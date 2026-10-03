Cae en EEUU “Prometeo”, presunto líder financiero del Tren de Aragua vinculado con empresas en México

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometeo”, fue detenido en Estados Unidos tras ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. (X FBI)

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Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano de 50 años conocido como “Prometeo” y “El Ingeniero”, fue detenido en Estados Unidos y compareció ante una corte federal de Nebraska, donde enfrenta acusaciones relacionadas con una red de ataques a cajeros automáticos presuntamente utilizada para generar recursos destinados al Tren de Aragua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 2 de octubre que Canelón Aguirre fue detenido después de haber sido incorporado en marzo de 2026 a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. De acuerdo con la acusación federal, era uno de los principales responsables de una conspiración internacional de ATM jackpotting, una modalidad mediante la cual los delincuentes utilizan software malicioso para obligar a los cajeros a entregar dinero sin que exista un retiro legítimo de una cuenta.

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Canelón Aguirre fue acusado formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Nebraska en diciembre de 2025. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario; conspiración para cometer robo bancario y fraude relacionado con computadoras; conspiración para lavado de dinero; y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas.

Durante su primera comparecencia, celebrada el 2 de octubre, el venezolano se declaró no culpable de los cargos. El juez federal Michael D. Nelson ordenó que permaneciera detenido en Nebraska mientras continúa el proceso judicial. La acusación constituye una imputación y Canelón Aguirre mantiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

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El malware utilizado para vaciar cajeros

Según el Departamento de Justicia, Canelón Aguirre es señalado como desarrollador de “Ploutus”, un malware diseñado específicamente para ataques de jackpotting. Una vez instalado en un cajero automático, el programa permitía a los integrantes de la red emitir comandos para provocar la entrega no autorizada de efectivo.

Canelón Aguirre es señalado como desarrollador del malware “Ploutus”, utilizado en ataques contra cajeros automáticos. (X @TheJusticeDept)

El software también habría incorporado mecanismos para dificultar las investigaciones posteriores. La acusación señala que contenía herramientas destinadas a impedir el análisis forense, así como archivos capaces de eliminar el propio malware del sistema para ocultar su presencia y evitar que los empleados de las instituciones financieras detectaran la intrusión.

La investigación federal documentó ataques concretos atribuidos a la conspiración. Por ejemplo, la acusación señala que el 6 de octubre de 2024 se realizó un ataque contra un cajero en Nebraska City que habría generado aproximadamente 19 mil dólares. El 4 de diciembre de ese año, otro ataque en Omaha habría obtenido cerca de 29 mil 280 dólares.

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El Departamento del Tesoro indicó posteriormente que la red encabezada presuntamente por “Prometeo” utilizaba distintas cuadrillas para ejecutar los ataques y que las ganancias eran posteriormente blanqueadas, incluso mediante operaciones con criptomonedas.

Empresas en México, parte de la infraestructura financiera

La operación también alcanzó a México. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó el 30 de septiembre sobre sanciones contra integrantes y entidades relacionadas con la red financiera del Tren de Aragua.

Entre las compañías identificadas se encuentran Enigma Community, S. de R.L. de C.V. y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., ambas constituidas en México.

El Departamento del Tesoro identificó dos empresas constituidas en México relacionadas con integrantes de la red financiera investigada. (FBI)

Según el Tesoro estadounidense, Oscar Leonardo Martínez Pirona, uno de los asociados de Canelón Aguirre, es propietario de Enigma Community, mientras que Alejandro Mejía Castillo es propietario de Soluciones Integrales Toluca. OFAC sancionó a ambas compañías por sus presuntos vínculos con integrantes de la red y con el Tren de Aragua.

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La dependencia estadounidense señaló que la estructura utilizaba estas empresas como parte de la infraestructura destinada a incorporar al sistema financiero formal los recursos obtenidos mediante los ataques a cajeros.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, calificó la captura como un éxito de las autoridades y afirmó que continuarán las investigaciones contra las redes financieras relacionadas con el Tren de Aragua.