México

De Snoop Dogg a Los Blenders: así queda el cartel completo del SimiFest 2026

El festival prepara una nueva edición con una programación que reúne figuras internacionales, propuestas mexicanas y la participación especial del Dr. Simi

Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)
Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)
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El SimiFest 2026 reunirá a Snoop Dogg, Miguel, Chet Faker y Los Blenders el 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La tercera edición del festival de Farmacias Similares incorporó nuevos nombres a su programación, con una lista que combina rap, soul, electrónica, rock alternativo y proyectos mexicanos.

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El encuentro se realizará en la Curva 4 del recinto, en la alcaldía Iztacalco, y tendrá actividades musicales desde las 13:00 horas.

Los artistas confirmados para el SimiFest 2026

El cartel completo del SimiFest 2026 reúne a los siguientes artistas:

  • Snoop Dogg
  • Miguel
  • Chet Faker
  • Neil Frances
  • STRFKR
  • Two Another
  • Hybrid
  • Dr. Simi
  • Los Blenders
  • María Barracuda
  • Los Eclipses
  • Descartes A Kant
  • Romoo

Snoop Dogg lidera la programación como principal figura internacional. El rapero estadounidense llegará a la Ciudad de México para encabezar la tercera edición del festival.

Miguel aportará una propuesta ligada al R&B y al pop contemporáneo. Su presentación lo ubica entre los nombres internacionales más esperados de la jornada.

Chet Faker, proyecto del músico australiano Nick Murphy, se sumará con su combinación de electrónica, soul y sonidos alternativos. El cartel también incluye a Neil Frances, dúo asociado al pop electrónico.

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El encuentro se realizará en la Curva 4 del recinto, en la alcaldía Iztacalco, y tendrá actividades musicales desde las 13:00 horas. (Redes Sociales)
El encuentro se realizará en la Curva 4 del recinto, en la alcaldía Iztacalco, y tendrá actividades musicales desde las 13:00 horas. (Redes Sociales)

STRFKR formará parte de la oferta internacional con su mezcla de electrónica y rock alternativo. Two Another completa ese bloque con una propuesta que cruza el R&B, el pop y la producción electrónica.

Hybrid aparece entre las incorporaciones del anuncio final. Su inclusión amplía una programación que reúne géneros y formatos musicales distintos en un mismo escenario.

La participación de Dr. Simi será uno de los elementos propios del festival. El personaje de Farmacias Similares tendrá una presentación especial vinculada con músicos y productores mexicanos.

Entre los actos nacionales estarán Los Blenders, banda mexicana que se integrará a la fecha con su propuesta de rock. María Barracuda también forma parte de la lista confirmada.

Los Eclipses, Descartes A Kant y Romoo completan la presencia mexicana en el cartel. Romoo regresará al festival después de haber participado en su primera edición, celebrada en 2024.

El SimiFest volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez el 5 de diciembre

La tercera edición tendrá lugar el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La sede ya había recibido al festival en su segunda entrega, celebrada durante 2025.

El escenario será la Curva 4 del inmueble capitalino. El acceso al encuentro comenzará con una jornada prevista desde las 13:00 horas.

El evento es organizado por Farmacias Similares y mantiene una vinculación con la Fundación Simi Planeta. Parte de los ingresos se destina a iniciativas ambientales de esa organización.

La primera edición se celebró en 2024. En aquel debut participaron Anderson .Paak, Jungle, Plastilina Mosh, Technicolor Fabrics, Motel, Ely Guerra, Ruzzi y Romoo.

Un año después, el festival volvió con Empire of the Sun y Leon Bridges entre los actos principales. La nueva entrega conservará el Autódromo Hermanos Rodríguez como sede, aunque esta vez el cartel estará liderado por Snoop Dogg.

El regreso del encuentro está dirigido a quienes buscan una alternativa de festival musical en la Ciudad de México.

Precios y dónde comprar boletos para el SimiFest 2026

Los boletos para el SimiFest 2026 se venden exclusivamente en línea mediante Ticketmaster. La venta está abierta al público general y no contempla una preventa limitada a clientes de una institución bancaria.

Las entradas se dividen en tres localidades y no tienen fases de precio:

  • General: $1,700 pesos
  • Preferente: $2,500 pesos
  • VIP: $4,000 pesos

Para completar la compra, es recomendable tener una cuenta activa en Ticketmaster y los datos de pago preparados antes de ingresar a la fila virtual.

Para comprar los boletos, debes seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de Ticketmaster México.
  • Buscar el evento Simifest 2026.
  • Seleccionar el tipo de acceso: GeneralPreferente o VIP.
  • Completar el proceso de pago.
Cartel ilustrado del festival Simifest con una figura animada tocando la guitarra, la lista de artistas y la fecha del evento
El cartel promocional del festival Simifest 2026 anuncia las presentaciones de Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker para el 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Redes)

Con el cartel ya definido y la venta de accesos en marcha, el SimiFest 2026 prepara una jornada que reunirá propuestas internacionales y mexicanas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cita busca consolidar una propuesta que combina entretenimiento y apoyo a iniciativas ambientales mediante la Fundación Simi Planeta.

Los asistentes podrán consultar las actualizaciones de la organización para conocer los detalles operativos que se comuniquen antes del evento.

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