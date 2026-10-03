Trump promete pena de muerte para grandes narcotraficantes y endurece su discurso contra los cárteles

Donald Trump propuso aplicar la pena de muerte a grandes narcotraficantes, traficantes de personas y asesinos de policías durante un mitin en Alabama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso aplicar la pena de muerte a los grandes narcotraficantes, traficantes de personas y personas que asesinen a policías, durante un mitin político celebrado este viernes en Alabama, en el marco de su campaña de apoyo a candidatos republicanos para las elecciones intermedias de noviembre.

“Pasaremos la pena de muerte para los traficantes de drogas a gran escala, los traficantes de personas y cualquiera que mate a un oficial de policía”, afirmó Trump durante el acto en Mobile, Alabama. La declaración forma parte de una agenda de endurecimiento de las políticas de seguridad y contra el narcotráfico que el mandatario ha impulsado durante su segundo mandato.

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Trump también criticó la eliminación de las fianzas en efectivo en distintos estados de Estados Unidos, una política que, según sostuvo durante su discurso, está relacionada con el incremento de la criminalidad.

Trump y su ofensiva contra los cárteles

La propuesta de aplicar la pena capital a grandes narcotraficantes ocurre en un contexto de mayor presión de Washington contra los grupos criminales mexicanos.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha colocado a los cárteles y al tráfico de drogas entre los asuntos centrales de su política de seguridad nacional. El 20 de enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva que estableció un proceso para designar a determinados cárteles y organizaciones transnacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) o como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). El documento incluyó expresamente a organizaciones como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) dentro de las estructuras que Washington consideraba amenazas para su seguridad.

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Trump propone pena de muerte para grandes narcotraficantes Durante un mitin en Alabama, el presidente estadounidense amplía su agenda contra los cárteles 3 Tipos de delito con pena de muerte propuesta Ene 2025 Orden ejecutiva inicial de Trump 8 Cárteles mexicanos designados como FTO Tuberville Candidato respaldado en el mitin Lo que dijo Trump en Alabama Haz clic en cada cita para ver el contexto en el que fue pronunciada. La ofensiva de Trump contra los cárteles, paso a paso Desliza horizontalmente y haz clic en cada punto para ver el detalle. Cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas Selecciona un grupo para ver su estatus. Selecciona un cártel para ver el detalle de su designación. Fuente: declaraciones de Donald Trump en mitin de Mobile, Alabama

Posteriormente, Estados Unidos concretó la designación como organizaciones terroristas extranjeras de varios grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

La política de Trump también ha incluido medidas económicas y comerciales relacionadas con el combate al tráfico de drogas. En febrero de 2025, su administración argumentó que los cárteles mexicanos representaban una amenaza para la seguridad estadounidense y vinculó el combate al narcotráfico con sus decisiones sobre la frontera y el comercio con México.

En marzo de 2026, Trump volvió a formalizar su estrategia mediante una proclamación en la que señaló que su gobierno había designado a diversos cárteles y organizaciones transnacionales como terroristas y planteó coordinar esfuerzos con otros países para privarlos de financiamiento, recursos y control territorial.

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La propuesta de pena de muerte

En el mitin de Alabama, Trump presentó la pena de muerte como parte de una agenda más amplia de seguridad. Además de los narcotraficantes y traficantes de personas, incluyó a quienes asesinen a agentes policiales.

La propuesta fue planteada durante un acto en el que el mandatario respaldó a candidatos republicanos de Alabama, entre ellos Tommy Tuberville, quien busca la gubernatura del estado. Trump llamó a sus simpatizantes a participar en las próximas elecciones y respaldar a los candidatos republicanos.

Trump ha colocado a los cárteles mexicanos en el centro de su política de seguridad y en 2025 impulsó su designación como organizaciones terroristas.

El mandatario también anunció que su administración buscará impulsar legislación relacionada con la identificación de votantes y la exigencia de pruebas de ciudadanía estadounidense para determinados procesos electorales.

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En materia migratoria, Trump volvió a asegurar que recibió del gobierno del expresidente Joe Biden una frontera con graves problemas y sostuvo que su administración la convirtió en la más segura de la historia.

Durante su discurso afirmó que en los últimos 17 meses no habían ingresado personas al país de manera irregular, después de señalar que anteriormente habían entrado millones. Esa afirmación forma parte de sus declaraciones políticas sobre la frontera y no fue desarrollada con cifras detalladas durante el mitin.

La propuesta de pena de muerte se suma así a una estrategia que ha combinado medidas migratorias, presión económica, designaciones terroristas y acciones contra las estructuras financieras de los grupos criminales. La nueva iniciativa planteada por Trump requeriría cambios legales para ampliar los supuestos bajo los cuales puede aplicarse la pena capital a los delitos mencionados.

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