Meta advierte a México: “Prohibir redes sociales a menores no elimina riesgos”, propone verificar la edad desde los celulares

Cuatro especialistas participan en un panel durante el evento Screen Smart organizado por Meta para abordar la protección de los adolescentes en entornos digitales. (Meta )

Guardar

México se encuentra en una etapa de debate para regular el uso de dispositivos digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha invitado a expertas y expertos dedicados al estudio de los efectos que puede tener un uso prolongado en esta población.

En esta discusión, las empresas de redes sociales son una parte clave, como lo ha señalado Jonathan Haidt (y otros especialistas), en la conferencia La Mañanera del Pueblo. Ante esto, Meta, empresa tecnológica dueña de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, fundada por Mark Zuckerberg, realizó su evento. Screen Smart: Protección de los adolescentes en línea, donde la empresa se sumó al debate que abrió Sheinbaum, compartiendo una advertencia fundada desde su experiencia con otros países que también se encuentran atendiendo esta situación.

PUBLICIDAD

La tecnología va más adelante que la regulación: “Las prohibiciones no han funcionado”

Eliana Pérez, gerente de Políticas Públicas México de Meta, contó que durante más de una década, la empresa se ha dedicado a desarrollar mecanismos para proteger a los usuarios a partir de los 13 años, edad mínima para que los adolescentes puedan abrir su cuenta en Facebook e Instagram. Pérez sostuvo que las prohibiciones generalizadas en redes sociales a menores, como las que ya se han aprobado en otros países, no reducen el daño, sino que lo redistribuyen:

“Lo que ha pasado es que redistribuyen el daño en lugar de reducirlo (...) esto prohíbe el acceso a plataformas que ya tienen experiencias adecuadas a la edad, controles, y entonces los adolescentes migran hacia plataformas menos reguladas”.

PUBLICIDAD

Como ejemplo citó el caso de Australia, donde la prohibición a menores de 16 años derivó en un aumento inmediato de descargas de VPN: “Subieron las descargas de VPN en las tiendas de aplicaciones y un montón de aplicaciones que nadie conocía, ni los papás, ni los reguladores, ni nadie”.

Un esquema detalla el procedimiento para verificar la edad de un adolescente en la tienda de aplicaciones y autorizar la descarga de contenidos. (Meta )

Frente a este panorama, la vocera propuso la verificación de edad a nivel de tienda de aplicaciones o sistema operativo del dispositivo, modelo que ya opera en Estados Unidos y Brasil: “Se da poder y se da autonomía a los padres y a la realidad de cada familia y cada tipo de experiencia”. Añadió que el 95% de los adolescentes en México ya tiene un teléfono inteligente, lo que haría viable este esquema desde el propio dispositivo: “Qué mejor que desde el momento en que yo, mamá, le doy a mi hijo un teléfono inteligente (...) yo pueda aplicar esta regulación”.

PUBLICIDAD

Las representantes de Meta expresaron que el corporativo está dispuesto a apegarse a las decisiones que tome el gobierno de México. Subrayó que consideran un gran paso que se esté debatiendo esta situación.

Por su parte, María Cristina Capelo, líder de seguridad en Meta para América Latina, subrayó que los adolescentes, han estado relacionados con redes sociales y el ecosistema de aplicaciones, en donde, según sus intereses individuales, las utilizan no siempre de manera negativa, sino también como una forma de crear comunidad o compartir sus logros e intereses con personas cercanas.

Cuentas para adolescentes: así Meta protege a niñez y adolescentes

María Cristina Capelo detalló el funcionamiento de las Cuentas para Adolescentes, lanzadas en todos los países donde opera la empresa en 2024. Están configuradas de manera predeterminada para todos los usuarios de 13 a 17 años que ingresan a la aplicación. Las cuentas fueron creadas a partir de los resultados de encuestas aplicadas a tutores y padres de familia; donde se identificaron tres preocupaciones:

PUBLICIDAD

¿A qué tipo de contenido acceden las niñas, niños y adolescentes? ¿Con quién se pueden contactar? El tiempo que pasan en redes sociales

Para proteger a los adolescentes, a los 54 millones de usuarios de este tipo de cuentas, Meta aplica medidas de seguridad automáticas, explicó Capelo:

Cuentas privadas por defecto: Solo los contactos del adolescente pueden ver sus publicaciones, sin que ellos deban configurarlo manualmente.

Mensajes directos restringidos: Solo los usuarios con los que ya están conectados pueden enviarles mensajes, lo que previene riesgos como el bullying o el grooming .

Filtro de edad con IA: La edad mínima es de 13 años. Una inteligencia artificial verifica que la edad declarada sea real para evitar que adultos se hagan pasar por menores (lo cual es un peligro) o que adolescentes finjan ser adultos (perdiendo así estas protecciones).

Las pantallas de un teléfono inteligente muestran los ajustes de supervisión parental e interacción para adolescentes en la plataforma Instagram. (Meta)

Capelo subrayó que Meta, “no permite el registro de menores de 13 años” en Facebook e Instagram y que, tras el registro inicial, un sistema apoyado en inteligencia artificial revisa señales para estimar si la edad declarada es real: “No nos interesa un adulto que se haga pasar por adolescente, porque eso trae un riesgo grande para los adolescentes. No nos interesa un adolescente que se haga pasar por adulto porque no tiene las protecciones adecuadas”.

PUBLICIDAD

Además, las Cuentas para Adolescentes incluyen avisos automáticos para pausar la navegación después de 60 minutos de uso continuo en las plataformas. Además, entre las 22:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente, el sistema activa el modo reposo y suspende la llegada de notificaciones. Los padres de familia pueden aplicar filtros más estrictos equivalentes a clasificaciones para nueve años, aunque el sistema impide relajar las reglas para exponer a los menores a contenidos para adultos.

Redes sociales y adolescentes: el debate entre restricciones, educación digital y responsabilidades compartidas

El debate sobre adolescentes y redes sociales mostró coincidencias en torno a la necesidad de proteger a los menores, pero diferencias sobre cómo hacerlo. Durante el evento Screen Smart: Protección de los adolescentes en línea,a oficial de comunicación de la UNESCO, Viridiana García, planteó que la responsabilidad del uso de redes sociales debe repartirse entre familias, plataformas y gobiernos. Asimismo, defendió la alfabetización mediática y la autonomía progresiva antes que prohibiciones generales. Señaló que 44% de los adolescentes entra a redes antes de los 13 años y que 83% enfrenta al menos un riesgo en línea de manera regular.

PUBLICIDAD

Ana María Olaubenga, publicista mexicana, propuso restricciones graduales según la edad. Consideró que el acompañamiento familiar no basta ante la escala de la exposición digital y respaldó límites de acceso a redes y dispositivos en escuelas. Aclaró que las plataformas no explican por sí solas los problemas de salud mental, aunque pidió estudiar su relación con la aprobación social, el rechazo y las comparaciones.

Una representante de Meta expone ante el público las medidas de control parental diseñadas para la protección de adolescentes en sus plataformas digitales. (Meta )

Meta sostuvo que aplica configuraciones diferenciadas para adolescentes, filtros por edad, límites en recomendaciones y controles para contenidos sensibles. La empresa afirmó que los padres pueden elegir opciones más restrictivas, pero no habilitar material para adultos en cuentas de menores.

PUBLICIDAD

El principal desacuerdo se concentró en los algoritmos. Ana María exigió mayor transparencia sobre el uso de datos y los sistemas de recomendación. Meta respondió que los usuarios pueden modificar sus preferencias, mientras que UNESCO recordó que las búsquedas e interacciones también alimentan esos sistemas. Las participantes coincidieron en impulsar hábitos de desconexión, educación digital y diálogo entre familias, autoridades, escuelas, especialistas y plataformas.