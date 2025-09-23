México

Investigan por homicidio calificado y lesiones a estudiante que atacó en CCH Sur a un compañero y un trabajador

Lex Ashton “N” es identificado como el presunto responsable de la agresión que dejó un menor muerto; está hospitalizado y bajo resguardo

Por Luis Contreras

El posible agresor continuó su
El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. (IG/momazos_cch_sur)

Luego de que un estudiante atacó con un cuchillo a uno de sus compañeros y a un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que fue abierta una carpeta de investigación en contra de Lex Ashton “N”.

Dicho sujeto, de 19 años de edad, se lanzó desde un un segundo piso, luego de que un empleado de la institución, ubicada en la alcaldía Coyoacán, trató de detenerlo. Como consecuencia del salto, el joven quedó lesionado.

“Un estudiante identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento", detalla el informe de la Fiscalía capitalina compartido el 22 de septiembre y el cual que recoge las primeras indagatorias.

El presunto responsable llegó a un edificio luego de darse cuenta que era seguido, tras lanzarse, sus dos piernas quedaron fracturadas, por lo que fue llevado a un hospital y actualmente está bajo custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Agresor en CCH Sur Créditos: Instagram/@Momazos Cch Sur

Armando “N” es el trabajador que trató de contener al agresor, pero terminó herido y fue llevado a un hospital para su atención. La Fiscalía de la CDMX añade que debido al estatus de autonomía de la UNAM, fueron autoridades de la institución los primeros respondientes durante la emergencia y quienes entregaron al probale agresor a las autoridades.

Policías capitalinos no ingresaron por autonomía de la UNAM: SSC

Por su parte, la SSC aseguró en un comunicado que a los elementos de seguridad no se les permitió entrar al plantel y que fueron informados de que el probable agresor llevaba un arma punzocortante.

“Derivado de la naturaleza autónoma de la institución, no se permitió el acceso; sin embargo, se informó que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante”, es parte de lo informado por la policía capitalina.

Agresor en CCH Sur Créditos: Instagram/@Momazos Cch Sur

Poco después de las 7:20 de la noche, la cuenta de CCH Vallejo detalló en sus redes sociales que. tras el reporte de las agresiones en el plantel Sur. fue activado el protocolo y autoridades tanto de la institución como de la CDMX acudieron para brindar apoyo.

Aprovecharon para expresar condolencias a los familiares del alumno fallecido, además de mostrar solidaridad con el trabajador, además de que condenan los hechos violentos en CCH Sur.

