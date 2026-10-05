México ya no es solo paso: migrantes que iban a Estados Unidos ahora se quedan, según The Economist

La publicación británica atribuye el cambio hemisférico al cierre de vías de asilo, las deportaciones aceleradas y la aplicación reforzada de la ley estadounidense, que redujeron las llegadas a la frontera sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La revista británica The Economist publicó el 1 de octubre de 2026 un reportaje, elaborado desde Bogotá, Ciudad de México y Ciudad de Panamá, en el que sostiene que la ruta migratoria más transitada del mundo “se ha quedado en silencio”. De acuerdo con el medio, las restricciones migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiaron el movimiento de personas en todo el hemisferio y convirtieron a México en un país de destino para migrantes que antes solo lo cruzaban.

El texto recuerda que, en los últimos 50 años, al menos 23 millones de personas nacidas en América Latina emigraron a Estados Unidos, el mayor flujo migratorio sostenido del mundo hacia un solo país.

PUBLICIDAD

La frontera sur de EE. UU. registra una caída de 94%

Los datos de la CBP señalan que el flujo contabilizado hasta julio de 2026 contrasta con los 2.4 millones de 2024, mientras los cruces por el Darién disminuyeron 99.9% también. REUTERS/Mike Blake

Con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), The Economist detalla que en el año que concluyó en julio de 2026 se registraron:

137 mil encuentros entre agentes y migrantes en la frontera sur, 94% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 2.4 millones.

99.9% menos cruces por el Tapón del Darién, la ruta selvática entre Sudamérica y Panamá.

Un flujo de migrantes hacia el norte por Costa Rica que se redujo prácticamente a cero.

El medio señala que parte de la desaceleración posterior al auge de la pandemia era previsible, pero atribuye el cambio casi por completo a Trump. Menciona la eliminación de vías legales para obtener asilo, la intensificación de la aplicación de la ley, la aceleración de deportaciones y el mensaje de que los migrantes no son bienvenidos.

México deja de ser solo tránsito y se vuelve destino

Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco

Según Luciana Gandini, de la UNAM, citada por The Economist, México fue punto de tránsito y principal fuente de migrantes, y hoy es también destino para personas de otros países.

PUBLICIDAD

El reportaje menciona a Casa Tochan, un albergue en la Ciudad de México donde muchos migrantes llevan más de un año. También indica que los cubanos, que solían atravesar el país rumbo a Estados Unidos, ahora se quedan: las solicitudes de asilo de cubanos en México pasaron de 17,884 en 2024 a 34,662 en 2025.

La publicación incluye testimonios:

Luis Alvarado , venezolano de 41 años, relató que al llegar a Panamá y enterarse del cierre de la frontera “decidí no arriesgarme”.

Carlos , migrante colombiano, llegó a Monterrey, centro de tránsito en el norte de México, antes de regresar.

Marcus González, salvadoreño deportado de Estados Unidos en diciembre y ahora en la Ciudad de México, afirmó que ese país ofrece oportunidades económicas que ningún otro lugar puede dar.

Remesas: México registra su primera caída anual desde 2013

Mientras México registra su mayor caída en el envío de remesas desde 2013, los países del triángulo norte ven crecer los flujos por el temor de sus migrantes a la deportación, una paradoja que los expertos consideran insostenible. (DCA) (Diario de Centro América)

The Economist informa que los mexicanos enviaron 61,800 millones de dólares a sus familias en 2025, 4.6% menos que en 2024. Fue la primera caída anual desde 2013 y el descenso más pronunciado en 16 años. México es el país con más emigrantes en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El panorama regional es distinto. Las remesas a Centroamérica aumentaron 20% en 2025, hasta 55,400 millones de dólares, y Honduras recibió casi 6,000 millones en el primer semestre de 2026, 14% más. Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, atribuye ese aumento a que los migrantes envían más dinero por temor a ser deportados, y advierte que el número de transacciones ya disminuye.

Según el Banco Mundial, citado en el texto, las remesas equivalen a 19% del PIB en Guatemala, 28% en El Salvador y más de 30% en Honduras.

Otros países reciben más solicitudes y refuerzan sus fronteras

La drástica caída de 94% en los encuentros fronterizos en Estados Unidos no suprimió el flujo de personas, sino que lo redistribuyó: México se transformó en destino y el resto de América absorbió oleadas que antes tenían un rumbo único. EFE/Jebrail Mosquera Contreras/Archivo

El reportaje agrega que otras economías cercanas a Estados Unidos también registran mayor afluencia:

Las solicitudes de asilo de haitianos en Canadá subieron de 8,124 en 2024 a 18,027 en 2025.

Las de cubanos en Brasil pasaron de 22 mil a 42 mil.

Uruguay acogió a 15 mil cubanos en 2025, el triple que el año previo.

Frente a ello, The Economist señala que gobiernos como el de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, ordenaron redadas para deportar a inmigrantes indocumentados, y que el presidente de Chile, José Antonio Kast, pronunció un discurso en marzo mientras se cavaba una zanja en la frontera con Perú.

PUBLICIDAD

¿Es un cambio temporal?

La publicación apunta que el número de personas que se dirigen a Estados Unidos aumenta desde mayo y que han llegado a Casa Tochan más personas, sobre todo hondureñas, con la intención de ir al norte.

Orozco prevé que este año lleguen aproximadamente 415 mil personas sin autorización, 2% más que el año pasado y por debajo de las 750 mil de 2019. Estima que la cifra se estabilizará en torno a 600 mil, aunque una crisis podría provocar un repunte.

Un funcionario de la ONU en la región, cuyo nombre no se menciona, afirma que “todo esto es temporal”. Gandini, en tanto, sostiene que la migración no es un fenómeno singular: algunas personas que se han asentado en México podrían permanecer, y otras se irían en cuanto puedan.

PUBLICIDAD