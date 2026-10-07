Sheinbaum desconoce que FGR investigue al presidente del Cruz Azul y niega apoyo de Loretta Ortiz a Víctor Velázquez

Sheinbaum negó que la FGR tenga una investigación abierta contra Víctor Manuel Velázquez. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hasta el momento desconce si la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y del club Cruz Azul.

La mandataria fue cuestionada en su conferencia mañanera de hoy sobre las presuntas denuncias en contras de Víctor Manuel Velázquez ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras el anuncio de una inversión de 6 mil 500 millones de pesos por parte de la cementera en Hidalgo.

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A esto, se sumaron señalamientos de una supuesta amistad entre el directivo del Cruz Azul y la ministra Loretta Ortíz, que presuntamente influiría en las resoluciones a facvor de la Cooperativa.

No obstante, la mandataria afimó que hasta el momento, no se ha detectado ninguna resolución ligada a algún vínculo personal, asegurando que se ha actuado conforme a la Constitución Mexicana.

“Que yo sepa, no ha habido ninguna resolución vinculada con algún vínculo personal en la Corte. Estamos revisando incluso las resoluciones de la Corte, pero no ha habido ninguna. Han actuado conforme a su criterio de evaluación de la Constitución.

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“Cruz Azul ha tenido varios problemas, varios, eh, y hasta donde tengo conocimiento, y si no, pues que la Fiscalía diga otra cosa, en este momento no hay carpetas de investigación que tengan que ver con esta persona. Pero si las hay, pues ya que la fiscalía informe”, dijo en Palacio Nacional.

En agosto pasado, la Cooperativa Cruz Azul anunció una inversión de 6 mil 500 millones de pesos en Hidalgo para renovar su planta cementera y reforzar su infraestructura social en Tula de Allende.

El proyecto forma parte del conjunto de inversiones difundidas para el estado, junto con el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, informó que los trabajos permitirán generar más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos. La modernización de la planta ya generó mil puestos directos y más de 10 mil indirectos.

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La nueva línea de producción de la cementera registra un avance de 85%. En su construcción participaron 200 trabajadores directos y cerca de 3 mil indirectos. Con esta ampliación, Cruz Azul prevé alcanzar una producción anual de 3 millones de toneladas de cemento.

La inversión también contempla el fortalecimiento de la infraestructura social vinculada a la cooperativa. Entre los planes está un hospital con quirófanos inteligentes, una torre de consultorios de especialidades, áreas de terapia intensiva y banco de sangre.

La atención no quedaría limitada a derechohabientes de Cruz Azul, pues se proyecta abrir los servicios a la población en general.

El gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, señaló que la inversión de Cruz Azul y la del polo industrial de Zapotlán fortalecen la actividad económica y la generación de empleos en la entidad.

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El estado acumula 130 proyectos, inversiones por 147 mil millones de pesos y una expectativa de 191,000 empleos durante su administración.