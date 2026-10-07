Noche de las Estrellas UNAM 2026: el plan gratuito de noviembre para observar el universo con telescopios en Ciudad Universitaria

La Noche de Estrellas regresará a Ciudad Universitaria con una jornada de siete horas dedicada a la astronomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Noche de las Estrellas UNAM 2026 ofrecerá observación con telescopios, planetarios y actividades de divulgación sobre astronomía el sábado 14 de noviembre en Las Islas de Ciudad Universitaria, en Ciudad de México.

La propuesta está dirigida al público general, será gratuita y busca acercar el estudio del universo a estudiantes, familias y visitantes sin necesidad de conocimientos previos ni equipo propio.

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La jornada combinará la posibilidad de mirar el cielo nocturno con explicaciones accesibles, charlas y materiales científicos vinculados con la temática de esta edición.

Las Islas de Ciudad Universitaria serán la sede gratuita en Ciudad de México

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre en Las Islas, uno de los espacios abiertos más conocidos de Ciudad Universitaria. La jornada será gratuita, estará abierta al público general y se extenderá de 15:00 a 22:00 horas.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Planetarios

Telescopios

Música

Experimentos

Conferencias

Talleres

Para conocer posibles actualizaciones de la programación, se recomienda seguir las redes sociales del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la sede de Ciudad Universitaria.

La convocatoria forma parte de un encuentro que se realiza desde 2009 y está abierto a personas de todas las edades. No se requieren conocimientos previos de astronomía ni un telescopio propio para participar.

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La actividad se presenta como una alternativa para quienes buscan un plan de divulgación científica en la capital. El público podrá acercarse a la astronomía desde una experiencia directa, con la observación de la Luna, planetas, estrellas y otros objetos celestes.

Las Islas cuentan con espacio para recibir a estudiantes, vecinos y visitantes que lleguen desde otros puntos de la ciudad.

Las filas para utilizar los telescopios figuran entre los sectores con mayor demanda durante las jornadas de observación. Llegar temprano puede facilitar el acceso a las actividades que dependen de esos equipos.

La programación incluirá telescopios y divulgación científica

Aunque el programa detallado aún no fue anunciado, la Noche de las Estrellas conserva una fórmula basada en la participación del público.

La propuesta apunta a que los asistentes puedan formular preguntas y comprender fenómenos astronómicos que suelen aparecer en videos, imágenes o redes sociales.

El encuentro propone una aproximación abierta a la ciencia. La intención es explicar temas complejos con un lenguaje comprensible para visitantes que no necesariamente tienen formación en física, astronomía o disciplinas afines.

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La observación será uno de los ejes de la jornada, pero no el único. La organización también prevé charlas, recursos informativos y actividades relacionadas con los temas científicos seleccionados para esta edición.

La propuesta apunta a que los asistentes puedan formular preguntas y comprender fenómenos astronómicos que suelen aparecer en videos, imágenes o redes sociales. Crédito: Cuartoscuro / Hilda Ríos

Los aniversarios científicos e históricos que guiarán la Noche de las Estrellas 2026

La edición de 2026 tendrá cuatro ejes temáticos que combinarán historia de la ciencia, astronomía y vínculos internacionales.

El cartel del evento destaca los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia y los 75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno.

Este último aniversario remite a un hallazgo relevante para la radioastronomía, ya que permitió ampliar el estudio del hidrógeno presente en el espacio y profundizar el conocimiento sobre la estructura del universo.

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La jornada también recordará los 115 años del nacimiento de Paris Pişmiş, astrónoma reconocida por sus investigaciones sobre cúmulos estelares y otros objetos celestes.

Otro de los temas será el 20 aniversario de la definición de planeta de la Unión Astronómica Internacional. Este eje permitirá abordar los criterios científicos utilizados para clasificar los cuerpos del Sistema Solar.

El cartel del evento destaca los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia y los 75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de las Estrellas ha tenido sedes en distintos estados del país

En ediciones anteriores, la Noche de las Estrellas se ha realizado en distintas ciudades de México, además de su programación en Ciudad Universitaria.

Para 2026, la información confirmada corresponde a la sede de Las Islas de CU, donde el encuentro se llevará a cabo el 14 de noviembre. Hasta ahora, no se han dado a conocer otras ubicaciones para esta edición.

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La cita en Ciudad Universitaria reunirá observación astronómica, actividades de divulgación y propuestas para público de distintas edades.

Con acceso gratuito y actividades para distintos públicos, la Noche de Estrellas UNAM 2026 volverá a convocar a quienes quieran mirar el cielo y entender un poco más sobre lo que observan.