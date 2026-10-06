Metro CDMX pone en marcha reglamento para comerciantes: qué estaciones prohibieron la venta de productos (X/ @MetroCDMX)

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Ya está en marcha el nuevo reglamento que regulariza el comercio fijo y semifijo dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro CDMX, compartió detalles de cómo está funcionando el REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE LOCALES Y/O ESPACIOS COMERCIALES ASIGNADOS Y/O PROPIEDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que empezó a funcionar en octubre.

Como parte de su participación ante la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), el director del STC Metro presentó su informe sobre los avances de su administración en seguridad, mantenimiento, operación, ejercicio presupuestal y recuperación de espacios ocupados por comercio semifijo.

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Fue en agosto cuando se dieron a conocer las nuevas normas y restricciones para los comerciantes que ofertan una serie de varidad de productos dentro de los pasillos y estaciones de la red del Metro CDMX.

Metro CDMX recupera espacios libres de comercios

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, puso en marcha el nuevo reglamento de comercio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro para regularizar a comerciantes que ofertan productos en los pasillos y estaciones de la red del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Como parte de las nuevas normas de operación para comerciantes dentro del Metro CDMX, se restringieron espacios para los vendedores, es decir que fueron retiradas las instalaciones semifijas que ocupaban espacios en los pasillos, esto con la finalidad de liberar los espacios para permitir un mejor flujo de pasajeros en estaciones de alta afluencia.

Con la puesta en marcha del nuevo reglamento para comerciantes en el STC Metro, dos estaciones restringieron todo tipo de vendimia y locales en sus instalaciones para brindar mejores condiciones a los usuarios que transitan diariamente por la zona.

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Rubalcava destacó la recuperación de vestíbulos y pasillos en las estaciones. “Favorecen el flujo de usuarios y recupera la esencia del Metro: la movilidad”, afirmó.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de Permisos Administrativos Revocables, las estaciones en las que se prohibió la instalación de puestos de comercios son las siguientes:

Zócalo/ Tenochtitlán - Línea 2

Bellas Artes - Línea 2

Hidalgo - Línea 2

Zócalo e Hidalgo cuentan con pasillos libres de locales semifijos, conocidos como “latas” o cilindros. La estación Bellas Artes, además, fue declarada zona libre de comercio.

Así luce el antes y después de retirar a los vendedores ambulantes de la Línea B del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Seguridad y mantenimiento en la red del Metro

En materia de seguridad, el director resaltó que 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participan en el operativo Quetzalcóatl dentro de la red. Atribuyó a estas acciones la erradicación de los “pinchazos” —casos que causaron controversia por supuestos ataques a usuarias con agujas en 2025—, una reducción de 56% en las carpetas de investigación por robo con violencia entre enero y agosto, y cuatro meses consecutivos sin carpetas por ese delito.

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Sobre el ejercicio presupuestal, Rubalcava señaló que en 2025 el STC ejerció 97.8% de su presupuesto y que en 2026 mantiene ese ritmo, lo que se traduce en la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de los trenes. La administración reporta 22 trenes recuperados en las Líneas 2, 7, 8 y B, con un intervalo promedio que bajó 22%, de cuatro minutos con 30 segundos a tres minutos con 30 segundos.

Estas son las nuevas reglas para comerciantes del STC Metro

Estas son otras de las prohibiciones a comerciantes que trabajan en el Metro CDMX:

Estas son las nuevas reglas para comerciantes del STC Metro (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Productos no permitidos: Está prohibida la venta o exhibición de pornografía, productos ilegales, artefactos para el consumo de drogas, o mercancía que viole derechos de autor.

Seguridad: No se permite portar armas ni perros de guardia (salvo traslado autorizado de valores).

Personal y actividades: No se puede emplear personal de limpieza del Sistema para los locales, ni permitir el consumo de alcohol, drogas, apuestas o juegos de azar dentro del local.

Uso y destino del local: No se puede usar el local como bodega, ni vender productos distintos al giro autorizado. Está prohibido subarrendar, ceder derechos, colocar mercancía fuera del local, o exceder el límite de mercancía.

Publicidad y ruido: No se puede colocar publicidad que impida la visibilidad ni usar aparatos que generen alto ruido.

Instalaciones y riesgos: Prohibido modificar el local, dañar instalaciones, conectar sistemas eléctricos o hidráulicos sin autorización, o instalar cortinas metálicas cerradas que impidan ver al interior.

Animales y horarios: No se permite tener animales en el local, ni permanecer fuera de los horarios autorizados.

Imagen y adecuación: El local debe cumplir con el Manual de Identidad Institucional. Cualquier cambio en la imagen solicitado por el Sistema debe ser atendido por cuenta del comerciante.

Pagos: El comerciante debe pagar mensualmente la contraprestación y servicios dentro de los primeros 5 días hábiles, y tener siempre comprobantes de pago en el local. También debe cubrir el avalúo cuando se le notifique y presentar el comprobante.

Mantenimiento e higiene: Debe mantener el local en óptimas condiciones de operación, higiene y seguridad. Se exige mantenimiento inmediato ante deficiencias y el uso de vidrios inastillables con la señalización adecuada.

Manejo de residuos: Es obligatorio retirar la basura al menos dos veces al día (entre 12:00 y 18:00 horas) y contar con una bitácora que registre horarios y firmas del personal encargado.