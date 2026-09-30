Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa

La presencia de Marcelo Ebrard en Milwaukee condensa las tensiones que definen la política exterior económica del país: negociar aranceles y reglas de origen con Washington mientras tantea nuevos equilibrios con Bruselas. (Mejorada con IA)

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa este miércoles y jueves en la reunión de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, Wisconsin. Ahí sostendrá encuentros bilaterales con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y con Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea.

De acuerdo con Enfoque Noticias, el funcionario llegó a la ciudad estadounidense para participar en uno de los principales encuentros multilaterales sobre el rumbo del comercio internacional.

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México busca impulsar sus intereses comerciales

Marcelo Ebrard recibió a Jaimeson Greer, líder de la USTR, para abordar comercio internacional. Crédito: X/@m_ebrard

Ebrard adelantó en sus redes sociales que México buscará impulsar sus intereses comerciales ante algunas de las principales economías del mundo. Además de las reuniones con Greer y Šefčovič, el encuentro le permitirá conocer las posiciones de otros países sobre el futuro del comercio global.

Según la Secretaría de Economía, los países del G20 concentran cerca de 85% del PIB mundial y alrededor de 75% del comercio internacional.

¿Qué se discute en la ministerial?

La reunión forma parte de la agenda del G20 bajo la presidencia de Estados Unidos durante 2026. Entre los temas previstos figura:

Comercio y seguridad de las cadenas de suministro.

La cadena local TMJ4 informó que Greer encabeza las conversaciones sobre aranceles y política comercial, y que los ministros visitarán la planta de Rockwell Automation para conocer el impulso a la manufactura en territorio estadounidense. El medio también reportó que organizaciones laborales y sindicales aprovechan la semana para manifestarse en contra del actual entorno arancelario.

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El T-MEC, en el horizonte

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano

El encuentro con Greer ocurre en pleno proceso de revisión del T-MEC. La tercera ronda de negociaciones bilaterales se realizó del 21 al 23 de julio, con Ebrard y Greer al frente de sus delegaciones. En ese contexto, Greer dijo que espera avances con México y Canadá antes de que termine el año en materia de reglas de origen, así como en temas laborales y ambientales.

La cuarta ronda, sin embargo, fue pospuesta. Infobae publicó el 23 de septiembre que Ebrard atribuyó el cambio de calendario a compromisos en Washington y en Milwaukee, por lo que las negociaciones se trasladaron a octubre. El mismo medio recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no firmará nada que afecte la soberanía.

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Entre los puntos pendientes con Washington están los aranceles al acero y al automotriz. Radio Sonora informó que estos temas se abordaron el 2 de septiembre, cuando Ebrard se reunió con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la reunión de ministros de Innovación del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte.

Un encuentro con la Unión Europea

El encuentro con Maroš Šefčovič sitúa al país ante uno de sus socios relevantes en un momento en que la reconfiguración de alianzas comerciales adquiere una dimensión estratégica creciente. REUTERS/Hasnoor Hussain

La reunión con Maroš Šefčovič coloca a México frente a otro de sus socios comerciales relevantes. Hasta el momento de esta nota no se han difundido detalles oficiales sobre los temas específicos que se tratarían con el comisario europeo, por lo que la agenda podría precisarse en las próximas horas.

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Lo que sigue

La ministerial concluye este jueves 1 de octubre. Se espera que la Secretaría de Economía y el propio Ebrard den a conocer los resultados de las reuniones bilaterales. Entre los puntos que se tendrían que confirmar están:

Si con Greer se fijan fechas para la cuarta ronda del T-MEC.

Si hay avances en reglas de origen y seguridad en las cadenas de suministro .

Los temas concretos abordados con la Unión Europea.