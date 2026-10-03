Volkswagen y Sitiavw alcanzan acuerdo y evitan huelga: contrato deberá ser aprobado por los trabajadores

Volkswagen y Sitiavw alcanzan acuerdo contractual (Crédito: Volkswagen)

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Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (Sitiavw) alcanzaron un nuevo acuerdo como parte de la revisión contractual 2026, con lo que quedó conjurada, de manera preliminar, la huelga que estaba programada para este viernes a las 11:00 horas.

El convenio contempla un incremento global de 13.16 por ciento con una vigencia de dos años, aunque todavía deberá ser sometido a votación de los más de 6 mil 400 trabajadores sindicalizados de la planta ubicada en Puebla.

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Durante las primeras horas de este viernes, el Sitiavw dio a conocer los principales términos del convenio preliminar, alcanzado después de una etapa de negociaciones que calificó como “sumamente arduas, complejas y de un profundo desgaste” frente a la representación de la empresa.

¿Qué aumento salarial tendrán los trabajadores de Volkswagen?

Se prevé incremento directo al salario de 3.8 por ciento, mientras que las prestaciones tendrán un aumento de 5.61 por ciento (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La propuesta establece un incremento directo al salario de 3.8 por ciento, mientras que las prestaciones tendrán un aumento de 5.61 por ciento.

Dentro de este último porcentaje se contempla un incremento de 0.38 por ciento en el nivel salarial para 447 especialistas, un aumento de 0.25 por ciento al fondo de ahorro y otro ajuste de 4.98 por ciento, además de un pago único de 17 mil 800 pesos para 6 mil 601 técnicos.

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De acuerdo con el convenio preliminar, para 2026 el incremento global será de 9.41 por ciento.

Para 2027 se contempla un aumento integral de 3.75 por ciento, conformado por un incremento salarial de 3.50 por ciento y otro de 0.25 por ciento al fondo de ahorro.

De esta manera, el acuerdo establece las condiciones económicas para los trabajadores durante un periodo de 24 meses, por lo que la próxima revisión salarial y contractual se realizaría bajo este esquema.

Habrá prórroga para votar el convenio

Contrato Volkswagen Sitiavw acuerdo

Aunque el acuerdo permitió evitar el estallamiento de la huelga programada para este viernes, todavía falta que los trabajadores conozcan y voten formalmente el convenio.

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Para llevar a cabo este proceso, el sindicato solicitará una quinta prórroga al emplazamiento a huelga. Hasta las primeras horas de este viernes, el Sitiavw no había informado la nueva fecha establecida para desahogar la votación.

“Con base en lo que establece la Ley, dicho acuerdo deberá ser debidamente comunicado a la base trabajadora por el SITIAVW, que también es responsable de convocar una segunda votación para ratificarlo”, mencionaron en su comunicado.

Acuerdo incluye reingreso de 611 trabajadores

El acuerdo permitirá reingreso de 611 trabajadores que fueron despedidos semanas atrás REUTERS/Imelda Medina/Archivo

Uno de los puntos relevantes del convenio preliminar es la garantía de reingreso de 611 trabajadores que fueron despedidos semanas atrás.

El sindicato también informó que el acuerdo contempla mantener la plantilla laboral actual, una condición incluida dentro de los términos alcanzados con Volkswagen de México.

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Además, se estableció la programación de 12 días de vacaciones divididos en dos periodos, tomando como referencia el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el periodo de fin de año. La distribución de estos días será acordada entre la empresa y la organización sindical.

El nuevo convenio se alcanza después de que el pasado 11 de septiembre 73 por ciento de los trabajadores rechazó la propuesta anterior de revisión contractual, que planteaba un incremento global de 10.04 por ciento con una vigencia de 18 meses.

En aquella ocasión, Volkswagen de México sostuvo que la propuesta representaba “el mayor esfuerzo financiero viable” ante las condiciones que enfrentaba el grupo automotriz.

Ahora, el nuevo acuerdo deberá pasar por el voto de los trabajadores sindicalizados para definir su aprobación y concluir formalmente el proceso de revisión contractual 2026.

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