Hacienda detecta 109 millones de litros de combustible no declarado y refuerza combate al huachicol fiscal

Se estima que 4 mil 600 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS no se pagaron por huachicol fiscal Crédito: El Economista

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará el combate contra la evasión y elusión fiscal mediante herramientas digitales y tecnológicas, con especial atención al cy al contrabando de combustibles, informó el secretario Edgar Amador Zamora ante el Senado.

Durante su comparecencia, el funcionario explicó que una de las prioridades del gobierno federal consiste en cerrar los espacios que permiten la fuga de recursos públicos y garantizar que las empresas y contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de acuerdo con su capacidad económica.

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Al responder cuestionamientos de senadores de oposición sobre el combate al mercado ilegal de combustibles, Amador Zamora reveló que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 fueron detectados 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados.

De acuerdo con el secretario, ese volumen representó una recaudación potencial de 4 mil 600 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS, lo que muestra el impacto que tienen las operaciones irregulares de importación, comercialización y venta de gasolina y diésel.

Hacienda busca rastrear la ruta de la gasolina y el diésel

Edgar Amador comparecencia en el Senado (Foto: SHCP/FB)

Amador Zamora explicó que la estrategia contra el huachicol fiscal no se limitará a detectar cargamentos o transacciones irregulares, sino que pretende establecer un sistema que permita seguir la ruta de los combustibles desde su ingreso al país o su producción hasta su venta y consumo.

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Para ello, la dependencia trabaja en modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de aumentar la trazabilidad de las operaciones relacionadas con hidrocarburos.

La intención es fortalecer el uso de controles volumétricos y herramientas tecnológicas que permitan determinar con mayor precisión cuánto combustible ingresa al país, cuánto se comercializa y cuánto corresponde pagar en impuestos.

Con estos mecanismos, Hacienda busca reducir los espacios utilizados para evadir obligaciones fiscales mediante operaciones vinculadas con la importación, distribución y comercialización de gasolina y diésel.

SAT cancela más de 2 mil sellos a comercializadoras

El SAT ha cancelado 2 mil 205 sellos para facturar de empresas ligadas al huachicol fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario destacó que el combate al huachicol fiscal involucra a distintas dependencias del gobierno federal. Como parte de estas acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 2 mil 205 sellos para facturar a comercializadoras ilegales de combustible y estableció controles automáticos en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

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Además, en coordinación con la Secretaría de Energía, desde junio de este año se implementaron medidas para que únicamente quienes cuenten con un permiso vigente de esa dependencia puedan emitir facturas por ventas de hidrocarburos.

El funcionario sostuvo que el gobierno federal mantendrá una política de tolerancia cero frente a estas prácticas.

“Es algo en lo que no vamos a cejar”, afirmó Amador Zamora al señalar que para Hacienda y el gobierno federal el huachicol fiscal constituye una práctica perjudicial que requiere todo el esfuerzo institucional.

Recaudación aumenta sin una reforma fiscal

Autoridades fiscales destacaron que Hacienda obtuvo 776 mil millones de pesos adicionales en términos nominales (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Por otra parte, Amador Zamora destacó que el fortalecimiento de los ingresos públicos se ha conseguido sin recurrir a una reforma fiscal ni incrementar los gravámenes.

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Explicó que mediante una mayor eficiencia administrativa y mejores mecanismos de cumplimiento, durante los últimos dos años se obtuvieron 776 mil millones de pesos adicionales en términos nominales.

El secretario sostuvo que la estrategia busca que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de acuerdo con su capacidad económica.

Este fortalecimiento de la recaudación, agregó, permitirá que los ingresos totales del gobierno federal alcancen 9.2 billones de pesos en 2027, en un escenario donde Hacienda apuesta por mejorar la fiscalización y cerrar espacios a la evasión y elusión fiscal sin aumentar los impuestos.

Durante la comparecencia, senadores del PAN y PRI insistieron al funcionario para que precisara si existía una investigación relacionada con Amílcar Olán, a quien señalaron como presunto amigo de Andrés López Beltrán, en relación con el huachicol fiscal.

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Ante los cuestionamientos, el secretario de Hacienda respondió que no existe ninguna investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la persona mencionada.