México

Jorge Máynez se burla de partidos de oposición: compara su política con propuesta republicana de entregar 5 mil dólares si gana elecciones de EEUU

Donald Trump informó que el incentivo económico será únicamente para adultos mayores

Elecciones 2024
Jorge Máynez Crédito: Cuartoscuro
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Jorge Álvarez Máynez comparó la política de partidos de oposición con la reciente promesa del presidente Donald Trump de entregar 5 mil dólares adultos mayores si los republicanos consiguen la victoria frente a los demócratas en las próximas elecciones de EEUU.

“Esta es la política que una buena parte de los políticos de oposición en México ven como referente”, afirmó el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

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Esta postura se da tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre regalar un monto de dinero si el partido republicano gana la Cámara de Representantes y el Senado los próximos comicios celebrados el 3 de noviembre. “¡Gracias por su atención a este asunto y espero con interés firmar esos cheques”, expresó tras el anuncio.

Donald Trump comienza gira para fortalecer candidatos republicanos previo a las elecciones

Trump y el vicepresidente JD Vance iniciaron el pasado jueves una campaña de 32 días para apuntalar a los candidatos republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre, ante contiendas que lucen más cerradas de lo previsto incluso en estados de mayoría conservadora.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC ubicó en 17% la aprobación del jefe de Estado sobre el costo de vida, mientras que su evaluación en materia económica cayó a 26%, el nivel más bajo de su presidencia.

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Presidente de EEUU admite preocupación por 35 contiendas electorales

El mandatario de EEUU viajó a Texas y Oklahoma para abrir una agenda que, según la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, incluirá actos casi diarios hasta los comicios de mitad de mandato. El presidente aseguró en Denton, al noroeste de Dallas, que espera una victoria republicana.

“Creo que vamos a ganar. En todos los lugares a los que he ido, hemos ganado”, dijo durante un discurso en una fábrica de camiones. También rechazó versiones sobre un supuesto desinterés en la contienda: “Estoy involucrado en esto como nunca antes”.

Donald Trump en Alabama. REUTERS/Leah Millis
Donald Trump en Alabama. REUTERS/Leah Millis

Más tarde, en un mitin en Durant, Oklahoma, reconoció que su partido observa con inquietud varias disputas. “Nos preocupa Michigan, nos preocupa Texas. Nos preocupan algunos estados”, afirmó, antes de precisar que “todo se reduce a 35 contiendas diferentes”.

El control del Congreso se definirá en noviembre, en un contexto donde dirigentes republicanos han expresado preocupación por los precios elevados, el costo de los combustibles y la prolongación de la guerra en Irán, factores que podrían afectar las perspectivas electorales del partido.

Jorge Máynez critica encuestas de Morena previo a las elecciones de 2027

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano acusó a Morena de elegir por “dedazo” a sus coordinadores estatales para las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027, después de que la bancada guinda anunció los nombramientos el pasado 29 de septiembre.

Las designaciones han causado un gran debate, principalmente con el caso de Nayarit donde Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada pese a que Héctor Santana obtuvo el primer lugar en las encuestas, la decisión formó parte del proceso interno mediante sondeos telefónicos y presenciales.

Asimismo, Máynez sostuvo que las mediciones de su partido identificaron a otros ganadores en siete entidades, aunque no explicó qué métodos utilizó ni cuáles fueron esos resultados. Su crítica se centró en los nombramientos de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur y San Luis Potosí, y resumió su postura con la frase: “Morena = Dedazo”.

Los coordinadores estatales representan el paso previo a una candidatura formal, aunque sus designaciones todavía no equivalen legalmente a una postulación para la gubernatura. La lista quedó integrada por:

  • Lorenia Iveth Valles Sampedro en Sonora
  • Verónica Díaz Robles en Zacatecas
  • Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua
  • Clara Luz Flores Carrales en Nuevo León
  • Jasmine María Bugarín Rodríguez en Nayarit
  • Julieta Andrea Ramírez Padilla en Baja California
  • Elí César Eduardo Cervantes Rojas en San Luis Potosí

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