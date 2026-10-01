Ronald Johnson presume entrega a México de 20 detenidos en EEUU durante el gobierno de Trump: suman 350 desde el inicio de la pandemia

Johnson realizó la declaración por medio de su cuenta de la red social X. REUTERS/Luis Cortes

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer, por medio de una publicación realizada en su cuenta de X, que más de 20 fugitivos buscados en México han sido entregados a las autoridades mexicanas por parte de Estados Unidos, sumándose a los más de 350 que ya han regresado desde el comienzo de la pandemia.

Johnson dijo que esto, durante la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló que los presuntos delincuentes son buscados por delitos graves, incluyendo vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas.

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Estas entregas, señaló el embajador, son parte de los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos, para que los criminales rindan cuentas.

“Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, concluyó el mensaje Johnson, acompañado de una fotografía en la que se ve a varios de los detenidos que han sido entregados a México.

Sanciones de la OFAC a Los Mayos golpean al narco “donde más le duele, su dinero”, destaca Ronald Johnson

El pasado miércoles, también por medio de una publicación realizada en X, Ronald Johnson afirmó que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) están golpeando al Cártel de Sinaloa “donde más le duele: su dinero”. El mensaje llegó un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara la medida contra el líder de Los Mayos, Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, y 45 objetivos más, entre los que hay personas y empresas.

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(X @USAmbMex)

El diplomático sostuvo en la red social, que la acción mostró lo que significa ir contra toda la red criminal. Detalló que la medida no solo alcanzó a los líderes del cártel, sino también a traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos. “Todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, escribió Johnson.

El embajador señaló también que el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los tres lugartenientes de los Mayos en Baja California: Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”; René Arzate García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, estos dos últimos hermanos. La información buscada debe conducir al arresto o la condena de los tres señalados.

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“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”, escribió Johnson. El embajador cerró su mensaje con la frase “la justicia prevalecerá” y el hashtag #JuntosLogramosMás, acompañado de las banderas de Estados Unidos y México.

Johnson acompañó su publicación con una infografía dividida en dos columnas. La primera, bajo el encabezado “Departamento del Tesoro”, detalló las sanciones de la OFAC: 21 individuos y 25 entidades, incluido “El Mayito Flaco”. La pieza precisó que la OFAC puede sancionar “a toda la red”, categoría que incluyó seis perfiles: líderes del cártel, traficantes, quienes lavan el dinero, financiadores, empresas fachada y negocios, y funcionarios corruptos. La infografía detalló que estos seis eslabones operan conectados entre sí dentro de la estructura criminal señalada.

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La publicación explicó también las consecuencias de una sanción de la OFAC: el bloqueo de activos, la restricción de transacciones, la posibilidad de que las empresas vinculadas también sean bloqueadas y el debilitamiento de la red en su conjunto.

Publicación del embajador Johnson en la red social X. Crédito: X - @USAmbMex

La segunda columna de la infografía reprodujo las recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los tres señalados: Juan José Ponce Félix, René Arzate García y Alfonso Arzate García. La infografía cerró con la leyenda “Pegándoles donde les duele: su dinero”, en referencia directa a la frase central del mensaje de Johnson.