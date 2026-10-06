Luis Fernando Tena clasifica con Guatemala a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

El técnico mexicano hizo historia con los chapines al darles el boleto a la siguiente instancia por primera vez desde que se creó el torneo. (IMAGN IMAGES/Joe Puetz)

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Luis Fernando Tena hizo historia al frente de la Selección de Guatemala al conseguir, por primera vez, la clasificación del equipo a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. El combinado guatemalteco completó una fase de grupos que le permitió colocarse entre las mejores selecciones del torneo.

Con el boleto asegurado, Guatemala quedó emparejada con Canadá en la ronda de cuartos de final. La serie representa un nuevo reto para el equipo dirigido por el técnico mexicano, que busca mantener el impulso tras alcanzar una instancia inédita para el futbol guatemalteco.

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El cuadro chapín finaliza la fase de grupos con siete puntos, productos de dos victorias ante Surinam y El Salvador, un empate y una derrota.

Desarrollo del encuentro

Guatemala venció a Surinam para conseguir su boleto a cuartos de final. (REUTERS/Sandra Sebastián)

En un partido disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala consiguió un triunfo agónico ante Surinam y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la CONCACAF Nations League. Matthew Evans marcó el gol decisivo en el tiempo de compensación para desatar la celebración de los Chapines y conseguir el boleto a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llegó a la última jornada con el destino en sus manos. Una victoria en casa le garantizaba el boleto a los cuartos de final, aunque el encuentro se complicó por la falta de contundencia frente al arco rival.

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Durante la primera parte, Guatemala generó las oportunidades más claras y buscó imponer condiciones ante una selección de Surinam que apostó por mantenerse ordenada. Los locales tuvieron aproximaciones, pero no lograron convertir su dominio en goles.

Tras el descanso, el partido aumentó de intensidad y estuvo marcado por la polémica. Cerca del minuto 63, Richonell Margaret recibió tarjeta roja tras un cruce con Nicolás Samayoa. El juego se detuvo durante algunos minutos, luego de que los visitantes denunciaron presuntos insultos racistas desde las tribunas.

Con un jugador menos, Surinam se replegó y resistió los ataques del conjunto guatemalteco. La presión local aumentó conforme avanzaron los minutos, consciente de que el empate no era suficiente para conseguir la clasificación.

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Al minuto 80, Guatemala celebró una anotación de Samayoa que parecía abrir el marcador, pero el árbitro la anuló por una falta previa. La decisión incrementó la tensión en el estadio, mientras el tiempo se agotaba para los dirigidos por Tena.

Cuando todo apuntaba a un empate que dejaba fuera a los Chapines, Olger Escobar combinó con Matthew Evans al borde del área. El naturalizado recibió el balón, se acomodó y sacó un disparo de zurda cruzado que se incrustó en el ángulo superior de la portería defendida por Etienne Vaessen.

El gol llegó en el minuto 90+6 y selló una victoria que permitió a Guatemala avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Canadá.

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El resto de cruces en los cuartos de final

México es el actual campeón de la CONCACAF Nations League. (Kyle Terada-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

A continuación, te presentamos cómo quedaron el resto de los cruces de cuartos de final en la CONCACAF Nations League:

México vs Jamaica

Estados Unidos vs Haití

Canadá vs Guatemala

Panamá vs Curazao

Los ganadores de las cuatro series de cuartos de final avanzarán al Final Four, programado para marzo de 2027.

En esa instancia se disputarán las dos semifinales entre los equipos clasificados. Los vencedores obtendrán su lugar en la final, mientras que los perdedores se enfrentarán en el partido por el tercer lugar.

El Final Four definirá al campeón del torneo y ordenará las posiciones entre los cuatro mejores equipos de la competencia.