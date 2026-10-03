Arranca el Tianguis del Pulque y la Cerveza en su edición de Día de Muertos: todo lo que habrá y cómo llegar

La propuesta no es nueva en la capital: este tianguis ha ganado terreno entre quienes buscan explorar el universo del pulque, el mezcal y la cerveza artesanal en un solo recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Tianguis del Pulque y la Cerveza vuelve a la Ciudad de México con una edición pensada especialmente para la temporada de Día de Muertos. El evento se perfila como una cita obligada para quienes disfrutan de las bebidas tradicionales mexicanas, la comida casera y un ambiente festivo que mezcla la cultura popular con el consumo gastronómico.

La propuesta no es nueva en la capital: este tianguis ha ganado terreno entre quienes buscan explorar el universo del pulque, el mezcal y la cerveza artesanal en un solo recorrido. Esta vez, el gancho adicional es la temática de Día de Muertos, que suma un toque festivo a la oferta habitual del evento.

PUBLICIDAD

El recorrido promete ser amplio. Habrá desde opciones sin alcohol como el pan de muerto y el atole, hasta una selección de destilados y fermentados que incluye pulque, mezcal, hidromiel y sotol. A esto se suma una zona de antojitos mexicanos y espacios dedicados al arte, la moda y el diseño, lo que convierte al tianguis en un plan que combina gastronomía con una experiencia cultural más amplia.

Historias Instagram del Tianguis del Pulque y la Cerveza Edición Día de Muertos

Pulque, mezcal y cerveza artesanal: la oferta de bebidas

El eje central del tianguis sigue siendo la bebida, y en esta edición el protagonismo es, una vez más, para el pulque. Entre los puestos habrá distintas presentaciones de este fermentado tradicional, acompañado de curados que combinan frutas y otros ingredientes para darle un giro al sabor característico del aguamiel.

PUBLICIDAD

La oferta de bebidas no se limita al pulque. El tianguis también reunirá una selección de mezcal, uno de los destilados mexicanos con mayor presencia en este tipo de eventos, además de cerveza artesanal elaborada por productores que suelen participar en ferias similares.

A la lista se suman la hidromiel, una bebida fermentada a base de miel que ha ganado popularidad en los últimos años, y el sotol, destilado típico del norte del país que cada vez encuentra más espacio en tianguis y ferias dedicadas a las bebidas tradicionales.

Para quienes prefieren opciones sin alcohol o buscan abrir el paladar antes de pasar a las bebidas con más grado, el menú contempla atole y pan de muerto, dos productos que encajan directamente con la temática de la temporada y que suelen ser de los más buscados en este tipo de eventos a inicios de octubre.

PUBLICIDAD

La variedad apunta a cubrir tanto a los conocedores del pulque y el mezcal como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de bebidas, en un formato de tianguis que facilita probar distintas opciones en un mismo recorrido.

La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

Antojitos mexicanos para acompañar la jornada

La comida tiene un papel igual de importante que la bebida en esta edición del tianguis. El evento contará con una zona dedicada por completo a los antojitos mexicanos, pensada para que los visitantes puedan acompañar sus bebidas con algo de comer durante toda la jornada.

Entre las opciones disponibles estarán los tacos, las garnachas y las gorditas, tres de los platillos más representativos de la comida callejera mexicana y que suelen formar parte del menú en este tipo de tianguis gastronómicos.

PUBLICIDAD

Destaca también la presencia de la cochinita, un platillo que combina carne de cerdo marinada y que funciona como uno de los principales atractivos para quienes buscan algo contundente entre tanda y tanda de bebidas.

La combinación de antojitos con pulque, mezcal y cerveza artesanal es, de hecho, uno de los sellos distintivos del Tianguis del Pulque y la Cerveza, que en sus distintas ediciones ha apostado por mezclar la oferta líquida con platillos típicos de la cocina mexicana para ofrecer una experiencia completa a los asistentes.

Un cartel promociona la edición Día de Muertos del Tianguis del Pulque y la Cerveza, que se celebrará el 3 y 4 de octubre en el Centro de Convenciones Tlatelolco. (Tinaguis del Pulque y la Cerveza Instagram)

Más allá de la comida: arte y moda

El tianguis no se limita a lo gastronómico. En esta edición incluye una oferta de charcutería gourmet, pensada para quienes buscan maridar sus bebidas con quesos, embutidos y otros productos curados, en un formato que amplía las opciones más allá de los antojitos tradicionales.

PUBLICIDAD

El arte, la moda y el diseño completan el panorama del evento. Distintos expositores presentarán propuestas relacionadas con estas disciplinas, lo que convierte al tianguis en un espacio que combina el consumo gastronómico con una oferta cultural y creativa más amplia, pensada para que la visita no se limite únicamente a comer y beber.

Esta mezcla de rubros, que va de lo alimenticio a lo artístico, es parte de lo que ha permitido que el Tianguis del Pulque y la Cerveza se posicione como un punto de encuentro para públicos distintos dentro de un mismo evento.

Un cartel promociona la edición Día de Muertos del Tianguis del Pulque y la Cerveza, que se celebrará el 3 y 4 de octubre en el Centro de Convenciones Tlatelolco. (Tinaguis del Pulque y la Cerveza Instagram)

Quién organiza el Tianguis del Pulque y la Cerveza

Esta edición de Día de Muertos es presentada en conjunto por distintos colectivos dedicados a la promoción de bebidas tradicionales mexicanas: el Tianguis del Pulque, Cree y Crea México, la Feria del Mezcal y la Cerveza, y Pulquipedia.

PUBLICIDAD

La participación conjunta de estos grupos busca garantizar que el evento mantenga su enfoque en productores artesanales y de pequeña escala, una característica que ha distinguido a ediciones anteriores del tianguis frente a otras ferias de bebidas con un perfil más comercial.

La propuesta no es nueva en la capital: este tianguis ha ganado terreno entre quienes buscan explorar el universo del pulque, el mezcal y la cerveza artesanal en un solo recorrido. lo que explica la amplitud de la oferta de bebidas que tendrá esta edición.

La propuesta no es nueva en la capital: este tianguis ha ganado terreno entre quienes buscan explorar el universo del pulque, el mezcal y la cerveza artesanal en un solo recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha, horario y cómo llegar al Centro de Convenciones Tlatelolco

El Tianguis del Pulque y la Cerveza en su edición de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, con un horario de 12:00 a 20:30 horas ambos días.

PUBLICIDAD

La sede elegida es el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Manuel González 171, colonia San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, la opción más directa es la estación Tlatelolco, a la que se puede acceder tanto por la Línea 3 del Metro como por la Línea 3 del Metrobús. Quienes prefieran ir en auto particular podrán encontrar estacionamiento en la propia sede, aunque el servicio tiene un costo adicional.

Respecto al precio de entrada, hasta el momento no se ha dado a conocer el costo oficial del acceso al evento, por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes sociales oficiales del tianguis antes de planear la visita.

PUBLICIDAD