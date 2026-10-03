México

Yokai Expo llegará por primera vez a CDMX para celebrar la cultura otaku: habrá concursos de cosplay, videojuegos y manga

El nuevo festival para fanáticos del anime en el recinto de la colonia Juárez ofrecerá concursos de dibujo, juegos de cartas y un torneo internacional con jurados expertos procedentes de ocho países diferentes durante octubre

Cinco jóvenes posan de pie frente a una pantalla blanca, tres de ellos con ropa de estilo alternativo y dos con vestimenta casual
La propuesta busca diferenciarse de otras convenciones existentes en el país al colocar al público en el centro de la experiencia. Su concepto combina la cultura pop japonesa contemporánea con elementos del folclore (Cortesía/Yokai MX Expo)
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La Ciudad de México sumará un nuevo punto de encuentro para los seguidores del anime, el manga, los videojuegos y la cultura japonesa. Durante una conferencia de prensa realizada en la capital, los organizadores de Yokai MX Expo presentaron oficialmente su primera edición, que se realizará el 24 y 25 de octubre en Expo Reforma.

La propuesta busca diferenciarse de otras convenciones existentes en el país al colocar al público en el centro de la experiencia. Su concepto combina la cultura pop japonesa contemporánea con elementos del folclore, el arte y las tradiciones de Japón, en lugar de limitarse a la compra de productos o las fotografías con invitados.

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“Al final, el proyecto lo hacemos porque somos fans también de este mundo”, explicó Víctor Luna, productor del evento, durante la presentación. “Sentimos que se ha perdido un poco la esencia. En algún momento las convenciones se volvieron más comerciales y ya no existe tanto esa magia que había antes, cuando ibas y vivías una experiencia”.

Luna añadió que el objetivo es recuperar la conexión entre asistentes, invitados y comunidad: “El evento se enfoca mucho más en qué podemos hacer para que los asistentes tengan una experiencia más allá de únicamente ir y pasearse”.

Yokai Expo MX/Facebook

Invitados internacionales y campeonato de cosplay

Yokai MX Expo se realizará en Expo Reforma, ubicado en Avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, los días 24 y 25 de octubre. La convención contará con 11 invitados internacionales procedentes de Japón, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Estonia, Suiza, Noruega y Luxemburgo, además de un Campeonato de Cosplay con una bolsa de 80 mil pesos en premios.

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Luis Castañeda, socio fundador del proyecto, explicó que la convención nace de una comunidad que ya existe en México. “Hay muchísimos fans en México y en todo el mundo que comparten este gusto. Este es un evento pensado exclusivamente para ellos”, afirmó.

Castañeda subrayó que la organización priorizará escuchar a los asistentes: “Las prioridades son los fans. Todos los eventos existen gracias a la gente que tiene este interés y este entusiasmo por ir, compartir, conocer personas y disfrutar sus hobbies y sus gustos”.

La selección de invitados buscó reunir trayectorias y especialidades distintas dentro del cosplay, con el propósito de ofrecer una representación internacional diversa. El programa también contempla meet & greet, fotografías, autógrafos, paneles exclusivos y sorteos de productos oficiales.

A estas actividades se suman torneos de TCG, booster boxes, accesorios y cartas promocionales, así como un concurso de dibujo con kits profesionales, premios en efectivo y reconocimientos para los participantes.

Yokai, arte y ambientación inmersiva

Tres mujeres con vestidos de estética japonesa posan de pie junto a un arco torii de madera en un recinto de eventos
La ambientación estará complementada con elementos inspirados en la arquitectura tradicional japonesa, entre ellos arcos torii, algunos de los cuales funcionarán como escenarios para fotografías y acompañarán los espacios destinados a los invitados internacionales (Cortesía/Yokai MX Expo)

El nombre del encuentro hace referencia a los yokai, criaturas y espíritus sobrenaturales del folclore japonés. Como parte de la experiencia inmersiva, la convención presentará una exhibición de esculturas de gran formato inspiradas en estas figuras.

Entre las piezas que podrán ver los asistentes se encuentran Rokukobi, Byobu Nozoki, Teke Teke, Karakasa, Nurikabe y Waraningyo, además de otras representaciones que formarán parte del recorrido.

La ambientación estará complementada con elementos inspirados en la arquitectura tradicional japonesa, entre ellos arcos torii, algunos de los cuales funcionarán como escenarios para fotografías y acompañarán los espacios destinados a los invitados internacionales. También se contempla una exhibición de arte de inspiración japonesa, pensada para ampliar la experiencia visual más allá del anime y los videojuegos.

La elección de octubre tampoco es casual. La organización explicó que existe una conexión entre las celebraciones de esta temporada en México y las tradiciones japonesas relacionadas con espíritus, criaturas sobrenaturales y relatos vinculados con lo desconocido.

“Queremos mostrar respeto por todas estas creencias y por esta cultura, pero también convertirlo en una celebración que conecte con lo que nos gusta de este mundo en Japón”, explicó Castañeda.

El crecimiento de la cultura otaku en México

Joven con sudadera y auriculares frente a un monitor de PC mostrando anime "Attack on Titan". Cubierta con manta, snacks en escritorio y estantes de manga al fondo.
La convención contará con 11 invitados internacionales procedentes de Japón, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Estonia, Suiza, Noruega y Luxemburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de Yokai MX Expo se suma a un circuito de convenciones de anime y cultura pop japonesa que se ha expandido en distintas ciudades del país. En la Ciudad de México ya operan encuentros como La Mole, ConComics, Expo TNT, J-Fest y el Otaku Fan Fest, este último con entrada gratuita y sede en el Centro Cultural El Rule.

Otros festivales, como el Otaku Fest de Tampico, han reportado la asistencia de miles de personas por edición, con un público que combina generaciones distintas: desde quienes crecieron con series clásicas hasta jóvenes que llegaron al anime a través de plataformas de streaming como Crunchyroll.

Ese crecimiento también se refleja en la industria del entretenimiento. Durante la edición 2026 de la convención CCXP México, Crunchyroll presentó su catálogo de estrenos para los próximos meses y anunció una colaboración con la Kings League / Queens League México, con el objetivo de llevar el universo otaku más allá de la pantalla.

Boletos y redes sociales

Los boletos para Yokai MX Expo ya están disponibles a través del sitio yokai-mx.com. La preventa contempla distintas categorías de acceso según el tipo de experiencia que busquen los asistentes.

El pase general de un día tiene un costo de 500 pesos mexicanos, mientras que el acceso para ambos días se ofrece en 800 pesos. Para quienes buscan una experiencia ampliada, existe un Pase VIP con valor de 3.000 pesos, que incluye entrada anticipada, gafete conmemorativo, paquete de mercancía oficial, zona preferente en el escenario principal y fila rápida para las mesas de los invitados internacionales de cosplay.

La convención también ofrece paquetes de Meet & Greet por separado, que no incluyen el boleto de entrada al evento. Estos paquetes tienen un costo de 700 pesos con cosplayers como Saya Scarlet, Gesha y Nikkosplay, y de 900 pesos para sesiones conjuntas con AKrcos e Inspector Lemon, o con Wynter e Iisadorax. Cada paquete incluye una sesión de preguntas y respuestas, un print exclusivo, una tira de tres fotos impresas con el invitado y su versión digital descargable.

La organización precisó que los precios mostrados no incluyen cargos por servicio ni impuestos, los cuales se calculan al momento de concretar la compra.

Para conocer información sobre invitados, actividades, horarios, concursos y actualizaciones del evento, la convención mantiene cuentas activas en Instagram, bajo el usuario @yokaimxexpo, y en Facebook, con la página Yokai MX Expo.

El cierre de la Friki Plaza, un golpe para la comunidad otaku

Un operativo derivó en el cierre de la Friki Plaza, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Crédito: X / @LaAudiencia__
Un operativo derivó en el cierre de la Friki Plaza, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Crédito: X / @LaAudiencia__

El anuncio de Yokai MX Expo llega días después de que la Friki Plaza, uno de los centros comerciales de referencia para la comunidad otaku en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fuera cerrada temporalmente.

El 29 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizaron un operativo conjunto en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, como parte de la llamada Operación Limpieza contra la venta de mercancía apócrifa.

El operativo derivó en la clausura de al menos 15 locales y el aseguramiento de videojuegos, consolas, figuras y otros productos valuados en 1 millón 264 mil 900 pesos, de acuerdo con un comunicado de las autoridades. Hasta el momento no se ha informado una fecha oficial para la reapertura total de los locales afectados, aunque la plaza continúa operando de manera parcial en su horario habitual.

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