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Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

El técnico de la Selección Mexicana habló sobre cuál es el estado de salud del futbolista de 17 años luego de regresar a Tijuana con Xolos

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha
Rafa Márquez aclaró la razón por la que Gilberto Mora no jugó los últimos amistosos y rompió concentración (REUTERS/Raquel Cunha)
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Gilberto Mora abandonó la concentración de la Selección Mexicana y regresó con su club, Xolos de Tijuana, para continuar con su recuperación luego de una recaída de una lesión en el tobillo. El nuevo ‘10′ del Tricolor únicamente jugó un partido en esta fecha FIFA, fue en el duelo contra Colombia donde anotó el gol del empate.

Desde entonces, el futbolista de 17 años estuvo ausente en los dos últimos encuentros del Tri. Luego de que se confirmó que Gil dejó la concentración, Rafa Márquez aclaró qué pasó con el joven futbolista y las razones por las que se decidió no arriesgarlo en el último juego ante Chile.

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En rueda de prensa, Rafa Márquez explicó la situación de Mora, quien debió abandonar la concentración de la Selección Mexicana debido a una molestia que arrastra desde semanas antes de incorporarse al equipo nacional. Y dejó en claro que su prioridad es cuidarlo.

Rafa Márquez explica cuál es el estado de salud de Gilberto Mora

Varios hombres con ropa deportiva de la selección mexicana permanecen de pie y sentados dentro de un banquillo de campo de fútbol.
El '10' mexicano se perderá el Clásico contra Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El técnico del equipo mexicano aseguró que Gil sigue arrastrando molestias menores, y aunque no son temas de gravedad Rafa prefirió darle descanso al jugador, además, dejó la situación en manos del cuerpo técnico de Xolos.

Él sigue presentando una molestia. En la conferencia antes del partido, obviamente, fue antes del entrenamiento. Durante ese entrenamiento, después de la conferencia, termina con molestias también”, señaló Márquez. El técnico precisó que el problema no surgió durante la concentración, sino que forma parte de una serie de dolencias que el futbolista ya había padecido con anterioridad.

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“Las molestias ya las viene cargando no nada más de ahora, ya viene de semanas antes, incluso de que estuviera con nosotros en selección”, afirmó. Márquez recordó que Mora tuvo molestias en la zona lumbar antes del Mundial Sub-20, una pubalgia antes de ese torneo y, posteriormente, problemas en el tobillo durante la competencia.

El entrenador explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger al jugador, quien todavía atraviesa un proceso de crecimiento. “Yo sigo en la misma línea: tratar de cuidar al jugador, y más siendo Mora, que sigue en un proceso de crecimiento y que tenemos que cuidarlo”, declaró.

Un joven con camiseta verde de México lleva una mochila negra, toma el asa de una maleta y levanta el pulgar en un pasillo
Gilberto Mora dejó la concentración de la Selección Mexicana (Cortesía FMF)

El ex jugador de Barcelona agregó que el objetivo es evitar que Gilberto Mora sufra recaídas y pueda recuperarse de manera adecuada. “Lo más importante hoy en día es cuidar a Gil para que no esté cayendo y recayendo en ciertas molestias, esperar que crezca bien y que ojalá se recupere pronto para poderlo tener lo antes posible”, concluyó.

Mora no jugó el partido ante Perú, aunque estuvo en la banca no tuvo minutos, posteriormente en los entrenamientos se resintió de una lesión, por lo que ante Estados Unidos no fue considerado y antes del duelo ante Chile, Rafa Márquez optó por dejar salir a Mora para que continue su recuperación.

Rafa Márquez pide calma al éxito creciente de Gil Mora con Selección Mexicana

Rafa Márquez pidió llevar con calma a Gilberto Mora antes del segundo amistoso de la Selección Mexicana en la actual Fecha FIFA, ante la presión mediática que rodea al futbolista de 17 años tras sus primeras apariciones y récords de precocidad con el equipo nacional.

El técnico consideró que el mediocampista tiene cualidades para aspirar en el futuro a jugar en las principales ligas europeas, pero advierte que su desarrollo debe avanzar sin adelantar procesos ni imponerle expectativas desproporcionadas.

Es muy joven. Todavía no consigue nada, así que hay que tenerlo, llevarlo con calma”, sostuvo Márquez. El entrenador señaló que la prioridad es que Mora disfrute el futbol, mantenga los pies sobre la tierra y reciba respaldo para continuar su formación.

Márquez también llamó a medios, aficionados y directivos a proteger al juvenil. Como referencia mencionó el manejo del FC Barcelona con Lamine Yamal, cuyo desarrollo se llevó con mayor control ante la atención pública.

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