La Feria Internacional del Huevo 2026 llegará a Jalisco para celebrar al alimento base de la alimentación de millones: dónde y cuándo será

El programa combina un costado académico, con conferencias sobre innovación y nutrición, y un costado festivo, con carreras, ballet folclórico, minigranjas y hasta una rueda de la fortuna permanente en la Plaza de Armas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tepatitlán de Morelos se prepara para convertirse en el epicentro nacional del alimento más consumido en la mesa mexicana. La Feria Internacional del Huevo 2026 reunirá durante tres días conferencias, competencias deportivas, espectáculos musicales, actividades familiares y un homenaje directo a la industria avícola que sostiene a buena parte de la economía de Jalisco.

El programa combina un costado académico, con conferencias sobre innovación y nutrición, y un costado festivo, con carreras, ballet folclórico, minigranjas y hasta una rueda de la fortuna permanente en la Plaza de Armas. La celebración busca posicionar al huevo no solo como ingrediente cotidiano, sino como protagonista de una feria que mezcla ciencia, cultura y tradición regional.

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Entre desayunos comunitarios, rallies temáticos y presentaciones artísticas, la feria ofrece una agenda pensada para todas las edades. A continuación, el detalle de fechas, horarios y cómo llegar a la sede.

Feria del Huevo 2026

Fechas, horarios y cómo llegar a la Feria Internacional del Huevo 2026

El evento es organizado por la Asociación de Avicultores de Tepatitlán A.C., en conjunto con CUAltos y el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos (2024-2027). (Feria del Huevo (Redes sociales) )

La feria se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026, con sede principal en la Plaza de Armas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y actividades académicas complementarias en el Centro Universitario de los Altos (CUAltos).

El evento es organizado por la Asociación de Avicultores de Tepatitlán A.C., en conjunto con CUAltos y el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos (2024-2027).

El viernes 9 de octubre abre con el desfile inaugural a las 8:45 y el mensaje de bienvenida a las 8:50, ambos en la Plaza de Armas. Desde las 10:00 y hasta las 18:00 funcionan Huevolandia y la Minigranja. Por la tarde, a las 18:00, se presenta el segmento “100 mexicanos dijeron ¡a huevo!”, y a las 20:30 toca la Orquesta Típica de Jalisco. En paralelo, el programa académico en el Auditorio Rodolfo Camarena de CUAltos arranca a las 9:45 con la conferencia de Ángel García y continúa con las ponencias de Jordi Mas Font y Fernanda Alvarado.

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La Feria Internacional del Huevo 2026 reunirá durante tres días conferencias, competencias deportivas, espectáculos musicales, actividades familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 10 de octubre, la jornada inicia a las 9:00 con el desayuno con huevos y se extiende con Huevolandia y Minigranja de 10:00 a 18:00. Destacan el Rally con huevos (10:00 a 12:00), la Huebox Race a las 16:00 y el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara a las 19:30. El mensaje de clausura y la premiación de los concursos de pintura y cortometraje se realizan a las 20:30, y el cierre musical corre a cargo del Mariachi Reyes de los Altos a las 21:00.

El domingo 11 de octubre arranca temprano con la Carrera Huevotón 5K a las 7:30, seguida del desayuno con huevos a las 8:00 y la premiación de la carrera a las 9:00. La mañana continúa con la Huevorrodada Familiar, la presentación de ballet infantil de la Real Academia de los Altos y el espectáculo Rock Sinfónico con Huevos. Huevolandia y la Minigranja funcionan por última vez de 10:00 a 14:00.

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Para llegar a la Plaza de Armas de Tepatitlán de Morelos, la referencia central es el corazón del municipio, ubicado en la región de Los Altos de Jalisco. Quienes viajen desde Guadalajara pueden tomar la carretera federal 80, con un trayecto aproximado de una hora. El Centro Universitario de los Altos, sede del programa académico, se encuentra dentro del mismo municipio, a corta distancia del centro histórico.

El programa de la Feria Internacional del Huevo 2026 en Tepatitlán de Morelos detalla los eventos culturales y recreativos previstos para el viernes 9 de octubre. (Feria del Huevo (Redes sociales) )

El huevo, protagonista de la mesa mexicana

México no es un consumidor cualquiera de huevo: es el primer lugar mundial en consumo per cápita de este alimento. Según cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), cada mexicano consumió en promedio 24.19 kilogramos de huevo fresco durante 2025, equivalentes a unas 410 piezas al año. Eso representa alrededor de 34 huevos al mes, o poco más de uno al día por persona.

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El huevo es, en promedio, el alimento animal más consumido diariamente por los mexicanos: cada persona come en promedio más de un huevo por día, y el país concentra buena parte de su ingesta proteica en este producto accesible y de bajo costo, lo que explica por qué figura como pilar de la canasta básica y por qué una feria dedicada a este alimento reúne a productores, académicos y consumidores en Jalisco.

Detrás de ese consumo hay una industria de dimensiones considerables. De acuerdo con datos de la UNA, la producción mexicana de huevo alcanzó 3.2 millones de toneladas en 2025, con un crecimiento acumulado de 30.6% entre 2010 y 2025. El valor de esa producción se estimó en 99,852 millones de pesos, cifra que representa el 28.3% de toda la producción pecuaria nacional.

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Jalisco es, por lejos, el estado que más aporta a esa producción: según la UNA, la entidad concentró el 54% de la oferta nacional de huevo para plato reportada en 2024. Otros estados relevantes en la actividad avícola son Puebla, Sonora, Yucatán y la región de La Laguna, que integra zonas de Coahuila y Durango. Ese peso productivo explica por qué Tepatitlán de Morelos, ubicado en el corazón de Los Altos de Jalisco, es sede natural de una feria dedicada al huevo.

A nivel internacional, México ocupa el cuarto lugar mundial como productor de huevo, con 3.06 millones de toneladas registradas en 2024, de acuerdo con datos de la World Egg Organisation citados por la UNA. El país también alberga a varias de las mayores empresas avícolas de América Latina, entre ellas Proan, que cuenta con 41 millones de gallinas ponedoras y es la segunda compañía más grande del mundo en ese rubro, según datos citados por la firma Plantae Labs.

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Huevos de gallina de distintos colores auténticos se exhiben sobre una mesa de madera, mostrando su variedad natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades nutricionales que respaldan el consumo

El huevo combina un aporte calórico bajo con una densidad nutricional alta. Un huevo grande, de aproximadamente 50 gramos, aporta entre 70 y 75 kilocalorías, junto con cerca de 6 gramos de proteína de alto valor biológico, según datos recopilados por el portal especializado Tua Saúde.

Esa proteína contiene los nueve aminoácidos esenciales en una proporción considerada casi completa. De acuerdo con un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la proteína del huevo tiene un valor biológico de 94 sobre 100, superado solo por la leche materna en algunas comparaciones nutricionales, y la cantidad de proteína en dos huevos equivale a la que aporta una porción de 90 gramos de carne magra.

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El huevo también es fuente de vitaminas A, D, E, K y del complejo B, entre ellas B12, ácido fólico y biotina. Aporta minerales como fósforo, selenio, hierro, zinc, yodo y calcio, según el mismo análisis de la UAEH. La yema concentra, además, colina, un nutriente vinculado a la salud del hígado y del cerebro, y antioxidantes como luteína y zeaxantina, relacionados con la protección de la vista frente al envejecimiento.

La proteína y la grasa saludable del huevo también favorecen la sensación de saciedad, lo que lo convierte en un aliado frecuente en estrategias de control de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el huevo cargó con el estigma de elevar el colesterol, pero estudios recientes matizan esa idea. De acuerdo con el nutricionista Pablo Ojeda, citado por el diario ABC, en personas sanas el colesterol dietético del huevo tiene un impacto menor sobre el colesterol sanguíneo que las grasas saturadas, y un consumo moderado, de hasta un huevo al día, no incrementa el riesgo cardiovascular.

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La proteína y la grasa saludable del huevo también favorecen la sensación de saciedad, lo que lo convierte en un aliado frecuente en estrategias de control de peso. Ese perfil nutricional, sumado a su bajo costo relativo frente a otras fuentes de proteína animal, explica por qué el huevo mantiene un lugar fijo en la dieta diaria de millones de familias mexicanas y por qué una feria dedicada a celebrarlo convoca tanto a la industria como al público general.