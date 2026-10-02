Omar García Harfuch presume de nuevo la reducción del 53% en homicidios dolosos en dos años de Sheinbaum

A dos años del inicio de la presidenta, Harfuch destacó la reducción en cifras de homicidios dolosos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

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Omar García Harfuch presumió de nuevo una reducción del 53% en homicidios dolosos a dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el mensaje en la red social Facebook, acompañado de un video institucional, y señaló que entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 el promedio diario de ese delito bajó en 46 casos cada día en el país.

El funcionario atribuyó el resultado a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional con más de 120 mil elementos desplegados, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los 32 gobiernos estatales.

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En el texto de la publicación, Harfuch enumeró los cuatro ejes como pilares que se complementaban entre sí desde el primer día de la administración, que comenzó el 1 de octubre de 2024. Además, un video acompañó el mensaje y calificó la disminución del 53% como “histórica”.

Mensaje del secretario en la red social Facebook. Crédito: Facebook - Omar García Harfuch

El material advirtió que los avances alcanzados “no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos”. Llamó a “redoblar esfuerzos” para seguir disminuyendo los índices delictivos “hasta que estos resultados se reflejen claramente en la vida cotidiana” y la sociedad los perciba en mayor seguridad.

El contenido audiovisual publicado por Harfuch cerró con un mensaje atribuido al compromiso de la administración federal: consolidar “un México más próspero, seguro y justo”, bajo el argumento de que la paz y la tranquilidad constituyen un derecho del pueblo.

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El homicidio doloso se define como el acto de quitarle la vida a otra persona de forma intencional, es decir, con conciencia y voluntad de causar la muerte, según establece el artículo 9 del Código Penal Federal. Esa característica lo distingue del homicidio culposo, que ocurre por accidente o negligencia.

Harfuch había presumido la disminución de homicidios dolosos en la IDEC de Buenos Aires

Un mes y medio antes, el 18 de agosto, Harfuch expuso el balance de casi dos años de gestión ante ministros y mandos de seguridad de distintos países, en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina. En ese foro, el funcionario habló de una reducción del 51%, cifra que contemplaba el periodo hasta julio de 2026, un mes antes del corte que usó después en su publicación de Facebook.

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Según esos datos, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026, lo que equivale a 44 homicidios menos por día. Harfuch enmarcó esa cifra como una reversión de más de una década de crecimiento sostenido: entre 2006 y 2018, el indicador había escalado de 28 a 100 homicidios diarios, un aumento acumulado de 251%.

Omar García Harfuch durante su participación en la conferencia internacional de la DEA en Argentina. Foto: SSPC

En ese mismo evento, Harfuch detalló capturas de alto perfil, entre ellas la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida el 22 de febrero en una operación del Ejército Mexicano con apoyo de inteligencia estadounidense en Jalisco. También mencionó extradiciones de 92 objetivos de alto impacto en tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

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El secretario expuso además decomisos acumulados desde octubre de 2024 por 518 toneladas de droga y 32 mil 800 armas de fuego, el 80% de ellas procedentes de Estados Unidos. Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó más de 8 mil 600 millones de pesos y que el Centro Nacional de Inteligencia creció 36% en personal durante el periodo.

Roberto Velasco expuso la reducción de homicidios dolosos ante la ONU

Días antes del mensaje de Harfuch en Facebook, el canciller Roberto Velasco presentó una cifra distinta ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Durante el Debate General, celebrado el viernes 25 de septiembre en Nueva York, Velasco reportó una caída de 51% en los homicidios dolosos en 22 meses, hasta julio de 2026.

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El canciller explicó que el gobierno mexicano entendió la seguridad “desde una perspectiva integral”, con atención a “las causas que empujan a las juventudes hacia la delincuencia” y un enfoque de “cero impunidad”.

El titular de la SRE participó en representación de la presidenta Sheinbaum. Crédito: ONU

Velasco no mencionó en su discurso los promedios diarios que sustentaron esa cifra. Sin embargo, esos números ya se habían dado a conocer el 11 de agosto en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, cuando Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso que el promedio diario de homicidio doloso bajó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026.

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Figueroa señaló entonces que julio de 2026 representó el mes con el registro más bajo tanto en lo que va del gobierno de Sheinbaum como a nivel nacional desde 2015. La funcionaria identificó siete entidades que concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos del país entre enero y julio de ese año, con Guanajuato al frente de esa lista.

Las cifras que difundió Harfuch este 1 de octubre de 2026 en Facebook incorporaron entonces un mes adicional de registro respecto a las expuestas en agosto ante el foro de Buenos Aires y en septiembre ante la ONU. El corte hasta agosto de 2026 elevó el porcentaje de reducción de 51% a 53%.

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