México apuesta por más exportaciones ante el G20 mientras continúan las negociaciones comerciales con EEUU

Exportaciones en México. Foto: Andina

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México busca ampliar las oportunidades para sus exportaciones en distintos mercados mientras continúan las negociaciones comerciales con Estados Unidos, en un contexto tenso por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participó en la reunión ministerial de Comercio del G20, donde planteó mejores condiciones para productos mexicanos como automóviles, acero y tequila.

El encuentro se lleva a cabo en Milwaukee, Wisconsin, EEUU, los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Durante su intervención, el funcionario sostuvo reuniones con representantes de India, Piyush Goyal; Argentina, Fernando Brun; la Unión Europea, Maroš Šefčovic; y Japón, Shuji Miyamoto e Iwao Horii, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre esas conversaciones.

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Previamente, también se compartió una fotografía en redes sociales en la que aparece saludando a Li Chenggang, representante comercial de China, con quien intercambió algunas palabras. Entre las gestiones realizadas en el encuentro internacional, la dependencia abordó oportunidades para ampliar la presencia de mercancías nacionales en diferentes mercados.

Automóviles y tequila, entre las exportaciones impulsadas

Uno de los temas planteados por Ebrard fue el incremento de los cupos para las exportaciones de automóviles ligeros mexicanos hacia Argentina, esta solicitud forma parte de las acciones para ampliar las posibilidades de acceso de productos a otros destinos.

Asimismo, abogó por facilitar la entrada del tequila mexicano a India, país con el que se ha explorado una posible colaboración en la industria farmacéutica. De esta manera, la agenda comercial nacional incluyó tanto productos consolidados como posibles áreas de cooperación industrial.

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En el caso de la Unión Europea, el funcionario dialogó con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovic, sobre las oportunidades de exportación que el recientemente firmado Acuerdo Comercial Interino (ACI) ofrecerá a las empresas mexicanas.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

Acero mexicano busca mejores condiciones comerciales

El sector acerero también formó parte de los planteamientos realizados por durante las conversaciones. Durante su participación en un foro global, destacó que la industria mexicana del acero no recibe subsidios y cuenta con bajas emisiones contaminantes.

De acuerdo con su discurso, estas características hacen necesario considerar las condiciones bajo las cuales compite México frente a empresas de otros países. El tema cobra relevancia debido a que el acero forma parte de los sectores estratégicos incluidos en las conversaciones comerciales que mantiene el país.

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Negociaciones con EEUU mantienen al T-MEC en el centro de las conversaciones

El cabildeo mexicano en el G20 ocurre mientras la relación comercial con Estados Unidos continúa marcada por aranceles y negociaciones sobre industrias considerados sensibles para el Gobierno mexicano, quien ha buscado mejorar las condiciones de acceso para productos como automóviles, acero y aluminio.

Al mismo tiempo, se defiende que la integración productiva de Norteamérica justifica un trato preferente frente a otros competidores y busca preservar la ventaja de gravámenes que mantiene bajo el T-MEC.

Las conversaciones bilaterales también están relacionadas con las exigencias estadounidenses para reducir su dependencia de Asia y fortalecer las cadenas regionales de suministro. Dentro de la revisión del acuerdo comercial se analizan reglas de origen más estrictas, seguridad económica y sectores estratégicos como en el país.

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En este escenario, México intenta colocar sobre la mesa la competitividad de Norteamérica frente a otros continentes, mientras amplía gestiones comerciales con otros integrantes del G20 para abrir oportunidades a sus exportaciones.