La Granja VIP 2 abre sus puertas al habitante 21 tras la cuarta gala de eliminación

La producción de La Granja VIP 2 anunció la incorporación del habitante número 21 durante la cuarta gala de eliminación.

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La cuarta gala de eliminación de La Granja VIP 2 confirmó la llegada de un perro rescatado de la calle como habitante permanente del reality, mientras el voto público decidió la salida de la cantante Kenny Avilés después de cuatro semanas dentro de la competencia.

Adal Ramones y Eleazar Gómez presentaron formalmente al nuevo integrante ante los 17 granjeros, que ahora deben repartirse también su alimentación y cuidado diario.

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El público emitió su voto con un límite de 10 votos por persona para definir ambos desenlaces de la noche, la votación cerró antes de que la producción revelara las estadísticas de rendimiento de los concursantes durante la quinta semana, un dato que elevó la tensión entre los habitantes del foro de Azteca Uno.

Los concursantes asumieron la responsabilidad de su alimentación, aseo y cuidado diario. (Captura de pantalla )

Eleazar Gómez regresa como analista para destapar al habitante 21

El actor Eleazar Gómez, subcampeón de la primera edición tras 71 días de encierro en 2025, ingresó al foro para sumarse al cuerpo de críticos del programa.

Adal Ramones bromeó sobre la identidad del recién llegado antes de darle la bienvenida formal en su nuevo papel de evaluador de alianzas.

La diferencia frente al año pasado está en la distancia con el encierro, Gómez analiza las votaciones, el reparto de tareas y los conflictos entre los participantes desde fuera, sin convivir dentro del granero con los demás concursantes.

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La revelación de la noche llegó cuando Gómez presentó al habitante número 21, un perro rescatado de la calle, adoptado por la producción para vivir de manera permanente en la granja.

Los concursantes salieron al área exterior tras la indicación de Ramones para recibirlo, y desde ese momento asumieron la responsabilidad de su alimentación, aseo y cuidado diario.

Eleazar Gómez ingresó a la granja junto al habitante 21 del reality. (Captura de pantalla )

Un expediente secreto con una vaca de lentes en forma de corazón desató las teorías

Días antes de la gala, la producción distribuyó un documento rotulado como expediente secreto para anticipar la incorporación.

El reporte omitió nombre, edad y origen del participante, lo que disparó las especulaciones entre los seguidores del show.

El perfil describía a una figura inquieta con marcada lealtad hacia sus acompañantes, debilidad por los alimentos y preferencia por las actividades al aire libre.

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Un documento con el sello “expediente secreto” confirma el ingreso autorizado de un nuevo habitante. (Captura de pantalla )

Una ilustración de una vaca con lentes en forma de corazón en la parte inferior del expediente llevó a los usuarios a imaginar la llegada de un animal, mientras otros apostaban por nombres como Manola Díez o Adrián Marcelo.

La producción de La Granja VIP difundió en Instagram la imagen promocional del nuevo habitante y adelantó que próximamente compartirá la historia de su rescate, la publicación acumuló más de 14,000 interacciones en pocas horas.

La producción de La Granja VIP difundió en Instagram la imagen promocional del nuevo habitante y adelantó que próximamente compartirá su historia. (Captura de pantalla )

Kenny Avilés sale de la competencia y deja un as bajo la manga

La cuarta gala concluyó con la expulsión de la cantante Kenny Avilés, quien abandonó la competencia tras cuatro semanas de permanencia.

Adal Ramones anunció el resultado final ante los nominados en el foro, y la intérprete respondió entre lágrimas antes de señalar que las exigencias físicas de la granja afectaron su rendimiento en las pruebas semanales.

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La salida no cierra del todo su paso por el programa, Avilés conserva la facultad de otorgar una nominación directa a uno de sus excompañeros a través del recurso llamado Legado, cuyo destinatario se revelará en la emisión del lunes 5 de octubre.

La gala también dejó tensión fuera de cámara, una granjera enfrentó a Natalia Alcocer por las estrategias de voto, discusión que terminó con la salvación de la primera por decisión del público.

La cuarta gala concluyó con la expulsión de la cantante Kenny Avilés. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La quinta semana arranca con nuevos peones

La producción confirmó que Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna fueron elegidos como peones de la quinta semana, mediante una combinación de dinámicas internas y el voto del público a través del sitio web de Azteca Uno.

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El rol de peón implica las tareas más pesadas de la granja y la pérdida de varios privilegios.

Quienes lo ocupan deben ordeñar vacas y atender al ganado, preparar el desayuno para sus compañeros, lavar y limpiar los establos y el gallinero, recoger los huevos por la mañana y dar vueltas al molino, según detalló el medio.

Las condiciones de vida también cambian para este grupo, los peones duermen en el granero, se bañan al aire libre, usan un baño distinto al de los granjeros y su alimentación se limita a una selección específica de productos permitidos.

El incumplimiento de estas tareas trae consecuencias directas para toda la competencia: la producción reduce el presupuesto semanal destinado a la despensa, lo que afecta a la totalidad de los granjeros, no solo a quienes ocupan el rol de peón.

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La producción confirmó que Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna fueron elegidos como peones de la quinta semana. (YouTube: La Granja VIP)

El concursante Mono Osuna anunció además el nombre de quien obtuvo la evaluación más alta de la semana: la actriz Ivonne Montero, reconocida por su desempeño en el cuidado de los animales y la limpieza de los espacios comunes.

Con 17 granjeros todavía en competencia por el premio final, los participantes deben reorganizar sus labores diarias para incluir los cuidados que exige el nuevo habitante canino.

Las emisiones del reality se transmiten en televisión abierta por Azteca Uno, mientras Disney Plus mantiene el seguimiento en vivo las 24 horas mediante cámaras distribuidas en el inmueble.