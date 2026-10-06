Polémico triunfo de Mariana Ochoa deja la peor noche de cine de La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Casa de los Famosos México 2026 perdió 98% de los asistentes que llenaron las salas de cine en su segunda temporada, según los datos difundidos por Edgar Apanco, analista de la industria cinematográfica en El Heraldo de México.

La función especial de este domingo 4 de octubre en Cinépolis, que dejó como ganadora a Mariana Ochoa, reunió apenas 527 espectadores en 40 salas, el peor resultado del reality en pantalla grande desde su llegada a los cines en 2024.

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Final de La Casa de los Famosos 2026 fue la menos vista en el cine

Los números compartidos por Edgar Apanco muestran una contracción constante edición tras edición. En 2024, la primera vez que el reality llegó a los cines, Cinépolis proyectó la final en 337 pantallas y reunió a 30,233 personas. En 2025, la cifra cayó a 122 pantallas y 2,535 asistentes.

(Captura de pantalla YouTube)

Para 2026, la cadena redujo su apuesta a solo 40 salas distribuidas entre la Ciudad de México, Monterrey y otras zonas del país. El resultado, 527 asistentes, representa una caída de 98% frente al pico de 2024 y confirma que el desinterés del público no se limitó a la televisión.

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La audiencia televisiva también se desplomó

El deterioro no fue exclusivo de los cines. Según datos de HR Media citados por PRODU, las galas entre semana de la temporada 2026 se mantuvieron por debajo de los 2,000,000 de televidentes, lejos de los 12,000,000 que acumuló el estreno.

El 4 de agosto, el programa fue superado por Survivor y MasterChef México 24/7, ambos de TV Azteca, en el segmento comercial de 19 a 54 años. En ese target, la gala de las 22:00 horas registró 749,570 espectadores frente a los 690,960 de MasterChef.

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Las redes calificaron al elenco de La Casa de los Famosos México de “mueble”

Antes de la final, la convocatoria de Cinépolis en redes sociales generó más quejas que entusiasmo. El reclamo más repetido no fue el precio del boleto, sino la falta de interés en un elenco al que los usuarios llevaban meses calificando de “mueble” y sin espíritu de juego.

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El resultado final desató acusaciones de fraude

La gala del domingo 4 de octubre, conducida por Galilea Montijo, cerró con 45,129,000 votos, un récord para el reality. Mariana Ochoa se coronó ganadora con 10,825,542 votos, seguida de Memo Schutz con 9,834,625 y Karina Torres en tercer lugar con 9,718,852.

El resultado no fue el esperado por buena parte del público, que consideraba a Karina Torres favorita desde el inicio de la temporada. Las redes sociales se llenaron de mensajes como “KARINA ES LA VERDADERA GANADORA” y “el robo más famoso de México”.

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

La controversia se intensificó días antes, cuando el cantante Yahir quedó en sexto lugar pese a figurar entre los favoritos de las encuestas. Durante la conferencia de prensa posterior a la final, un periodista cuestionó a la productora Rosa María Noguerón sobre la pérdida de credibilidad del programa: “La salida de Yahir generó mucha polémica, incluso Lucero se manifestó, Carín León tuvo apoyo de artistas que no vimos en otra edición”.

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Noguerón respondió que la producción consideraba a Yahir “uno de los personajes más fuertes” y lo veía como finalista, pero atribuyó el resultado a un voto estratégico del público: “La gente al leer las encuestas donde lo ponían hasta arriba, decide votar por alguien más que veía hasta abajo y entonces eso te hace a veces dar un voto equivocado”.

La producción niega manipulación en las votaciones

Sobre las acusaciones de fraude por el tercer lugar de Karina Torres, la productora defendió el sistema de conteo: “Los votos aquí están, los hacemos a través de un sistema internacional de votación, que no solo está supervisado por un notario mexicano, sino que tiene una manera de captación de votos que no hay lugar a dudas”.

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Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Paola Suárez, amiga cercana de Torres, alimentó la teoría del fraude en redes al sugerir que Mariana Ochoa —primera eliminada de la temporada que regresó a la competencia— habría firmado un contrato previo para ganar. La propia Karina Torres respondió en la conferencia de prensa: “Desde que entré, me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final”.

Yahir, por su parte, descartó la versión del fraude y defendió la transparencia del proceso: “Para mí, ese sexto lugar, que me sabe a primero en estos momentos por todo lo que estoy viendo, es un gane tremendo”.

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