurso de Ingreso a Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) del ciclo escolar 2026-2027/2.
Debido a la polémica ocurrida durante la aplicación de su último examen de admisión, la cual se llevo a cabo primero en línea y posteriormente de manera presencial, debido a irregularidades que provocaron una crisis de credibilidad para la universidad, en esta ocasión la universidad decidió aplicar la prueba de manera 100% física.
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El registro para el SUAyED estará disponible exclusivamente por internet del 8 al 12 de octubre de 2026. El trámite comenzará a las 14:00 horas del jueves 8 y terminará a las 19:00 horas del lunes 12, en horario del centro de México.
La UNAM informa que la convocatoria y el instructivo ya están disponibles en el sitio de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE).
Ahí se detallan los requisitos, las fechas, las etapas y los procedimientos del concurso; la institución recomienda revisar las condiciones de la carrera y modalidad antes de completar el registro.
Si bien aún no se han revelado las fechas del examen presencial, es importante que los interesados se vayan informando acerca de cómo se realiza esta prueba así como sobre los objetos que no está permitido ingresar durante el examen.
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Lo anterior es importante debido a que algún incumplimiento en los protocolos podría ser motivo de baja del examen sin posibilidad de replica.
Estos son los objetos prohibidos durante el examen de admisión de la UNAM
Para que los jóvenes se encuentren preparados, es importante saber que para el examen de admisión de licenciaturas abiertas y a distancia de la UNAM (SUAyED) está prohibido ingresar con:
- Mochilas y bolsos, salvo que sean revisados bajo el programa Mochila Segura.
- Celulares.
- Audífonos.
- Calculadoras.
- Relojes y pulseras.
- Gorras, sombreros y capuchas.
- “Acordeones” o material de apoyo no autorizado.
- Cualquier dispositivo electrónico.
- Armas u objetos punzocortantes.
Tampoco se permite el acceso a personas en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, bajo efectos de narcóticos o que alteren el orden. Incumplir estas reglas puede impedirte presentar el examen y ocasionar la cancelación de tu registro.
Para resolver las operaciones de la prueba, la UNAM indica llevar únicamente lápiz, goma y sacapuntas. También debes acudir con tu cita firmada y una identificación oficial con fotografía.
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¿Qué son las licenciaturas abiertas y a distancia de la UNAM?
Forman parte del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM. Son estudios de licenciatura con la misma validez institucional que los escolarizados, pero con una organización distinta del aprendizaje.
- Modalidad abierta: combina estudio independiente con asesorías individuales o grupales y evaluaciones presenciales programadas por cada entidad académica. No equivale a una carrera completamente en línea.
- Modalidad a distancia: las clases, materiales, actividades y asesorías se realizan principalmente mediante plataformas digitales. Algunas carreras pueden requerir evaluaciones, prácticas o trámites presenciales.
La UNAM informa que actualmente el SUAyED cuenta con 22 licenciaturas en modalidad abierta y 21 en modalidad a distancia. El número considera los programas por plantel, por lo que una misma carrera puede aparecer en más de una facultad o FES. La disponibilidad específica puede cambiar en cada convocatoria.
Carreras en modalidad abierta
Entre las licenciaturas que se imparten en esta modalidad están:
- Administración
- Ciencias de la Comunicación
- Ciencias Políticas y Administración Pública
- Contaduría
- Derecho
- Economía
- Enfermería
- Filosofía
- Geografía
- Historia
- Informática
- Lengua y Literaturas Hispánicas
- Lengua y Literaturas Modernas Inglesas
- Pedagogía
- Psicología
- Relaciones Internacionales
- Sociología
- Trabajo Social
También se incluyen opciones de enseñanza de lenguas en la FES Acatlán, sujetas a los requisitos y la disponibilidad de la convocatoria: enseñanza de alemán, español, francés, inglés e italiano como lengua extranjera.
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Carreras en modalidad a distancia
La oferta a distancia incluye:
- Administración
- Administración de Archivos y Gestión Documental
- Bibliotecología y Estudios de la Información
- Ciencias de la Comunicación
- Ciencias Políticas y Administración Pública
- Contaduría
- Derecho
- Diseño y Comunicación Visual
- Economía
- Enfermería
- Informática
- Pedagogía
- Psicología
- Relaciones Internacionales
- Sociología
- Trabajo Social
- Enseñanza de alemán como lengua extranjera
- Enseñanza de español como lengua extranjera
- Enseñanza de francés como lengua extranjera
- Enseñanza de inglés como lengua extranjera
- Enseñanza de italiano como lengua extranjera
Psicología a distancia se imparte en la FES Iztacala; Diseño y Comunicación Visual, en la FES Cuautitlán; y Administración de Archivos y Gestión Documental, en la ENES Morelia. Las carreras de enseñanza de lenguas tienen prerrequisitos.
Para confirmar qué programas están disponibles en el concurso vigente, conviene revisar la convocatoria, ya que no todas las carreras y planteles necesariamente abren lugares en cada proceso de admisión.
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