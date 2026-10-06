México

Detienen a “El Smock”, líder del CJNG en Apatzingán: agredió a policías con un “Cuerno de Chivo” antes de su detención

“El Smock” fue capturado cuando viajaba en una motocicleta con un acompañante; llevaba un rifle de asalto AK-47 cuando fue detectado por elementos policiales

El Smock fue herido de bala tras un enfrentamiento con policías. (X @SSeguridad_Mich)
El Smock fue herido de bala tras un enfrentamiento con policías. (X @SSeguridad_Mich)
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Durante la madrugada de este martes, se dio a conocer la detención de Javier “N”, alias “El Smock” en el municipio de Apatzingán, en Michoacán.

El Smock es identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio en el que fue capturado. La detención se dio luego de que el presunto delincuente se enfrentara a balazos con agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal).

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El Smock figuraba como un objetivo prioritario para el gabinete de seguridad estatal, al fungir como enlace entre el jefe de plaza del CJNG y las células de sicarios de esa organización en Apatzingán. Además, tenía a su cargo el pago semanal a los gatilleros de ese grupo criminal.

También, se dio a conocer, es investigado por su presunta responsabilidad el ordenar el asesinato de sicarios y vendedores de droga de organizaciones criminales antagónicas, como el Cártel de los Caballeros Templarios.

Fuerzas estatales ubicaron al presunto delincuente cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda, acompañado de un cómplice, en inmediaciones de la colonia La Nueva.

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(X @SSeguridad_Mich)
(X @SSeguridad_Mich)

Según información de un comunicado oficial del Gobierno de Michoacán, los agentes detectaron a los dos sujetos cuando circulaban a bordo de la motocicleta, uno de ellos portando un arma larga.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron una persecución del hombre y su acompañante hasta la colonia El Tarepe, donde El Smock accionó un rifle de asalto AK-47, conocido como Cuerno de Chivo, contra una patrulla de la corporación, desatándose un enfrentamiento que provocó una fuerte tensión entre pobladores.

Tras herirlo de bala, policías sometieron a El Smock, mientras que su acompañante logró huir del lugar, abandonando en la zona la motocicleta. El detenido fue trasladado a un hospital regional, donde es atendido bajo un fuerte operativo policial.

En la acción fueron asegurados un fusil calibre 7.62×39 milímetros y una motocicleta Honda XR150L. Además, una unidad de la Guardia Civil recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en el parabrisas, sin que ningún agente resultara lesionado.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El sujeto agredió a policías con un Cuerno de Chivo. (X @@SSeguridad_Mich)
El sujeto agredió a policías con un Cuerno de Chivo. (X @@SSeguridad_Mich)

Con el apoyo de Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Apatzingán y otros municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán.

Este conglomerado criminal mantiene una cruenta lucha con alianza criminal integrada por el Cártel de Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes.

Detienen a El Tanque, cofundador del CJNG a quien relacionan con los hijos de AMLO

Este martes, por la mañana, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Fue detenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

Harfuch dio a conocer la detención de El Tanque en Zapopan. (X @OHarfuch)
Harfuch dio a conocer la detención de El Tanque en Zapopan. (X @OHarfuch)

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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