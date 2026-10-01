México

Maestra encuentra la forma más divertida de aprender las tablas de multiplicar y su canción causa furor en TikTok

El método de la profesora Miriam Heidy generó miles de reacciones y llevó a adultos a reconocer que todavía necesitan practicar las operaciones básicas

El video de Miriam Heidy conquistó las redes gracias a una estrategia sencilla para practicar multiplicaciones de manera dinámica.

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Aprender las tablas de multiplicar suele convertirse en uno de los primeros grandes retos académicos para los estudiantes de educación básica. Aunque las operaciones matemáticas forman parte de los conocimientos fundamentales durante los primeros años escolares, memorizar las multiplicaciones puede representar un verdadero desafío para algunos alumnos.

Ante esta situación, una profesora encontró una alternativa que rápidamente llamó la atención en redes sociales: convertir las tablas en una canción.

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La protagonista de esta historia es la profesora Miriam Heidy, quien compartió mediante TikTok una dinámica educativa en la que utiliza música y ritmo para ayudar a sus estudiantes a practicar las multiplicaciones de una manera diferente.

En lugar de pedir que los alumnos repitan las operaciones en orden, la docente decidió presentarlas de forma mezclada para estimular tanto la memoria como la rapidez con la que identifican cada resultado.

Una canción para aprender las tablas “muy random”

(TikTok / missmiriamheidy)
(TikTok / missmiriamheidy)

La profesora explicó en su publicación que la intención de su ejercicio es que los estudiantes puedan familiarizarse con las multiplicaciones mientras cantan y, al mismo tiempo, intentan resolverlas mentalmente.

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La dinámica comienza invitando a los alumnos a escuchar la canción y tratar de encontrar las respuestas a las operaciones que aparecen sin un orden establecido.

“¿Quieres agilizar las tablas a aprender? Vamos a practicar cantando. Vamos a comprender y luego responder las tablas salteadas muy random. Voy a invitarte a cantar estas tablas. Escucha, que vienen mezcladas. Si tú las logras pensar, seguro las vas a encontrar conmigo. Dos por siete son catorce, tres por seis son dieciocho, cinco por ocho, cuarenta. ¡Boom, boom, boom, boom! Cuatro por cinco son veinte, tres por nueve, veintisiete y cinco por seis son treinta. ¡Boom! Dos por cinco son diez y dos por tres son seis. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por cuatro es dieciséis, seis por seis son treinta y seis, ocho por ocho, sesenta y cuatro. Nueve por ocho, setenta y dos. Seis por siete, cuarenta y dos. Tres por cinco, ¡son quince! Nueve por nueve, ochenta y uno. Tres por siete son veintiuno. ¡Veintiuno, veintiuno! “, es la estrofa de la canción de la tiktoker educativa.

La estrategia combina repetición, música y operaciones matemáticas, tres elementos que la profesora utiliza para hacer que el ejercicio resulte más entretenido para los estudiantes.

Adultos confiesan que todavía no dominan las multiplicaciones

(TikTok / missmiriamheidy)
(TikTok / missmiriamheidy)

El video rápidamente comenzó a circular en TikTok y acumuló más de un millón de reproducciones, además de provocar una gran cantidad de comentarios.

Lo llamativo fue que no solamente estudiantes reaccionaron a la propuesta. Algunos usuarios adultos reconocieron que todavía tienen dificultades para recordar determinadas multiplicaciones, mientras que otros aseguraron que la canción les permitió recordar operaciones que ya habían olvidado.

Entre las respuestas que aparecieron en la publicación destacan:

“Y dicen q no hay vocación… cuando es todo lo contrario”

“me servirá a mis 31 años?”

“Voy en uni y no me sé las tablas”

“yo aprendi, con ”juan pestañas jajaja”

“habra su canal de youtube maestra y su pagina de facebook.... ya le hubieran pagado dinero ahi”

“Hasta ya me las aprendí ya se me habían olvidado”

Las reacciones muestran que la propuesta terminó trascendiendo al público infantil al que originalmente está dirigida.

Una alternativa para practicar matemáticas

(TikTok / missmiriamheidy)
(TikTok / missmiriamheidy)

Más allá de la viralidad que consiguió la publicación, el método de Miriam Heidy muestra una manera distinta de acercar a los estudiantes a un tema que para algunos puede resultar complicado.

La utilización de canciones, repeticiones y ejercicios con resultados inesperados convierte la práctica tradicional de las tablas en una actividad más dinámica.

El éxito del video también provocó que usuarios de diferentes edades se involucraran con el ejercicio, demostrando que las dificultades para memorizar las multiplicaciones no necesariamente desaparecen al terminar la educación básica.

Así, una canción creada para ayudar a los alumnos a practicar las tablas terminó convirtiéndose en un fenómeno viral de TikTok y, de paso, consiguió que más de un adulto volviera a enfrentarse a las temidas multiplicaciones.

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