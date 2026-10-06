Laura Ballesteros acusa explotación laboral en obras el Tren México-Querétaro: “Proyecto acumula casi una decena de denuncias”

Tren México-Querétaro

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Laura Ballesterios, diputada federal y coordinadora de Movimiento Ciudadano en Querétaro, denunció irregularidades en las condiciones laborales de las personas trabajadoras en las obras del Tren México-Querétaro, por lo que pidió que se realicen inspecciones y auditorías para revisar posibles incumplimientos a la legislación laboral y ambiental.

La legisladora solicitó al ingeniero Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, proporcionar la información necesaria para dar vista a las autoridades fiscalizadoras y laborales.

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En un comunciado, explicó que la petición busca que las instancias correspondientes revisen las denuncias presentadas sobre el desarrollo de la obra.

Ballesteros sostiene que el proyecto ferroviario tendría alrededor de 30 mil empleos para trabajadores de obra, aunque señala que no se puede comprobar el cumplimiento de las normas laborales relacionadas con salarios, prestaciones y las condiciones de vivienda para quienes llegan de otras entidades.

MC espalda el tren, pero exige condiciones laborales dignas

Movimiento Ciudadano respaldó la construcción del Tren México-Querétaro, pero pide que el proyecto garantice condiciones laborales dignas y el respeto irrestricto a los derechos de las personas trabajadoras.

La fuerza política también demanda medidas para proteger el medio ambiente urbano durante toda la ejecución de la obra.

La diputada federal afirmó que la obra acumula casi una decena de denuncias por presuntos incumplimientos de obligaciones legales, ambientales y de transparencia. A esa lista, expone, se suman señalamientos por posibles violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

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Entre las denuncias que pide investigar se encuentran jornadas de hasta 12 horas, falta de alojamiento adecuado para trabajadores foráneos y presuntos despidos injustificados.

Ballesteros planteó que esos hechos requieren una revisión de las autoridades competentes para determinar si existen faltas a las disposiciones laborales.

“La Ley Federal del Trabajo exige que les den condiciones dignas de vivienda cuando los llevan a trabajar de otros estados y, al mismo tiempo, también en estos ínfimos pagos a lo que calculamos son aproximadamente 30,000 empleos de trabajadores de obra que están en el Tren México-Querétaro, que hoy no se puede comprobar que estén cumpliendo con la norma laboral en cuanto a sueldo y en cuanto a prestaciones”, dice.

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La legisladora refiere los artículos 28 y 30 de la Ley Federal del Trabajo al hablar de las obligaciones relacionadas con personas que son trasladadas desde otros estados para desempeñar labores en la construcción. Su petición se centra en revisar si se cumplen los derechos vinculados con vivienda, sueldo y prestaciones.

Ballesteros acusa uso irregular de más de 144 mil mdp

Ballesteros también cuestiona el manejo de los recursos destinados al proyecto. La diputada acusa al gobierno federal de Morena y al gobierno estatal del PAN de hacer un mal uso de los más de 144 mil millones de pesos asignados a las obras del Tren México-Querétaro.

La representante de MC señala que Querétaro funciona como un nodo industrial y logístico del país, por lo que considera que una obra de esta magnitud debe contar con mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas durante su desarrollo.

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La diputada demanda que los gobiernos federal y estatal transparenten la ejecución de la obra. También pide que se garantice el cumplimiento de las disposiciones laborales y ambientales, ante los señalamientos sobre las condiciones en que trabajan personas trasladadas desde otras partes de la República.

“Ya les gustó, además de estar violando la ley ambiental y el equilibrio ecológico de la población, meterse con obra que para ellos es de mano de obra barata, sin observar los derechos y garantizarlos. Se ha notificado que los propios trabajadores foráneos están durmiendo en sus automóviles, en sus coches, porque no les están proveyendo una vivienda digna a quienes están trayendo de otros estados de la República a trabajar por un periodo de más de dos o tres años”, menciona.

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La denuncia también llega a la representación federal del trabajo en Querétaro

El diputado local de la Bancada Naranja en Querétaro, Paul Ospital, presenta una denuncia sobre el mismo tema ante Dulce María Flores, titular de la oficina de representación federal del trabajo en el estado. El documento también cuenta con la firma de Ballesteros.

La queja expone los señalamientos relacionados con las condiciones laborales de las personas que participan en las obras ferroviarias. La diputada federal adelanta que llevará el caso ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solicitar inspecciones laborales.

Ballesteros plantea que esas revisiones deben permitir el cumplimiento de las disposiciones laborales marcadas en la Constitución y servir para determinar si las condiciones denunciadas en las obras del Tren México-Querétaro contravienen los derechos de las personas trabajadoras.

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