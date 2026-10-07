México

CDMX celebra el Día Mundial del Huevo con 5,000 desayunos gratis en Iztapalapa

El Día Mundial del Huevo se celebrará en la Ciudad de México con comida gratis y talleres de cocina

Un cocinero entrega un plato con huevos y chilaquiles a una mujer frente a una manta que dice Día Mundial del Huevo en la Ciudad de México
Iztapalapa será sede de una celebración por el Día Mundial del Huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de México repartirá 5 mil desayunos gratis con huevo el viernes 9 de octubre de 2026 en la UTOPÍA Cuauhtlicalli, en Iztapalapa.

La jornada, organizada por PILARES, la Unión Nacional de Avicultores y el Instituto Nacional Avícola, comenzará a las 10:00 horas y busca conmemorar los 30 años del Día Mundial del Huevo mediante alimentos, talleres y una conferencia para el público.

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El encuentro reunirá a talleristas de gastronomía de PILARES y chefs de las dos organizaciones del sector avícola.

Además del reparto de alimentos, la programación incluirá propuestas dirigidas a familias y una charla centrada en la alimentación de las personas adultas mayores.

La UTOPÍA Cuauhtlicalli de Iztapalapa recibirá la jornada el 9 de octubre

La sede será la UTOPÍA Cuauhtlicalli, ubicada en la calle Alfonso Toro 1856, en la colonia Escuadrón 201 de la alcaldía Iztapalapa.

Las actividades comenzarán a las 10:00 AM del viernes 9 de octubre. La La entrada será libre y no se requerirá registro previo.

La convocatoria está abierta a la ciudadanía y los organizadores recomendaron llegar antes del inicio para tener mayores posibilidades de recibir uno de los desayunos.

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La distribución formará parte de una activación dedicada al huevo, uno de los alimentos habituales de la canasta básica y de la cocina mexicana.

La estación Escuadrón 201 de la Línea 8 del Metro figura entre las alternativas de transporte público para llegar al lugar. También se puede arribar desde la Línea 5 del Metrobús.

El plan contempla opciones de chilaquiles rojos o verdes para acompañar huevos revueltos o estrellados.

El alimento se preparará con la participación de talleristas de gastronomía de PILARES y chefs de las organizaciones avícolas. La propuesta apunta a ofrecer una primera comida del día a quienes asistan al espacio comunitario de Iztapalapa.

Una cocinera cocina huevos en una plancha con bandejas de chilaquiles al lado, mientras una fila de personas recibe platos servidos.
La sede será la UTOPÍA Cuauhtlicalli, ubicada en la calle Alfonso Toro 1856, en la colonia Escuadrón 201 de la alcaldía Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los talleres de PILARES mostrarán usos del huevo en la cocina

La jornada incluirá talleres de gastronomía dirigidos a toda la familia, a cargo de integrantes de PILARES. Las actividades buscarán compartir alternativas para incorporar el huevo en preparaciones cotidianas.

Las personas asistentes podrán conocer distintas formas de utilizar este ingrediente, presente tanto en platillos salados como en productos de panadería y repostería.

Entre las preparaciones que se abordarán figuran omelettes, huevos rancheros, huevos divorciados, huevos a la mexicana, capeados, pasteles y panes.

La conferencia abordará el consumo de huevo en personas adultas mayores

El programa incluye la conferencia “Beneficios del consumo del huevo para el adulto mayor”.

La charla abordará la relación entre este alimento, la nutrición y una vida saludable en las personas adultas mayores. La convocatoria plantea una perspectiva científica sobre el papel que puede tener dentro de su alimentación.

El contenido complementará los talleres gastronómicos previstos para la fecha. De ese modo, el encuentro combinará el reparto de alimentos con actividades informativas sobre nutrición y cocina.

La jornada también pretende visibilizar a este producto como parte de la alimentación de las y los mexicanos. Los organizadores lo sitúan entre los alimentos básicos que tienen presencia frecuente en los hogares.

Plato con chilaquiles en salsa roja, crema, queso y huevos fritos, rodeado de chiles habaneros enteros y cortados sobre madera.
La jornada incluirá talleres de gastronomía dirigidos a toda la familia, a cargo de integrantes de PILARES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Huevo cumple 30 años en 2026

El Día Mundial del Huevo se conmemora cada año el segundo viernes de octubre y este 2026 celebrará 30 años desde que comenzó a celebrarse en 1996.

La jornada busca destacar el valor nutricional del huevo, su presencia en la alimentación cotidiana y su diversidad de usos en la cocina. También promueve actividades educativas, conferencias y encuentros gastronómicos vinculados con este alimento.

En México, la conmemoración adquiere una dimensión especial por el lugar que el huevo ocupa en la dieta diaria. Según datos de la Unión Nacional de Avicultores, el consumo promedio por persona alcanzó 24,19 kilogramos de huevo fresco en 2025.

Esa cantidad equivale a alrededor de 410 piezas al año, o poco más de un huevo por día. El producto forma parte de la canasta básica y se utiliza en desayunos, platillos salados, panes, pasteles y diversas preparaciones tradicionales.

El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, además de vitaminas y minerales. Su versatilidad y su costo relativo frente a otras fuentes de proteína animal explican su consumo extendido en los hogares mexicanos.

Cartel informativo del evento El poder del huevo mexicano, con detalles de fecha y lugar junto a un plato de huevos revueltos con jamón
El Gobierno de la Ciudad de México invita a la celebración del Día Mundial del Huevo en la alcaldía Iztapalapa con la entrega de cinco mil desayunos gratuitos y conferencias. (Gobierno de la Ciudad de México)

Tepatitlán de Morelos celebrará el Día Mundial del Huevo con una feria

Otra celebración por el Día Mundial del Huevo se realizará en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la Feria Internacional del Huevo 2026. El encuentro se extenderá durante tres días y reunirá actividades académicas, propuestas gastronómicas, competencias deportivas, espectáculos musicales y opciones familiares.

La programación incluirá desayunos con huevo, conferencias sobre nutrición e innovación, una carrera de cinco kilómetros, una rodada familiar, concursos, una minigranja y presentaciones artísticas. La feria busca acercar al público a la industria avícola y resaltar la presencia de este alimento en la cocina mexicana.

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