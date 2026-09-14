Pozole, chiles en nogada y tostadas: tres recetas saludables del IMSS para las fiestas patrias

Las Fiestas Patrias no obligan a dejar de lado una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El IMSS propone tres recetas saludables para que las familias celebren las Fiestas Patrias con pozole, chiles en nogada y tostadas preparados con menor cantidad de grasa, azúcar y calorías.

La propuesta busca conservar el sabor de los platillos mexicanos y favorecer una alimentación equilibrada durante la conmemoración del Grito de Independencia.

PUBLICIDAD

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió orientaciones para preparar estos alimentos con cambios en sus ingredientes y acompañamientos.

La institución recomendó estas medidas para cuidar la salud, mantener una hidratación adecuada y atender las necesidades de quienes viven con padecimientos crónicos.

El Plato del Bien Comer guía las celebraciones del 15 y 16 de septiembre

La especialista Itzel Valtierra Martínez, nutrióloga adscrita a Nutrición Hospitalaria de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, explicó que una alimentación saludable debe ser completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua.

La especialista señaló en el boletín del IMSS que el Plato del Bien Comer incluye tres grupos: verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal.

PUBLICIDAD

La recomendación parte de que los platillos de temporada pueden incluir alimentos de calidad y cantidades adecuadas sin alterar su sabor. La preparación y las porciones tienen un lugar central en esta propuesta.

Las necesidades calóricas no son iguales para todas las personas. El cálculo depende del sexo, el peso, la estatura, la actividad física, el estado de salud y etapas como el embarazo o la lactancia.

Ante esa diversidad, el Seguro Social sugirió acudir a una Unidad de Medicina Familiar para recibir una orientación individual. La consulta permite definir un plan de alimentación acorde con las condiciones de cada paciente.

PUBLICIDAD

La celebración del Grito puede incluir comida tradicional sin dejar de lado esos criterios. El objetivo es ajustar recetas conocidas mediante elecciones que reduzcan los ingredientes con alto aporte de grasa, azúcar o calorías.

Guía nutricional del Plato del Bien Comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole puede reducir grasa sin prescindir de sus guarniciones

El pozole figura entre los alimentos más asociados con las Fiestas Patrias. Para prepararlo de una forma más ligera, el IMSS planteó elegir pollo sin piel o carne de cerdo magra y retirar la grasa visible antes de cocinar.

El caldo también puede modificarse. La institución aconsejó desgrasarlo y explicó que una alternativa consiste en refrigerarlo para retirar la grasa solidificada antes de servir.

La recomendación para el sazón es utilizar poca sal. Las hierbas y las especias pueden aportar sabor al caldo sin elevar el contenido de sodio.

PUBLICIDAD

La porción de maíz pozolero debe ser moderada. Esa medida se suma a la elección de proteínas con menor contenido graso para equilibrar el plato.

Las guarniciones ocupan un lugar destacado en esta receta. La propuesta es aumentar la cantidad de lechuga o col, cebolla, rábano, limón y chile.

Estos ingredientes acompañan el platillo y permiten ampliar la presencia de verduras. El resultado conserva componentes habituales del pozole y modifica la proporción de los elementos que se sirven.

Las tostadas que suelen acompañarlo también pueden cambiarse. El Seguro Social recomendó preferir las horneadas en lugar de las fritas.

La crema, el chicharrón, el queso y las salsas deben consumirse con moderación. La sugerencia apunta a evitar que los complementos eleven el aporte de grasa del plato.

PUBLICIDAD

El ajuste no plantea eliminar el pozole de la mesa. La orientación busca que la receta tenga una combinación distinta de carne, caldo, maíz y guarniciones.

El pozole figura entre los alimentos más asociados con las Fiestas Patrias. Para prepararlo de una forma más ligera, el IMSS planteó elegir pollo sin piel o carne de cerdo magra y retirar la grasa visible antes de cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles en nogada admiten cambios en el relleno y la salsa

Los chiles en nogada también pueden prepararse con modificaciones en cada una de sus partes. La primera recomendación consiste en cocinarlos sin capear.

El relleno puede elaborarse con carne molida magra, pollo o una combinación de carne y lentejas. Estas opciones permiten variar la preparación sin apartarse de los ingredientes que conforman el platillo.

La nutrióloga Valtierra Martínez indicó ante el Instituto que los alimentos patrios pueden ajustarse para proteger la salud. La recomendación contempla aumentar frutas frescas y verduras en el relleno.

PUBLICIDAD

La fruta cristalizada y el azúcar son dos elementos que el IMSS aconsejó evitar. También planteó disminuir la cantidad de aceite utilizada durante la elaboración.

La nogada puede incluir una porción moderada de nuez de Castilla. Este criterio se enfoca en controlar la cantidad de ingredientes que aportan grasa a la salsa.

Quienes busquen reducir aún más ese componente pueden sustituir una parte de la crema por yogur natural sin azúcar. La medida es opcional y forma parte de las alternativas planteadas por el Seguro Social.

La preparación debe evitar el azúcar y moderar la sal. Esos cambios se añaden a la decisión de no capear los chiles y a la selección de un relleno con más frutas y verduras.

PUBLICIDAD

La receta mantiene el nombre y los componentes reconocibles del plato. La diferencia está en las cantidades y en la elección de productos utilizados durante su preparación.

Chiles en nogada. (IMSS)

Las tostadas horneadas permiten ordenar las porciones

Las tostadas forman parte de las opciones habituales de la temporada. El IMSS recomendó utilizar tostadas de maíz horneadas y dejar de lado las que se preparan fritas.

Las coberturas sugeridas incluyen frijoles de la olla, pollo deshebrado, atún en agua, ceviche o verduras. La selección permite construir distintas combinaciones para una misma comida.

La lechuga, el jitomate, la cebolla y el pepino pueden agregarse en cantidad abundante. El aguacate también está contemplado, aunque en una porción moderada.

La crema, el queso y la mayonesa deben usarse en poca cantidad. El yogur natural sin azúcar aparece como una posible sustitución para estos complementos.

PUBLICIDAD

Los guisos muy grasosos no forman parte de la propuesta. La institución pidió evitar el chorizo, las carnitas y el exceso de productos procesados.

El control del número de tostadas es otro de los puntos señalados. La porción total influye en el consumo de alimentos durante la celebración.

El agua simple debe acompañar esta preparación. Esa elección completa la recomendación para quienes opten por este plato durante las reuniones familiares.

El agua simple es la prioridad frente a las bebidas azucaradas

La hidratación forma parte de las recomendaciones del Seguro Social para las Fiestas Patrias. La institución planteó preferir agua simple potable como bebida principal.

Las aguas de jamaica, limón, tamarindo o naranja con chía pueden consumirse de manera moderada. La condición indicada es prepararlas sin azúcar.

El IMSS recomendó evitar refrescos, jugos, néctares y otras bebidas azucaradas. De acuerdo con el organismo, estos productos aportan cantidades importantes de azúcar y calorías.

Las bebidas alcohólicas también deben evitarse. El Seguro Social advirtió que, además de aportar calorías, su consumo excesivo puede afectar la salud.

La elección de bebidas se integra con los cambios sugeridos para los tres platillos. La propuesta no se limita a modificar la comida, sino que considera lo que se consume durante toda la reunión.

Las aguas de jamaica, limón, tamarindo o naranja con chía pueden consumirse de manera moderada. La condición indicada es prepararlas sin azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS pidió mayor cuidado a personas con enfermedades crónicas

La alimentación equilibrada puede beneficiar a todas las personas durante las celebraciones. El llamado adquiere mayor atención para quienes viven con enfermedades crónicas.

El IMSS incluyó entre los grupos que deben cuidarse a las personas con diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad. También mencionó a quienes tienen colesterol, triglicéridos o ácido úrico elevados.

La recomendación institucional es disfrutar la convivencia con familiares y seres queridos. La comida puede formar parte de la celebración con preparaciones que reduzcan la grasa, el azúcar y las calorías.

El Seguro Social planteó que una fiesta mexicana saludable puede construirse con elecciones sencillas: cortes magros, más verduras, porciones moderadas, tostadas horneadas y bebidas sin azúcar. La adecuada hidratación completa el mensaje para esta celebración patria.