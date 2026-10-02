Sheinbaum atribuye ataque en escuela de Torreón a contenido violento en redes, pide a padres vigilar actividad de sus hijos

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el ataque armado en la escuela secundaria número 13, ubicada en Torreón, Coahuila, que dejó una persona muerta y al menos cuatro jóvenes heridos, y aseguró que una de las causas es la poca regulación en redes sociales y el contenido violento al que los jóvenes en México tienen acceso.
“No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil, de conocimiento de este tipo de vínculo y que las redes no hagan nada”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este viernes 2 de octubre. Vinculó el trágico episodio con patrones de comunicación detectados en redes sociales en otros hechos de violencia y anunció un decreto para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos de riesgo y reportarlos a las autoridades.
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