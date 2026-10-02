México

Sheinbaum atribuye ataque en escuela de Torreón a contenido violento en redes, pide a padres vigilar actividad de sus hijos

La mandataria reiteró que es necesaria la regulación de las redes sociales en México

Claudia Sheinbaum de pie detrás de un pódium de madera con el escudo nacional de México y dos micrófonos.
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una declaración desde un pódium oficial con el escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el ataque armado en la escuela secundaria número 13, ubicada en Torreón, Coahuila, que dejó una persona muerta y al menos cuatro jóvenes heridos, y aseguró que una de las causas es la poca regulación en redes sociales y el contenido violento al que los jóvenes en México tienen acceso.

“No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil, de conocimiento de este tipo de vínculo y que las redes no hagan nada”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este viernes 2 de octubre. Vinculó el trágico episodio con patrones de comunicación detectados en redes sociales en otros hechos de violencia y anunció un decreto para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos de riesgo y reportarlos a las autoridades.

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