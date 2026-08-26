México

De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses

La mercancía apócrifa, valuada en $3 mil 114 millones, fue detectada entre enero y julio de 2026 antes de llegar al público mediante inspecciones en contenedores y rastreo de envíos

De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses. FGR
De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses. FGR
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La Fiscalía General de la República aseguró 11 millones 602 mil 334 productos de marcas posiblemente falsificadas entre enero y julio de 2026, con un valor comercial legítimo estimado de 3 mil 114 millones 195 mil 283 pesos. Los artículos fueron interceptados antes de ingresar a los canales de venta al público, en operativos coordinados por la unidad especializada en delitos contra la propiedad industrial.

La dependencia informó que las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). Los resultados del periodo reflejan una tendencia creciente en las capacidades de detección e intervención de esa unidad.

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Contenedores, el principal punto de entrada

El 59% de los productos asegurados fue hallado en contenedores, lo que los posiciona como el canal de ingreso más utilizado para introducir mercancía ilegal al país.

Entre los artículos más frecuentes figuran cajetillas de cigarros y productos de tabaco, tenis y artículos deportivos, mochilas, bolsas y carteras, prendas de vestir, juguetes y figuras coleccionables. También se decomisaron gorras, bisutería, termos y accesorios electrónicos con marcas presuntamente apócrifas.

De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses. FGR
De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses. FGR

La FEIDCDP empleó inspecciones en contenedores y el rastreo de envíos identificados mediante guías como métodos principales de detección. Esa combinación de técnicas permitió interceptar los cargamentos antes de que los productos alcanzaran puntos de venta.

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Junio y julio, los meses de mayor actividad

La distribución de los aseguramientos no fue uniforme a lo largo del periodo. El primer trimestre registró un incremento sostenido, mientras que el segundo concentró el 75% del volumen total asegurado entre enero y julio.

Junio fue el mes de mayor impacto operativo: en ese mes se concentró el 47.6% de todos los productos asegurados en el periodo de siete meses. La FGR no precisó en el comunicado los operativos específicos que explican ese pico.

Julio, por su parte, registró el segundo mayor valor económico mensual del periodo. En ese mes, las acciones de inspección en contenedores y envíos permitieron evitar la comercialización de más de un millón de artículos.

El primer cateo en Querétaro en siete años

El hecho más relevante de julio ocurrió en el estado de Querétaro, donde la FEIDCDP ejecutó el primer operativo de cateo de esta naturaleza en los últimos siete años.

En cumplimiento de una orden de cateo, los agentes aseguraron 2 mil 2 artículos: mil 955 pares de calzado y 47 piezas diversas, con un valor comercial estimado de 5 millones 680 mil 700 pesos.

De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses. FGR
De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses. FGR

El operativo también dejó como resultado el aseguramiento de un inmueble y diversos dispositivos móviles. Dos personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial competente.

Protección al consumidor y a la industria

Al interceptar estos cargamentos, la FGR señaló que su actuación busca proteger a las personas consumidoras del riesgo que representa adquirir productos de calidad no verificada.

La dependencia subrayó que estas acciones reducen los beneficios económicos que obtienen quienes operan en el comercio ilícito y contribuyen a salvaguardar los derechos de propiedad industrial de los sectores productivos del país.

La piratería, un mercado de 63 mil millones de pesos en México

El consumo de productos falsificados en México alcanzó 63 mil 262 millones de pesos en 2025, casi 50% más que una década atrás, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El fenómeno afecta cerca de 70 mil empleos formales, concentrados en el sector textil, deportivo y minorista, donde ropa, calzado y accesorios encabezan los productos más falsificados. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuantificó una pérdida fiscal por contrabando de 22 mil 843 millones de pesos en 2025, un incremento de más del 200% frente a los 7 mil 254 millones registrados en 2024, mientras organismos empresariales advierten que el crimen organizado utiliza la falsificación como mecanismo de lavado de dinero y control territorial.

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