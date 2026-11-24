Personas privadas de la libertad participan en el Concurso Intercentros Penitenciarios de Fisicoculturismo, organizado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La competencia se realizó en el auditorio del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, donde los competidores realizaron demostraciones y poses sobre el escenario frente a jueces y asistentes.

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La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC realizó el Concurso Inter-Centros Penitenciarios de Fisicoculturismo 2026 en el auditorio del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde 58 personas privadas de la libertad compitieron en 12 categorías como parte de las actividades deportivas orientadas a la reinserción social.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente obtuvo el campeonato absoluto del certamen. Uno de sus representantes también consiguió por novena ocasión el título absoluto de fisicoculturismo, tras una trayectoria dentro de esta disciplina.

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La competencia reunió a representantes de nueve centros penitenciarios de la Ciudad de México. Participaron los reclusorios preventivos varoniles Oriente, Sur y Norte, así como los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II.

También acudieron competidores de los Centros de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente y Norte, del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Las y los participantes mostraron el desarrollo físico que alcanzaron mediante entrenamiento y preparación para el fisicoculturismo.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente obtuvo el título absoluto de la competencia, en la que participaron 58 personas privadas de la libertad de nueve centros penitenciarios Foto: SSC CDMX

El certamen incluyó una categoría con dos mujeres trans

Las personas concursantes se distribuyeron en 12 categorías, incluida una en la que participaron dos mujeres trans. Familiares de las y los competidores asistieron al encuentro y acompañaron las presentaciones con aplausos y porras.

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Directores de los centros penitenciarios participantes, funcionarios y compañeros de las personas privadas de la libertad también presenciaron las competencias. Los invitados acompañaron a quienes representaron a cada uno de los reclusorios y centros de reinserción.

Alma Rosa Mercado Galindo, directora de Vinculación Social y Educativa de Prevención y Reinserción Social, acudió en representación de Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario. Durante su intervención, sostuvo que la SSC impulsó el deporte como una herramienta para fortalecer los procesos de reinserción social.

Dos personas trans compitieron en este certamen de 12 categorías Foto: Foto: SSC CDMX

La funcionaria señaló que este tipo de actividades promovió el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la superación personal. También reconoció la preparación de las 58 personas que participaron en representación de sus centros penitenciarios.

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El Reclusorio Norte obtuvo 12 medallas y Santa Martha Acatitla consiguió ocho

El Reclusorio Preventivo Varonil Norte obtuvo 12 medallas de primeros, segundos y terceros lugares en distintas categorías. El Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla consiguió ocho preseas durante la jornada.

Al término de las competencias, las personas ganadoras de los primeros lugares recibieron trofeos. El resto de las y los participantes obtuvo medallas en reconocimiento a su desempeño dentro del concurso.

A muchos reclusos el deporte les ha dado un motivo para temner disciplina, motivos para rectificar su vida y les ha enseñado el deporte Foto: SSC cdmx

Mercado Galindo recordó que el fisicoculturismo tuvo presencia en el Sistema Penitenciario desde 1999, cuando se llevó a cabo el Torneo Mr. Oriente. La disciplina se mantuvo como una tradición deportiva desde 2009.

La competencia reunió a personas privadas de la libertad de nueve centros en una actividad centrada en la práctica del fisicoculturismo, la convivencia y el desarrollo de habilidades físicas. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario integró estas dinámicas a sus acciones de reinserción social y promoción de estilos de vida saludables.

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