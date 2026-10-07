Cámara de Diputados avala cambios a la Ley Aduanera: así castigará la subvaluación de mercancías y el huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo la votación económica durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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La Cámara de Diputados avaló en lo general cambios a la Ley Aduanera con 334 votos a favor y 119 en contra, en una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que endurece el castigo a la subvaluación de mercancías y al huachicol fiscal.

La votación se dio sin abstenciones, con Morena, PT y PVEM respaldando el dictamen y PRI, PAN y MC en contra.

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De acuerdo con estimaciones de la bancada morenista, en 2025 el comercio exterior mexicano sumó 13.6 billones de pesos, con 44,232 operaciones en las que se detectó que las mercancías se declararon con un valor inferior al real, lo que representó un déficit de 32,700 millones de pesos para el fisco.

La iniciativa llegó como parte del Paquete Económico 2027

La iniciativa es de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum envió la propuesta el 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para 2027. El dictamen que se votó este martes fue resultado de un proceso de “parlamento abierto” organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Carol Antonio Altamirano detalló que se realizaron reuniones con autoridades de la Agencia Nacional de las Aduanas de México, agentes aduanales y actores del sector privado vinculados al comercio exterior, cuyas propuestas se incorporaron al texto final.

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El legislador morenista reconoció el trabajo de diputados de todos los grupos parlamentarios en la etapa de comisiones. “Lo hicimos porque los hidrocarburos y petrolíferos son mercancías estratégicas para la economía nacional”, afirmó Altamirano.

La reforma elimina el umbral del 50% para embargar mercancías subvaluadas

CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo la votación económica durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El cambio central de la iniciativa modifica los artículos 144, 151, 153, 154 y 177 de la Ley Aduanera. Actualmente, la autoridad solo puede embargar mercancías cuando la subvaluación supera 50% de su valor comercial.

Con la reforma, ese umbral desaparece. La autoridad aduanera definirá, mediante disposiciones administrativas, a partir de qué porcentaje de subvaluación procede el embargo precautorio, sin que exista ya un piso fijo establecido en la ley.

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El esquema también modifica las condiciones para liberar mercancía embargada. Cuando la subvaluación sea mayor a 20%, el importador podrá sustituir el embargo con un depósito en efectivo equivalente a los impuestos que debería pagar por la diferencia entre el valor declarado y el de mercancías similares. Cuando sea menor a 20%, podrá hacerlo mediante depósito en cuenta de garantía aduanera.

El dictamen también actualiza las disposiciones sobre sustitución de garantías y liberación de depósitos, con el objetivo de que una mercancía no permanezca embargada de forma indefinida si se desvirtúan las causas que originaron el procedimiento.

Se endurecen las multas contra el huachicol fiscal

Se endurecerán las multas contra el huachicol fiscal. Crédito: FGR

Como parte de las modificaciones aprobadas en comisiones la semana previa al pleno, se incorporó un régimen sancionatorio específico para hidrocarburos y petrolíferos. Las multas van de 50% a 100% del valor comercial de la mercancía cuando se presente información inexacta, incompleta o falsa en documentación y declaraciones ante las autoridades aduaneras.

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Altamirano explicó que la comisión identificó que estos productos han sido utilizados de manera recurrente en esquemas de contrabando y huachicol fiscal. “Quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país”, dijo.

El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez cuestionó que las multas sean suficientes. “¿Ustedes creen que los huachicoleros no tienen la capacidad de llevar a cabo el pago de esas multas? Me parece que no es el camino. Lo que nosotros queremos es que se castigue a toda la línea criminal del huachicol en nuestro país, que exista cárcel”, declaró el legislador.

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El diputado del PT Antonio López, cuya bancada respaldó la iniciativa sin reservas junto con el PVEM, destacó que la reforma da a la autoridad aduanera herramientas precisas para detectar la subvaluación de mercancías importadas y aumentar la recaudación fiscal.

La reforma incluye un artículo transitorio para que las modificaciones entren en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

La oposición advierte sobre “cheque en blanco” para la autoridad aduanera

Se da cheque en blanco, acusa oposición.

Legisladores de oposición coincidieron con el objetivo de combatir la subvaluación y el huachicol fiscal, pero cuestionaron los mecanismos propuestos para lograrlo. La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores advirtió que dejar en manos de la autoridad aduanera la definición del porcentaje que activa el embargo equivale a darle un cheque en blanco.

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“Cualquier diferencia de precio, aunque sea pequeña, bastará para retener la carga. Pero un precio menor no siempre es un fraude. Un importador puede pagar menos por una compra grande, por una liquidación o por un acuerdo con sus proveedores”, dijo Flores.

El diputado del PRI Christian Mishel Castro Bello señaló que la reforma amplía las facultades de la autoridad aduanera sin fortalecer en la misma medida los límites y controles sobre su actuación. Su compañero de bancada, Emilio Suárez Licona, agregó que el dictamen se presta a criterios discrecionales y decisiones arbitrarias.

Castro Bello advirtió además que los embargos precautorios ampliados podrían paralizar la operación completa de una empresa. “Para una pequeña o mediana empresa, unos días de incertidumbre pueden significar perder un contrato, detener su producción o poner empleos en riesgo”, declaró.

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Del lado de Morena, la diputada Claudia Rivera Vivanco defendió la reforma como una herramienta contra las “trampas fiscales” en las aduanas. “Había productos, empresarios que declaraban mercancías a precios ridículamente bajos para no pagar lo justo. Eso aquí y en cualquier parte del mundo no se le puede llamar comercio, eso se le llama fraude”, expresó.

Su compañera de bancada Gabriela Jiménez señaló que con cada cargamento que entra ilegalmente al país, con los impuestos que se evaden o los documentos que se falsifican, México tiene menos recursos para la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las familias.

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Morena comete pifia y dice estar a favor del huachicol

Diputados de Morena cometen error y dicen estar a favor de huachicol fiscal durante intervención de la legisladora Claudia Rivera. (X/Juan Ortíz)

Durante su intervención, Rivera Vivanco preguntó al pleno si estaban a favor del combate a la corrupción y la evasión fiscal, y después cuestionó: “¿A favor del huachicol fiscal?”. La diputada morenista Olga Leticia Chávez respondió “¡Sí!”, lo que provocó las carcajadas de sus compañeras Rocío López y Alma Higuera, quien corrigió bromeando “¡No!”.

El diputado de Movimiento Ciudadano Erubiel Lorenzo Alonso calificó el episodio como una “confesión de hechos”. “Desde 2018 que llegó Morena al poder, llevan seis titulares, cinco con López Obrador, y uno con el actual jefe del Ejecutivo, 32 funcionarios en su periodo fueron destituidos y 10 denunciados por la UIF ante la FGR por corrupción y lavado”, expresó.

Rivera Vivanco respondió que era el “colmo” que la oposición reclamara el tema. “Aquellas personas que históricamente desde aquella reforma energética con Peña Nieto, del PRI, que empezó el huachicol fiscal, no quieran combatirlo, veremos su voto que no está reflejado”, contestó. Tras la aprobación en lo general, el pleno de San Lázaro continuó con la discusión en lo particular de la reforma a la Ley Aduanera.